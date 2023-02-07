Антонио Фреза откроет ресторан с 20-метровыми потолками, Лапин перезапустит Mercado, а шеф-повар винодельни Швеца теперь кормит Петербург

Бизнес

Ресторатор Марк Лапин и гастропродюссер Алена Мельникова, авторы Grecco и Mercado del Sol, планировали открыть новый проект с большой террасой на Конногвардейском бульваре, 4, на месте закрывшегося ресторан-бара Graf-in, однако пока поставили проект на паузу, бросив силы на масштабное обновление двухэтажного «Меркадо». Может быть помещение на Белинского действительно проклято?