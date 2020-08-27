В адрес губернатора Петербурга Александра Беглова и вице-губернатора Евгения Елина запущена петиция с требованием открыть кинотеатры города с 1 сентября. Представители индустрии отмечают — за время закрытия кинотеатры понесли «настолько колоссальные убытки, которые уже никогда не удастся оптимизировать».
«Настолько колоссальные убытки, которые уже никогда не удастся оптимизировать»: запущена петиция с требованием открыть кинотеатры Петербурга
Авторы петиции отмечают, что открытие кинотеатров в Москве и других регионах никак не сказалось на эпидемической ситуации. По всей стране, включая Петербург, работают торговые центры, предприятия общепита, фитнес-клубы и другие организации.
«Ночные клубы также открыли свои двери, более того ни о каком соблюдении элементарных мер безопасности там речи не идет. Почему же кинотеатры кажутся Вам источником особенного риска? Помещение любого кинозала изначально просторное и хорошо вентилируемое, не говоря уже о приобретенных кинотеатрами современных устройствах защиты и профилактики», — говорят они.
По словам представителей индустрии, кинотеатры Петербурга находятся в полной технической готовности к открытию с соблюдением всех мер безопасности с июля. Как и рекомендовал Роспотребнадзор, соблюдена шахматная рассадка в залах и создана специальная разметка в фойе, увеличен интервал между сеансами, каждые 15 минут проходит дезинфекция поверхностей. Несмотря на это кинотеатры продолжают оставаться закрытыми — и несут «колоссальные убытки».
«Индустрия уже понесла настолько колоссальные убытки, которые уже никогда не удастся оптимизировать и продолжает их нести с каждым днем закрытия. Все, что возможно сделать сейчас — это их остановить», — отмечают авторы петиции.
Из текста петиции:
3 сентября в прокат выходит фильм «Довод», на который рассчитывают и прокатчики, и кинотеатры, и с нетерпением ждут наши зрители. Это первый блокбастер, который выходит на экраны после пандемии и который может вернуть зрителя в кино и помочь индустрии начать «вставать на ноги». Санкт-Петербург – это второй город в России по количеству экранов после Москвы. И продление запрета на возобновление кинопоказов просто недопустимо.
Кино всегда было доступным и всеми любимым времяпровождением, позволяющим отвлечься от тягостей реальной жизни – кинотеатры не закрывались даже во время войны! И сейчас нам всем, как никогда, требуются положительные эмоции. Александр Дмитриевич и Евгений Иванович, верните людям кино! Дайте кинотеатрам открыться и хотя бы попробовать побороться за дальнейшее существование!
Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров Петербурга направила открытое письмо губернатору города Александру Беглову с требованием разрешить кинотеатрам открыться с 1 сентября. Подписать петицию можно по ссылке.
Петербург начал снимать ограничения, введенные в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. С 25 мая вновь открылись для посещения МФЦ, с 8 июня — непродовольственные магазины, с 28 июня — парки, сады, скверы, детские и спортивные площадки, с 29 июня — летние кафе, ЗАГСы и маникюрные салоны, с 6 июля — музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры, с 13 июля — возобновили работу в полном объеме парикмахерские, салоны красоты, бани, а также организаций социального обслуживания, с 27 июля — аквапарки, частные музей и торговые центры, открылись рестораны, стали доступны экскурсионные услуги, с 8 августа возобновили работу аттракционы, стали разрешены мероприятия на улице, с 24 августа разрешили проведение спортивных мероприятий. Все остальные ограничения продлены до 20 сентября.
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