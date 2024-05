Европейское бистро от авторов Nothing Fancy, ресторан-кораблик от Антона Пинского и аудиоэкскурсия про легендарную пышечную

В конце лета на Кирочной, 5, появится европейское городское бистро Casper bistro and bar (на месте ресторана Schengen). Это новый проект Романа Киселёва, Стивена Шармы и Анри Бера (авторов Nothing Fancy, Solids Billiard & Club) в партнёрстве с Павлом Штейнлухтом (Bekitzer Family, Made in China).

«Для нас важна преемственность концепций — более десяти лет назад Павел Штейнлухт с партнёром открыли на Кирочной демократичное европейское место вне времени, каким они чувствовали его тогда. Этим летом мы запустим Casper таким, каким видит европейское бистро наша команда сейчас: с акцентом на понятную гастрономию, сервис и аккуратный интерьер вне времени», — рассказывает Киселев.