Закрылся файндайнинг Eclipse в Репине, Бабич покинул Zoe, в Петербурге появились круглые круассаны

С 8 марта по 8 апреля в Kuznyahouse будут править только женщины! Всего 21 шеф, кондитер и сомелье со всей страны. Можно будет попробовать спешл-меню от приглашенных профи, сходить на три винные дегустации в рамках поп-ап проекта Wine Train, а также посетить благотворительный ужин с фондом 3,14, который пройдет 14 марта. Сопровождать вечер будет шеф-повар Катя Плотниĸова (Alma, Москва), подборку вин подготовит Юлия Цхакая, адвокат натуральных вин в России, идеолог виноторговой компании Real Authentic Wine. Подробнее здесь.