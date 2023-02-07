Антонио Фреза откроет ресторан с 20-метровыми потолками, Лапин перезапустит Mercado, а шеф-повар винодельни Швеца теперь кормит Петербург

«Собака.ru» врывается с новой гастрономической рубрикой! Теперь мы будем регулярно собирать для вас самые любопытные открытия, события, гастроли, шефские трансферы (и даже немного слухов!).
Превью месяца
Апулийский рагаццо Антонио Фреза откроет новый ресторан в VOKZAL 1853 — не в зоне фудмола, а во флигеле слева от главного фасада. Итальянская кухня, потолки под 20 метров, отдельный вход и новые шефы уже в июне этого года.
Слух месяца
#нампишут Александр Шавлиашвили, идеолог реконструированных Василеостровского и Московского рынков, строит глобальный проект в районе Смольного — дорогой во всех смыслах ресторан, сопоставимый с IL Lago dei Cigni у Лебяжьего пруда на Крестовском острове.
Бизнес
Ресторатор Марк Лапин и гастропродюссер Алена Мельникова, авторы Grecco и Mercado del Sol, планировали открыть новый проект с большой террасой на Конногвардейском бульваре, 4, на месте закрывшегося ресторан-бара Graf-in, однако пока поставили проект на паузу, бросив силы на масштабное обновление двухэтажного «Меркадо». Может быть помещение на Белинского действительно проклято?
Трансфер месяца
В 2023 успело случиться несколько значительных перестановок в ресторанной жизни Петербурга.
- Итальянец Фабрицио Фатуччи, через кухню которого в свое время проходила самая знаменитая семья шефов — братья Березуцкие (московский Twins Garden с двумя звездами Michelin), возглавил ресторан Faces cafe миллиардера Алексея Феликсова («585*Золотой», «Цех 85») на Крестовском. Кормит домашними блюдами, а оливковое масло — из семейного сада.
- Олеся Дробот, ученица Адриана Кетгласа и Ивана Березуцкого, после 10 лет работы в ресторане ЕМ Эдуарда Мурадяна, но быстро нашла замену, став шеф-поваром Sixty Four – проекта Эмина Агаларова на набережной Мойки. Безупречная работа с овощами, техники высокой кухни и авторский сет в марте.
- Из Севастополя в Петербург переехал Даниил Данилов (экс шеф ресторана Cyclope): после сбора винограда по лунным фазам у биодинамиста всея России Павла Швеца теперь ему предстоит подружиться со мощнейшим аргентинским грилем в Grill Station на Московском проспекте.
- В отеле Wawelberg снова рокировка. Егор Никонов (экс Hunt) встал на место шеф-повара Валерия Горинова, чтобы заведовать всеми гастрономическими проектами. Большой упор на локальные кухни разных регионов воплощаются в дегустационном сете «В поисках природных богатств России».
Гастроли месяца
Команда Salone pasta&bar возит с гастролями московских шефов — еще и звезд Michelin! Уже приезжали Анатолий Казаков (Selfie, «Гвидон», Ikra) и Алексей Когай («Сахалин»), 9 февраля готовить будет Виталий Истомин (Ava, Loona), 16-го — Владимир Чистяков (Rocky-2, Folk, Grace), а завершит Руслан Поляков (Pino, Remy, Muse, Amy) — 23 числа.
Ожидаемые открытия
Ресторанная группа italy&co в первой половине 2023-го запустит французский Joli в особняке Мясникова, откроет итальянское бистро Giusto на Добролюбова, а свой BRUXX в Андреевском дворе трансформирует в BIST — тоже итальянский проект, но с мясными специалитетами.
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