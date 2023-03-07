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Наталья Максимова и шеф Екатерина Алехина со звездой Michelin: в Kuznyahouse целый месяц будут править женщины

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С 8 марта по 8 апреля в Новой Голландии будут править женщины! В ресторане Kuznyahouse и его сайд-проектах Paradiso Cafe и Hidden в течение тридцати дней окажутся пять шефов, шесть кондитеров, семь бартендеров, три сомелье и пять музыкальных концертов — и все это только девушки! 

Екатерина Алехина (шеф-повар и владелица московского ресторана Biologie) 

Мария Дементьева — шеф-повар ресторана Saro, Петербург

Катя Плотникова — шеф-повар и владелица гастробара Alma, Москва

В «Кузне» можно будет попробовать спешл-меню от приглашенных профи, а в Hidden пройдут три винные дегустации с девушками-сомелье в рамках поп-ап проекта Wine Train. 

Помимо основных участников проекта будут приглашены два специальных гостя — Лаура Джугелия, основатель PeopleTalk и YouTube-канала Fametime Tv, и Наталья Максимова, энтузиаст вкусного и полезного образа жизни, совместно с Дарьей Костенко, автором проекта FermentationPassion, 16 марта проведут свой ужин.

Шефы:

  • Екатерина Алехина (шеф-повар и владелица московского ресторана Biologie) — первая в России женщина шеф-повар со звездой Michelin;
  • Катя Плотникова — шеф-повар и владелица гастробара Alma, Москва. Большой знаток и фанат ближневосточной кухни, автор телеграм-канала A woman. A chef, где она щедро делится рецептами, находками на московских (и не только) рынках;
  • Гаяне Бренова (Gayane’s​) — ресторатор и бренд-шеф, телеведущая, автор 3-х гастрономических книг.
  • Мария Дементьева — шеф-повар ресторана Saro, Петербург; 
  • Ольга Морозенко — преподаватель академии Stanfood, работала шеф-поваром в ресторане Rieslingboyz, где получила отметку красного гида Мишлен. 

Кондитеры: 

  • Роза Захарян — шеф-кондитер ресторана Zuma на Дальнем Востоке.
  • Оксана Кузнецова — совладелица и бренд-шеф пекарни La Poste (Москва), автор курсов по ремесленному хлебопечению, выпускница парижской гастрономической школы Lenôtrе и Национального института хлебопекарного и кондитерского искусства INBP в Руане;
  • Елена Тропина — шеф-кондитер пекарни «Варвара+Jerome», Красноярск;
  • Елена Набиуллина (Garage, Sage, Uni и б12);
  • Юлия Посаженникова — шеф-кондитер столичных BURO. TSUM и GRACE Bistro;

  • Назгуль Абикова — шеф-кондитер ресторанного комплекса D.O.M, Сочи.

Бартендеры:

  • Виктория Комиссар — Basko, Дубай (ex Лондонъ);
  • Дарья Егорова («В Чаще», Петербург);
  • Lin Istria (Electric Pawn Shop, Дубай);
  • Ирина Голубева (Santo Spirito);
  • Ирина Чеснокова (Meow бар, Москва);
  • Яна Айдарова (Mitzva bar, Москва)
  • Анастасия Бачило (Tagliatella Caffe, Петербург).

Сомелье:

  • Екатерина Яценко (Jerome, Петербург);
  • Юлия Мартиросова (Б.О.Р. 812, Петербург);
  • Александра Палеева (D.O.M, Сочи).

Екатерина Яценко (сомелье ресторана Jerome, Петербург)

Ольга Морозенко — преподаватель академии Stanfood, работала шеф-поваром в ресторане Rieslingboyz, где получила отметку красного гида Мишлен

Lin Istria (бартендер Electric Pawn Shop, Дубай);

8 марта фортепьянный концерт дадут Saya Siiang и Katya Panterrra, а нео-классика от женского трио BellaVio прозвучит 15, 22, 29 марта и 5 апреля.

Центральное мероприятие в рамках проекта  — благотворительный ужин с фондом 3,14, который пройдет 14 марта. Сопровождать вечер будет шеф-повар Катя Плотниĸова (Alma), подборку вин подготовит Юлия Цхакая, адвокат натуральных вин в России, идеолог виноторговой компании Real Authentic Wine и студии сомелье Gorizont. Вся сумма с продажи билетов уйдет подопечным фонда, который был создан с целью осуществления срочной адресной помощи нуждающимся детям.

Также будут доступны полезные телесные практики, в числе которых тренировки для ментального и физического здоровья Вioginnastica в Студии Дианы Вишневой Context, которые будут заканчиваться чаепитием в чайной комнате Kuznyahouse. 

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