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Как Сюзанна Мусаева открыла в Доме творчества композиторов у Финского залива эстетский ресторан Muze Garden

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Пока Комарово и Репино еще ждут, чтобы о них позаботились, как о Переделкино. Но кое-что уже происходит: в Доме творчества композиторов, где Шостакович писал балеты и симфонии, Сюзанна Мусаева открыла ресторан, а в будущем культурное пространство Muze Garden.

Сюзанна Мусаева

Ресторан Muze Garden занял первый этаж главного корпуса Дома творчества композиторов, на втором этаже будет номерной фонд гостиницы

Дом творчества композиторов на берегу Финского залива когда-то был арт-резиденцией гениев: здесь Шостакович, Тищенко, Шнитке, Соловьев-Седой, Гаврилин, Петров, Слонимский, Десятников писали симфонии, оперы, песни и принимали солнечные ванны. И пока мы с некоторой завистью наблюдаем ренессанс Переделкино, надеясь, что когда-нибудь Комарово и Репино станут современными культурными центрами, достойными своего великого прошлого, Сюзанна Мусаева открыла в модернистском главном корпусе ДТК эстетский ресторан Muze Garden. Начало положено.

Дмитрий Шостакович в любимом репинском Доме творчества композиторов жил не один год — вот его портрет на скамейке у столовой

Репино — здесь были все! Александр Тимофеевский, Полина Осетинская, Олег Ведерников, Белла Ахмадуллина, Аркадий Ипполитов, Борис Мессерер, Андрей Саматуга, Авдотья Смирнова, Алексей Гориболь, Леонид Десятников и друзья

У главного корпуса Дома творчества композиторов в 1960-е встретились Джей Артур Прицкер, американский бизнесмен, филантроп и учредитель архитектурной премии собственного имени, и ленинградские композиторы, в числе которых мы видим великих (и любимых!) Бориса Тищенко и Андрея Петрова

«Все было как в кино! Второе января 2020 года, приезжаю в Петербург, пока обошла-поздравила всех друзей, попала за город, в Дом творчества композиторов, уже затемно. Шагнув во двор, я будто оказалась в “Звездных войнах” и обнаружила спрятанный “Сокол тысячелетия” — здание как затерянный космический корабль, накрытый холстом, светилось окнами из далекой-далекой галактики. Внутри все выглядело примерно так же — заброшенным и сюрреалистичным: в 2010-х тут был отель и ресторан “Касабланка” с антуражем, уместным в представлениях того времени о роскоши и стиле сафари. Но от пространства шла такая гармония, что было ощущение новогоднего чуда — надо лишь смахнуть пыль, стащить холстины и дать месту новую жизнь. Я искала жемчужину, и она нашлась».

Так описывает встречу с будущим Muze Garden Сюзанна Мусаева. И если зарисовка напомнила вам готовый сетап для короткометражки, это не случайно. Мусаева — востребованный кинооператор, выпускница мастерской Аграновича во ВГИКе (не Алексея, а его отца, оператора-классика Михаила, снявшего «Маленькие трагедии» со Смоктуновским и Юрским, «Крейцерову сонату» с Янковским и Аллой Демидовой). В фильмографии Сюзанны — работы в арт-хаусных лентах Анны Меликян, над блокбастерами с Константином Хабенским, десятки клипов и видеоарта — как для певицы Елки, так и для спектаклей Театра.doc. Однако ловлей «жемчуга», то есть поиском подходящего помещения, она занималась не ради кино или театра, а для другого своего дела — точнее, бизнеса. Мусаева — владелица и идеолог клиник эстетической медицины Remedy Lab в Москве.

