Ассоциация владельцев кинотеатров Петербурга направила открытое письмо губернатору города Александру Беглову с требованием разрешить кинотеатрам открыться с 1 сентября. Из-за введенных ограничительных мер они закрыты уже пять месяцев.
Владельцы кинотеатров Петербурга потребовали у Беглова разрешить им открыться с 1 сентября
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Alex Zotov / Shutterstock.com
Члены ассоциации не соглашаются с тем, что причиной запрета работы может быть высокий коэффициент распространения коронавируса. Авторы открытого письма указывают на то, что в Москве, где кинотеатры возобновили работу с 1 августа, ежедневно фиксируют несколько сотен новых случаев заражения. Также обратившиеся к Беглову отмечают: ни в России, ни за рубежом «кинотеатры никогда не становились источником распространения коронавирусной инфекции».
Из открытого письма Ассоциации владельцев кинотеатров Петербурга к Александру Беглову:
В последнее время в нашем обществе принято просить власть о том или ином решении. Но мы не просим, мы требуем: снимите ограничения на работу кинотеатров с 1 сентября 2020 года или компенсируйте наши расходы по содержанию простаивающих не по нашей вине предприятий. Мы видим, что многие регионы успешно справились с угрозой распространения коронавирусной инфекции, значит результат этой работы зависит от профессионализма конкретных руководителей регионов. И уж тем более странно принимать подобные решения по запрету деятельности кинотеатров на фоне переполненного пассажирами общественного транспорта, массовых мероприятий в День Военно-морского флота, тысяч открытых баров, ресторанов, спортивных клубов, бань и бассейнов, а так же кинотеатров, работающих практически на территории города, но формально относящихся к Ленинградской области; уже открытых и готовящихся к открытию петербургских театров и т.д. Нет рационального объяснения таким решениям.
Как указывают авторы обращения, уже пять месяцев «практически без средств к существованию» находятся три тысячи работников кинотеатров и членов их семей, а владельцы частных и муниципальных кинозалов терпят убытки, текущие затраты на содержание кинотеатров даже в условиях запрета деятельности. «Без возможности качественно проводить свое свободное время в кинотеатре» остались и петербуржцы, а молодежь, по мнению авторов обращения, «ищет другие способы, чтобы выплеснуть свои эмоции, вместо того, чтоы с удовольствием смотреть хорошее кино».
«Нельзя рассуждать о кинотеатрах только в экономической логике - кинотеатры всегда были важной составляющей частью культурного облика нашего города, а такие легенды как «Аврора», «Дом Кино», «Родина», «Кино&Театр Англетер», «Великан» — известны далеко за пределами Санкт-Петербурга, и именно по ним, наряду с Эрмитажем, Русским музеем, фонтанами Петергофа и Мариинским театром, оценивается значительный вклад нашего города в российскую культуру, именно они — визитная карточка Санкт-Петербурга», — отмечают владельцы кинотеатров.
Петербург начал снимать ограничения, введенные в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. С 25 мая вновь открылись для посещения МФЦ, с 8 июня — непродовольственные магазины, с 28 июня — парки, сады, скверы, детские и спортивные площадки, с 29 июня — летние кафе, ЗАГСы и маникюрные салоны, с 6 июля — музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры, с 13 июля — возобновили работу в полном объеме парикмахерские, салоны красоты, бани, а также организаций социального обслуживания, с 27 июля — аквапарки, частные музей и торговые центры, открылись рестораны, стали доступны экскурсионные услуги, с 8 августа возобновили работу аттракционы, стали разрешены мероприятия на улице, с 24 августа разрешили проведение спортивных мероприятий. Все остальные ограничения продлены до 20 сентября.
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