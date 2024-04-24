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Тенденции

Европейское бистро от авторов Nothing Fancy, ресторан-кораблик от Антона Пинского и аудиоэкскурсия про легендарную пышечную

«Собака.ru» выяснила, что нас ждет летом: европейское городское бистро Casper от Ромы Киселева и Анри Бера, создателей Nothing Fancy, ресторан на двухпалубном теплоходе от Антона Пинского и гастрономические экскурсии от Льва Лурье. 

Превью месяца

Знакомьтесь, Рома Киселев — самый модный шеф-повар Петербурга прямо сейчас
Алиса Дитрих

Знакомьтесь, Рома Киселев — самый модный шеф-повар Петербурга прямо сейчас

Знакомьтесь, Анри Бер — ресторатор нового поколения: его Nothing Fancy и бар-бильярдная Solids собирают главных инфлюенсеров Петербурга

Знакомьтесь, Анри Бер — ресторатор нового поколения: его Nothing Fancy и бар-бильярдная Solids собирают главных инфлюенсеров Петербурга

В конце лета на Кирочной, 5, появится европейское городское бистро Casper bistro and bar (на месте ресторана Schengen). Это новый проект Романа Киселёва, Стивена Шармы и Анри Бера (авторов Nothing Fancy, Solids Billiard & Club) в партнёрстве с Павлом Штейнлухтом (Bekitzer Family, Made in China). 

«Для нас важна преемственность концепций — более десяти лет назад Павел Штейнлухт с партнёром открыли на Кирочной демократичное европейское место вне времени, каким они чувствовали его тогда. Этим летом мы запустим Casper таким, каким видит европейское бистро наша команда сейчас: с акцентом на понятную гастрономию, сервис и аккуратный интерьер вне времени», — рассказывает Киселев.

Трансфер месяца

Дмитрий Чайковский
Предоставлено пресс-службой заведения

Дмитрий Чайковский

Пахлава-чизкейк
Предоставлено пресс-службой заведения

Пахлава-чизкейк

В ресторане современной ближневосточной кухни Cast смена шефа! Теперь за еду в этой точке «Ленфильма», старейшей кинокомпании России, отвечает шеф-повар Дмитрий Чайковский, ранее руливший кухней загородного Muze Garden в Доме творчества композиторов. Бабушка Димы всю жизнь работала в столовой при институте Унипромедь на Урале, поэтому он с 5 лет бродил по огромным цехам, где после рабочего дня готовили для банкетов и свадеб. Там он лепил из теста свои первые кондитерские изделия, а сегодня в Cast выпекает арабское печенье маамуль с специями из семян магалебской вишни и пышные булочки хала и симит. Пробуйте новый десерт от шеф-повара – пахлава-чизкейк с каймаком, фисташками и розовой водой. 

Трансфер месяца

Николай Хвалынский
Предоставлено пресс-службой заведения

Николай Хвалынский

«Гранд Отель Мойка 22» открыл новую главу в своей гастрономической истории. Кухню видового ресторана Bellevue возглавил бренд-шеф Николай Хвалынский. Более 25 лет он учился и работал в лучших отелях и ресторанах города (последнее — All Grain от AF Brew на заводе Степана Разина), а также в европейских проектах, удостоенных звезд Michelin. Так, например в CV шефа — стажировка в датском ресторане Formel B и Dom 16 в Вильнюсе. Сейчас Николай работает над созданием летнего меню к открытию панорамных террас с видом на Дворцовую площадь и Эрмитаж.

Новость месяца

ДК Лурье запустил бесплатную (!) аудиоэкскурсию возле легендарной пышечной на Большой Конюшенной. Гид в формате телеграм-бота занимает не более 30-40 минут. Кроме истории старинного здания 1958 года в экскурсии речь пойдет о не менее знаменитых «соседях» — театре Эстрады и Доме Ленинградской Торговли. Также в планах скоро запустить другие экскурсии: о пирожковой на Московском проспекте, кондитерской на Невском, чебуречной на Вознесенском и не только.

Кораблик месяца

Архивы пресс-службы
Архивы пресс-службы

Ресторатор Антон Пинский в конце мая запустит новый водный аттракцион. Двухпалубный теплоход PINSKIYCO.SHIP  — ресторан, в основе кухни которого хиты от шеф-поваров петербургских ресторанов холдинга (Nama, «Магадан», VETER, Avocado Queen, «Сыроварня», RedBox), а по вечерам — музыкальные вечеринки. На верхней палубе предполагается летняя веранда: деревянные лежаки, столики, высокие цветы. Отправление — от Зимнего дворца. 

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