Платье My812, кольца Parure Atelier 

Петербургская студия «Фактура» по дизайну Muze Garden массив стола разбила паттернами, отсылающими к морскому берегу

«Для нашего комьюнити пациентов я искала загородную резиденцию, и чтобы перезагрузка была тотальной, задумалась о Петербурге. Я обожаю этот город, здесь живет моя бабушка, здесь мама познакомилась с папой, а сама я работала с БДТ над спектаклем “Волнение” Вырыпаева. Дом творчества композиторов в Репине показал мне петербургский ресторатор Евгений Каргаполов, ему как раз и принадлежала в 2020-х “Касабланка”. Изначальное предназначение этого здания — объединение и отдых композиторов, потрясающих, талантливых людей. Мне стало ясно: тут снова надо собрать творческую публику, тех, с кем это место будет резонировать особенным образом. Другими словами, делать не велнес-курорт, а ресторан и отель».

Василий Соловьев-Седой в Доме творчества композиторов по легенде придумал проект пары коттетжей

Композитор Альфред Шнитке на пляже у Дома творчества черпал вдохновение для своих кончерто гроссо

Гений места

Амбиции быть культурным центром Muze Garden заявил с самого открытия летом 2022 года. Кто не доехал сюда на концерт Михаила Феничева (2h Company, «ЕстьЕстьЕсть») в рамках арт-фестиваля «Курорт», тот побывал здесь на любимой городской ярмарке искусства «Из профессорской квартиры», которую каждый сезон устраивает KGallery. Для многих впечатлением стал не только сам Muze Garden, но и факт, что невероятный Дом творчества все это время был под боком, но о нем мало кто знал и тем более заходил. Строго говоря, Дом творчества композиторов в Репине — это не конкретное здание, а целая территория, которую в свое ведение в 1948 году получил Ленинградский союз композиторов. Корпусов — больше 20, одни — перелицованные куоккальские дачи, другие — коттеджи, построенные в 1950-х и позже. Главный корпус, в котором стал резидентом Muze Garden — постройка 1968 года: тут была большая столовая, киноконцертный зал, бильярдная и библиотека. Среди корпусов-домиков это здание — и правда, флагманский корабль, гимн архитектурного минимализма, где брутальная доминанта формы кажется даже изящной благодаря легкому стаккато реечного шага деревянной обшивки.

Работа «Отдыхающие» Леонида Сорокина с исландскими термами (в интерьерах Muze Garden хотелось много водной глади!) выставлялась в MMOMA

Брюки My812, серьги и браcлет Parure Atelier

Скульптурный портрет колючки чертополоха авторства Романа Манихина (его работы вы видели в ресторанах Mina Мнацаканова!)

История Дома творчества композиторов звучит как музыка. Буквально! Рояли помнят Шостаковича — он квартировал здесь подолгу, принимал учеников и прогуливался по заливу с Мравинским. Местные сосны не понаслышке знают, как Вениамин Баснер искал «С чего начинается родина», а Соловьев-Седой — «Подмосковные вечера». Тут жили Владимир Высоцкий и Марина Влади, к Андрею Петрову сюда приезжала Элизабет Тейлор, а к Леониду Десятникову — Белла Ахмадуллина.

Пальто USHATAVA

Фотографии Леонида Сорокина в интерьере поддерживают морские мотивы, полоски — ритм деревянных перекрытий фасада здания

«Название ресторана с самого начала крутилось вокруг музыки и композиторов. Думала, будет “Миша”, в честь Михаила Глинки и его романса “Финский залив”. С моим арт-директором Денисом Быковым мы даже создали для “Миши” шрифт. Из вводных — авторский почерк и нотная скоропись: так родилась буква M с острыми, как хвостик у восьмушки, пиками. Но в итоге остановилась на Muze Garden, так как музы — про искусство в целом, все его виды. Леттеринг сохранили, он в том числе стал частью дизайна интерьера: читается, например, в навигации».

