Как Сюзанна Мусаева открыла в Доме творчества композиторов у Финского залива эстетский ресторан Muze Garden

Пока Комарово и Репино еще ждут, чтобы о них позаботились, как о Переделкино. Но кое-что уже происходит: в Доме творчества композиторов, где Шостакович писал балеты и симфонии, Сюзанна Мусаева открыла ресторан, а в будущем культурное пространство Muze Garden.
Дом творчества композиторов на берегу Финского залива когда-то был арт-резиденцией гениев: здесь Шостакович, Тищенко, Шнитке, Соловьев-Седой, Гаврилин, Петров, Слонимский, Десятников писали симфонии, оперы, песни и принимали солнечные ванны. И пока мы с некоторой завистью наблюдаем ренессанс Переделкино, надеясь, что когда-нибудь Комарово и Репино станут современными культурными центрами, достойными своего великого прошлого, Сюзанна Мусаева открыла в модернистском главном корпусе ДТК эстетский ресторан Muze Garden. Начало положено.
Дмитрий Шостакович в любимом репинском Доме творчества композиторов жил не один год — вот его портрет на скамейке у столовой
Репино — здесь были все! Александр Тимофеевский, Полина Осетинская, Олег Ведерников, Белла Ахмадуллина, Аркадий Ипполитов, Борис Мессерер, Андрей Саматуга, Авдотья Смирнова, Алексей Гориболь, Леонид Десятников и друзья
У главного корпуса Дома творчества композиторов в 1960-е встретились Джей Артур Прицкер, американский бизнесмен, филантроп и учредитель архитектурной премии собственного имени, и ленинградские композиторы, в числе которых мы видим великих (и любимых!) Бориса Тищенко и Андрея Петрова
«Все было как в кино! Второе января 2020 года, приезжаю в Петербург, пока обошла-поздравила всех друзей, попала за город, в Дом творчества композиторов, уже затемно. Шагнув во двор, я будто оказалась в “Звездных войнах” и обнаружила спрятанный “Сокол тысячелетия” — здание как затерянный космический корабль, накрытый холстом, светилось окнами из далекой-далекой галактики. Внутри все выглядело примерно так же — заброшенным и сюрреалистичным: в 2010-х тут был отель и ресторан “Касабланка” с антуражем, уместным в представлениях того времени о роскоши и стиле сафари. Но от пространства шла такая гармония, что было ощущение новогоднего чуда — надо лишь смахнуть пыль, стащить холстины и дать месту новую жизнь. Я искала жемчужину, и она нашлась».
Так описывает встречу с будущим Muze Garden Сюзанна Мусаева. И если зарисовка напомнила вам готовый сетап для короткометражки, это не случайно. Мусаева — востребованный кинооператор, выпускница мастерской Аграновича во ВГИКе (не Алексея, а его отца, оператора-классика Михаила, снявшего «Маленькие трагедии» со Смоктуновским и Юрским, «Крейцерову сонату» с Янковским и Аллой Демидовой). В фильмографии Сюзанны — работы в арт-хаусных лентах Анны Меликян, над блокбастерами с Константином Хабенским, десятки клипов и видеоарта — как для певицы Елки, так и для спектаклей Театра.doc. Однако ловлей «жемчуга», то есть поиском подходящего помещения, она занималась не ради кино или театра, а для другого своего дела — точнее, бизнеса. Мусаева — владелица и идеолог клиник эстетической медицины Remedy Lab в Москве.
«Для нашего комьюнити пациентов я искала загородную резиденцию, и чтобы перезагрузка была тотальной, задумалась о Петербурге. Я обожаю этот город, здесь живет моя бабушка, здесь мама познакомилась с папой, а сама я работала с БДТ над спектаклем “Волнение” Вырыпаева. Дом творчества композиторов в Репине показал мне петербургский ресторатор Евгений Каргаполов, ему как раз и принадлежала в 2020-х “Касабланка”. Изначальное предназначение этого здания — объединение и отдых композиторов, потрясающих, талантливых людей. Мне стало ясно: тут снова надо собрать творческую публику, тех, с кем это место будет резонировать особенным образом. Другими словами, делать не велнес-курорт, а ресторан и отель».
Гений места
Амбиции быть культурным центром Muze Garden заявил с самого открытия летом 2022 года. Кто не доехал сюда на концерт Михаила Феничева (2h Company, «ЕстьЕстьЕсть») в рамках арт-фестиваля «Курорт», тот побывал здесь на любимой городской ярмарке искусства «Из профессорской квартиры», которую каждый сезон устраивает KGallery. Для многих впечатлением стал не только сам Muze Garden, но и факт, что невероятный Дом творчества все это время был под боком, но о нем мало кто знал и тем более заходил. Строго говоря, Дом творчества композиторов в Репине — это не конкретное здание, а целая территория, которую в свое ведение в 1948 году получил Ленинградский союз композиторов. Корпусов — больше 20, одни — перелицованные куоккальские дачи, другие — коттеджи, построенные в 1950-х и позже. Главный корпус, в котором стал резидентом Muze Garden — постройка 1968 года: тут была большая столовая, киноконцертный зал, бильярдная и библиотека. Среди корпусов-домиков это здание — и правда, флагманский корабль, гимн архитектурного минимализма, где брутальная доминанта формы кажется даже изящной благодаря легкому стаккато реечного шага деревянной обшивки.
