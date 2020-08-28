Беглов попросил петербургский Роспотребнадзор открыть кинотеатры и фуд-корты. Их владельцы несут убытки

Как отметил Беглов, в Петербурге сложилась крайне неопределенная ситуация с возобновлением работы кинотеатров, театров и концертных залов, а также фуд-кортов и магазинов — «островов» в торгово-развлекательных центрах. Он подчеркнул, что у Петербурга уже был позитивный опыт возвращения к привычной жизни — в соответствии с эпидемическими требованиями перестроили работу общественный транспорт, промышленные предприятия, торговля и сфера услуг.

«В связи с эпидемической обстановкой и принятыми ограничительными мерами они закрыты уже почти пять месяцев. Владельцы несут убытки. Вынужденный простой критически отразился на заработной плате наемных работников. Петербуржцы не имеют возможности полноценно провести свободное время. Учреждения культуры и владельцы торговых точек, фуд-кортов в торговых центрах тоже разработали стандарты безопасной деятельности и готовы их выполнять», — заявил Беглов.

Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров Петербурга направила открытое письмо губернатору города Александру Беглову с требованием разрешить кинотеатрам открыться с 1 сентября. Позже в адрес губернатора Петербурга Александра Беглова и вице-губернатора Евгения Елина запущена петиция с требованием открыть кинотеатры города.

Петербург начал снимать ограничения, введенные в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. С 25 мая вновь открылись для посещения МФЦ, с 8 июня — непродовольственные магазины, с 28 июня — парки, сады, скверы, детские и спортивные площадки, с 29 июня — летние кафе, ЗАГСы и маникюрные салоны, с 6 июля — музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры, с 13 июля — возобновили работу в полном объеме парикмахерские, салоны красоты, бани, а также организаций социального обслуживания, с 27 июля — аквапарки, частные музей и торговые центры, открылись рестораны, стали доступны экскурсионные услуги, с 8 августа возобновили работу аттракционы, стали разрешены мероприятия на улице, с 24 августа разрешили проведение спортивных мероприятий. Все остальные ограничения продлены до 20 сентября.