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ДК Лурье запустил аудиоэкскурсию возле легендарной пышечной на Большой Конюшенной

Гид в формате телеграм-бота занимает не более 30-40 минут. Кроме истории старинного здания в экскурсии речь пойдет о не менее знаменитых «соседях» — театре Эстрады и Доме Ленинградской Торговли. Также в планах скоро запустить другие экскурсии: о пирожковой на Московском проспекте, кондитерской на Невском, чебуречной на Вознесенском и не только.

Shutterstock.com (dabyki.nadya)

В легендарной пышечной на Большой Конюшенной, 25 можно отсканировать QR-код, который перенесет в телеграм-бот с бесплатной аудиоэкскурсией. В ней расскажут об истории здании, в котором располагается кафе аж с 1958 года, а также о двух не менее знаменитых «соседях» — ДЛТ и Театре эстрады. О них и их взаимосвязи с культовым заведением тоже пойдет речь.

«Интеллигентный бот покажет, как пройти к точкам маршрута, пришлет аудиозаписи и фотографии», — рассказывают создатели проекта.

Экскурсия занимает примерно 30-40 минут. Это первый из аудиогидов по историческим адресам, которые ДК Льва Лурье сделает бесплатными в ближайшее время. Также планируют запустить другие аудиоэкскурсии: о пирожковой на Московском проспекте, кондитерской на Невском, чебуречной на Вознесенском и не только. Кроме того, на сайте Дома культуры можно проголосовать за следующее место, о котором будут готовить прогулку.

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