Работа «Отдыхающие» Леонида Сорокина с исландскими термами (в интерьерах Muze Garden хотелось много водной глади!) выставлялась в MMOMA
Брюки My812, серьги и браcлет Parure Atelier
Скульптурный портрет колючки чертополоха авторства Романа Манихина (его работы вы видели в ресторанах Mina Мнацаканова!)
История Дома творчества композиторов звучит как музыка. Буквально! Рояли помнят Шостаковича — он квартировал здесь подолгу, принимал учеников и прогуливался по заливу с Мравинским. Местные сосны не понаслышке знают, как Вениамин Баснер искал «С чего начинается родина», а Соловьев-Седой — «Подмосковные вечера». Тут жили Владимир Высоцкий и Марина Влади, к Андрею Петрову сюда приезжала Элизабет Тейлор, а к Леониду Десятникову — Белла Ахмадуллина.
«Название ресторана с самого начала крутилось вокруг музыки и композиторов. Думала, будет “Миша”, в честь Михаила Глинки и его романса “Финский залив”. С моим арт-директором Денисом Быковым мы даже создали для “Миши” шрифт. Из вводных — авторский почерк и нотная скоропись: так родилась буква M с острыми, как хвостик у восьмушки, пиками. Но в итоге остановилась на Muze Garden, так как музы — про искусство в целом, все его виды. Леттеринг сохранили, он в том числе стал частью дизайна интерьера: читается, например, в навигации».
Интерьер
Как в кино — можно сказать и про интерьер Muze Garden: операторы как никто умеют выставлять свет и зонировать пространство. Кто бы еще проверял в кадре, как кекс с морковной сгущенкой на тарелке Bauscher будет смотреться на столе определенной фактуры под конкретным светильником? Правильное освещение — головная боль рестораторов, и к Мусаевой на мастер-класс по свету определенно сходить стоит. Как и на урок пространственного мышления: лобби-бар, лаунж с камином, линии посадок — все это смотрится естественным движением между подступающим со двора лесом и лужайкой, ведущей к заливу.
«Я работаю с архитекторами Верой Ефимовой и дизайнером Надей Косян, наши клиники Remedy Lab мы тоже оформляли с Верой. Пространство выстраивает линия: вертикальная, горизонтальная, диагональная — это раз. Два — световые и цветовые акценты и пятна. Три — сценарии движения: все это нужно учитывать. В Muze Garden у нас окна в пол с двух сторон, свет меняется и в течение дня, и по сезону. Помогает, если думаешь о ресторане как о сцене. Смотришь ты с нее или на нее, ничто не должно отвлекать: количество света внутри и на улице должно быть сбалансировано и гармонично».
Кухня и бар
«Гастрономическую линию Muze Garden я называю кухней холодных вод. Еда, которую хочется у моря, но не средиземного — северного: палтус с горошком, пирог с ягненком, гребешки с кремом из пастернака, голубец с креветками и пармезаном. На завтрак — драники из тыквы со сладкой горчицей и французский омлет (кстати, имейте в виду, хороший завтрак на заливе — редкость. — Прим. ред.). По воскресеньям у нас бранчи, вечером на уикенд играет живой джаз. В планах — чаепития 5 o'clock, новогодний базар. Хочется, чтобы у нас проводили целые дни — как этим летом, когда, пообедав, гости на шезлонгах лежали с книжкой, а потом возвращались вечером выпить на диванах пару коктейлей. Обязательно попробуйте наш фирменный на трюфельной водке, с кордиалом на татарской гречихе и те, что для нас придумал бар El Copitas».
Отель
«Реконструкция отеля — дело не ближайшего сезона, а пары лет. В отделке номеров будем так же чисты и минималистичны, как это было в 1970-е, с акцентом на культовые объекты мебельного дизайна тех лет, но в балансе с современностью: цели сделать здесь музей нет. Цвета — природные, материалы — тактильные, обязательно будет свой парфюм. Осень-зима — это ветивер и мох, ваниль с корицей, лето — йод и озон. Надеюсь, что, реализовав здесь, в Репино все наши задумки, Muze станет объемным брендом, и можно будет что-то подобное сделать где-то еще. Заведем шезлонги для пляжа, уже купили холодильники для напитков. К следующему сезону проработаем маршрут — проложим карту, где погулять по лесу или покататься на велосипедах, уже собираем раритетные Electra. И обязательно сделаем аудиоспектакль — чтобы можно было пройтись по дорожкам, по которым, например, Шостакович ходил на какое-нибудь романтическое рандеву под елкой».
Текст: Анастасия Павленкова
Фото: Дана Сапарова
Стиль: Дарья Пашина
Ассистент стилиста: Макар Санжаров
Свет: Алексей Галенин Skypoint
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