Террасу Muze Garden осенью 2022 года продлят вдоль фасада здания, чтобы зимой построить импровизированный рождественский базар

«Архитектурной жемчужине — жемчужина живописная», — говорит работа модного художника Николая Кошелева. Стол достался в наследство от «Касабланки»

Интерьер

Как в кино — можно сказать и про интерьер Muze Garden: операторы как никто умеют выставлять свет и зонировать пространство. Кто бы еще проверял в кадре, как кекс с морковной сгущенкой на тарелке Bauscher будет смотреться на столе определенной фактуры под конкретным светильником? Правильное освещение — головная боль рестораторов, и к Мусаевой на мастер-класс по свету определенно сходить стоит. Как и на урок пространственного мышления: лобби-бар, лаунж с камином, линии посадок — все это смотрится естественным движением между подступающим со двора лесом и лужайкой, ведущей к заливу. 

Натюрморт Полины Брамон в импровизированной библиотеке Muze Garden, ее хит — кулинарная книга с рецептами блюд из сериала «Аббатство Даунтон»

«Я работаю с архитекторами Верой Ефимовой и дизайнером Надей Косян, наши клиники Remedy Lab мы тоже оформляли с Верой. Пространство выстраивает линия: вертикальная, горизонтальная, диагональная — это раз. Два — световые и цветовые акценты и пятна. Три — сценарии движения: все это нужно учитывать. В Muze Garden у нас окна в пол с двух сторон, свет меняется и в течение дня, и по сезону. Помогает, если думаешь о ресторане как о сцене. Смотришь ты с нее или на нее, ничто не должно отвлекать: количество света внутри и на улице должно быть сбалансировано и гармонично».

Сырники с кокосовой сгущенкой и ягодами на костяном фарфоре Stoppard поймали в кадр на столе после дождя

Петух — подарок подруги Сюзанны архитектора и керамиста Полины Брамон: из дома Мусаевой он переехал встречать гостей Muze Garden

Кухня и бар

«Гастрономическую линию Muze Garden я называю кухней холодных вод. Еда, которую хочется у моря, но не средиземного — северного: палтус с горошком, пирог с ягненком, гребешки с кремом из пастернака, голубец с креветками и пармезаном. На завтрак — драники из тыквы со сладкой горчицей и французский омлет (кстати, имейте в виду, хороший завтрак на заливе — редкость. — Прим. ред.). По воскресеньям у нас бранчи, вечером на уикенд играет живой джаз. В планах — чаепития 5 o'clock, новогодний базар. Хочется, чтобы у нас проводили целые дни — как этим летом, когда, пообедав, гости на шезлонгах лежали с книжкой, а потом возвращались вечером выпить на диванах пару коктейлей. Обязательно попробуйте наш фирменный на трюфельной водке, с кордиалом на татарской гречихе и те, что для нас придумал бар El Copitas».

Если греться у камина, который разжигают каждый день, то на пухлых креслах в шанелевский рубчик по дизайну Надежды Косян

Озеленяет двор и террасу профессиональный дендролог: в утепленных ящиках растет осока, летом цветет гелениум

Отель

«Реконструкция отеля — дело не ближайшего сезона, а пары лет. В отделке номеров будем так же чисты и минималистичны, как это было в 1970-е, с акцентом на культовые объекты мебельного дизайна тех лет, но в балансе с современностью: цели сделать здесь музей нет. Цвета — природные, материалы — тактильные, обязательно будет свой парфюм. Осень-зима — это ветивер и мох, ваниль с корицей, лето — йод и озон. Надеюсь, что, реализовав здесь, в Репино все наши задумки, Muze станет объемным брендом, и можно будет что-то подобное сделать где-то еще. Заведем шезлонги для пляжа, уже купили холодильники для напитков. К следующему сезону проработаем маршрут — проложим карту, где погулять по лесу или покататься на велосипедах, уже собираем раритетные Electra. И обязательно сделаем аудиоспектакль — чтобы можно было пройтись по дорожкам, по которым, например, Шостакович ходил на какое-нибудь романтическое рандеву под елкой».

Текст: Анастасия Павленкова

Фото: Дана Сапарова

Стиль: Дарья Пашина

Ассистент стилиста: Макар Санжаров

Свет: Алексей Галенин Skypoint

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Ноябрь

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