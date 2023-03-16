Закрылся файндайнинг Eclipse в Репине, Бабич покинул Zoe, в Петербурге появились круглые круассаны

Второй выпуск самых горячих новостей, слухов и гастролей гастрономической сцены города! А если пропустили первый, читайте его здесь.
Закрытия месяца
Первый файндайнинг в Курортном районе с нескрываемой ориентацией на звезду Michelin — Eclipse в Репине — закрылся. Тихо и без официальных заявлений. Экс шеф-повар Сергей Фокин теперь заведует гастрономическим проектом на Бали, су-шеф Павел Кипа — кухней нового Chamber на юге города (в ЖК «Легенда Героев»), а автор заведения Артем Гудченко открыл ресторан в Дубае и активно промоутирует свое второе детище в Петербурге — грузинский Askaneli (Приморское ш., 364; Итальянская ул., 2).
Панорамный бар со своим выходом на крышу Dead poets rooftop (в «Бертгольд Центре» на Гражданской ул,, 13-15) закрылся после 3,5 лет работы.
Слух месяца
Андрей и Наталья Конах, создатели мультиформатного Taiga Chalet Club с ресторанами, баром, кондитерской и банным комплексом в Коломягах, теперь замахнутся и на центр Петербурга. Рядом со зданием ФСБ на Литейном планируется построить новый гастрономический спот, не хуже, чем у Блинова и Бердиева.
Трансфер месяца
Алессандро Кария
К 7-милетию ресторана Jerome на Б. Морской, 25, появился новый шеф – итальянец Алессандро Кария – повар в третьем поколении, который родился и вырос в Милане, стажировался в мишленовских Le Pergola в Риме и Le Calandre в Падуе.
️Пекарь суперзвезда Максим Бабич, на чьи дофаминовые булочки мы подсели еще во время его работы в «Футуре», покинул проект Zoe (победитель в номинации «Лучшие булочки» нашей ресторанной премии «Что где есть в Петербурге» — 2022). Теперь будет налаживать процессы выпечки в сторонних заведениях и развивать свою онлайн-школу, чтобы эти краффины и бриоши разлетались по всей стране.
Гастроли месяца
С 8 марта по 8 апреля в Kuznyahouse будут править только женщины! Всего 21 шеф, кондитер и сомелье со всей страны. Можно будет попробовать спешл-меню от приглашенных профи, сходить на три винные дегустации в рамках поп-ап проекта Wine Train, а также посетить благотворительный ужин с фондом 3,14, который пройдет 14 марта. Сопровождать вечер будет шеф-повар Катя Плотниĸова (Alma, Москва), подборку вин подготовит Юлия Цхакая, адвокат натуральных вин в России, идеолог виноторговой компании Real Authentic Wine. Подробнее здесь.
Тренд месяца
Новый вид выпечки в Петербурге! Круглые круассаны уже можно встретить в нескольких пекарнях города. В Kuta его начиняют банановым кремом и арахисом, в «Слое» — слоеную шайбу готовят с заварным кремом, пралине из пекана и кули из яблок, а в кафе «Кусь» у станции метро «Гражданская» — с шоколадным кремом, с клубникой и с карамелью.
Комментарии (0)