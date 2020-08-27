Авторы петиции отмечают, что открытие кинотеатров в Москве и других регионах никак не сказалось на эпидемической ситуации. По всей стране, включая Петербург, работают торговые центры, предприятия общепита, фитнес-клубы и другие организации.

«Ночные клубы также открыли свои двери, более того ни о каком соблюдении элементарных мер безопасности там речи не идет. Почему же кинотеатры кажутся Вам источником особенного риска? Помещение любого кинозала изначально просторное и хорошо вентилируемое, не говоря уже о приобретенных кинотеатрами современных устройствах защиты и профилактики», — говорят они.

По словам представителей индустрии, кинотеатры Петербурга находятся в полной технической готовности к открытию с соблюдением всех мер безопасности с июля. Как и рекомендовал Роспотребнадзор, соблюдена шахматная рассадка в залах и создана специальная разметка в фойе, увеличен интервал между сеансами, каждые 15 минут проходит дезинфекция поверхностей. Несмотря на это кинотеатры продолжают оставаться закрытыми — и несут «колоссальные убытки».

«Индустрия уже понесла настолько колоссальные убытки, которые уже никогда не удастся оптимизировать и продолжает их нести с каждым днем закрытия. Все, что возможно сделать сейчас — это их остановить», — отмечают авторы петиции.