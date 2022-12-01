Как Сюзанна Мусаева открыла в Доме творчества композиторов у Финского залива эстетский ресторан Muze Garden

«Все было как в кино! Второе января 2020 года, приезжаю в Петербург, пока обошла-поздравила всех друзей, попала за город, в Дом творчества композиторов, уже затемно. Шагнув во двор, я будто оказалась в “Звездных войнах” и обнаружила спрятанный “Сокол тысячелетия” — здание как затерянный космический корабль, накрытый холстом, светилось окнами из далекой-далекой галактики. Внутри все выглядело примерно так же — заброшенным и сюрреалистичным: в 2010-х тут был отель и ресторан “Касабланка” с антуражем, уместным в представлениях того времени о роскоши и стиле сафари. Но от пространства шла такая гармония, что было ощущение новогоднего чуда — надо лишь смахнуть пыль, стащить холстины и дать месту новую жизнь. Я искала жемчужину, и она нашлась».

Так описывает встречу с будущим Muze Garden Сюзанна Мусаева. И если зарисовка напомнила вам готовый сетап для короткометражки, это не случайно. Мусаева — востребованный кинооператор, выпускница мастерской Аграновича во ВГИКе (не Алексея, а его отца, оператора-классика Михаила, снявшего «Маленькие трагедии» со Смоктуновским и Юрским, «Крейцерову сонату» с Янковским и Аллой Демидовой). В фильмографии Сюзанны — работы в арт-хаусных лентах Анны Меликян, над блокбастерами с Константином Хабенским, десятки клипов и видеоарта — как для певицы Елки, так и для спектаклей Театра.doc. Однако ловлей «жемчуга», то есть поиском подходящего помещения, она занималась не ради кино или театра, а для другого своего дела — точнее, бизнеса. Мусаева — владелица и идеолог клиник эстетической медицины Remedy Lab в Москве.