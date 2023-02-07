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Тенденции

Антонио Фреза откроет ресторан с 20-метровыми потолками, Лапин перезапустит Mercado, а шеф-повар винодельни Швеца теперь кормит Петербург

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«Собака.ru» врывается с новой гастрономической рубрикой! Теперь мы будем регулярно собирать для вас самые любопытные открытия, события, гастроли, шефские трансферы (и даже немного слухов!).

Данил Ярощук

Антонио Фреза 

Данил Ярощук

Превью месяца

Апулийский рагаццо Антонио Фреза откроет новый ресторан в VOKZAL 1853 — не в зоне фудмола, а во флигеле слева от главного фасада. Итальянская кухня, потолки под 20 метров, отдельный вход и новые шефы уже в июне этого года.

Александр Огурцов

Александр Шавлиашвили

Александр Огурцов

Слух месяца

#нампишут Александр Шавлиашвили, идеолог реконструированных Василеостровского и Московского рынков, строит глобальный проект в районе Смольного — дорогой во всех смыслах ресторан, сопоставимый с IL Lago dei Cigni у Лебяжьего пруда на Крестовском острове. 

Сергей Мисенко

Алена Мельникова, Марк Лапин, Вадим Лапин

Сергей Мисенко

Бизнес

Ресторатор Марк Лапин и гастропродюссер Алена Мельникова, авторы Grecco и Mercado del Sol, планировали открыть новый проект с большой террасой на Конногвардейском бульваре, 4, на месте закрывшегося ресторан-бара Graf-in, однако пока поставили проект на паузу, бросив силы на масштабное обновление двухэтажного «Меркадо». Может быть помещение на Белинского действительно проклято? 

Фабрицио Фатуччи

Олеся Дробот

Даниил Данилов

Егор Никонов

Трансфер месяца

В 2023 успело случиться несколько значительных перестановок в ресторанной жизни Петербурга. 

  1. Итальянец Фабрицио Фатуччи, через кухню которого в свое время проходила самая знаменитая семья шефов — братья Березуцкие (московский Twins Garden с двумя звездами Michelin), возглавил ресторан Faces cafe миллиардера Алексея Феликсова («585*Золотой», «Цех 85») на Крестовском. Кормит домашними блюдами, а оливковое масло — из семейного сада.
  2. Олеся Дробот, ученица Адриана Кетгласа и Ивана Березуцкого, после 10 лет работы в ресторане ЕМ Эдуарда Мурадяна, но быстро нашла замену, став шеф-поваром Sixty Four – проекта Эмина Агаларова на набережной Мойки. Безупречная работа с овощами, техники высокой кухни и авторский сет в марте. 
  3. Из Севастополя в Петербург переехал Даниил Данилов (экс шеф ресторана Cyclope): после сбора винограда по лунным фазам у биодинамиста всея России Павла Швеца теперь ему предстоит подружиться со мощнейшим аргентинским грилем в Grill Station на Московском проспекте.
  4. В отеле Wawelberg снова рокировка. Егор Никонов (экс Hunt) встал на место шеф-повара Валерия Горинова, чтобы заведовать всеми гастрономическими проектами. Большой упор на локальные кухни разных регионов воплощаются в дегустационном сете «В поисках природных богатств России». 

Гастроли месяца

Команда Salone pasta&bar возит с гастролями московских шефов — еще и звезд Michelin! Уже приезжали Анатолий Казаков (Selfie, «Гвидон», Ikra) и Алексей Когай («Сахалин»), 9 февраля готовить будет Виталий Истомин (Ava, Loona), 16-го — Владимир Чистяков (Rocky-2, Folk, Grace), а завершит Руслан Поляков (Pino, Remy, Muse, Amy) — 23 числа.

Ожидаемые открытия

Ресторанная группа italy&co в первой половине 2023-го запустит французский Joli в особняке Мясникова, откроет итальянское бистро Giusto на Добролюбова, а свой BRUXX в Андреевском дворе трансформирует в BIST — тоже итальянский проект, но с мясными специалитетами. 

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