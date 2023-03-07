Наталья Максимова и шеф Екатерина Алехина со звездой Michelin: в Kuznyahouse целый месяц будут править женщины

В «Кузне» можно будет попробовать спешл-меню от приглашенных профи, а в Hidden пройдут три винные дегустации с девушками-сомелье в рамках поп-ап проекта Wine Train.

Помимо основных участников проекта будут приглашены два специальных гостя — Лаура Джугелия, основатель PeopleTalk и YouTube-канала Fametime Tv, и Наталья Максимова, энтузиаст вкусного и полезного образа жизни, совместно с Дарьей Костенко, автором проекта FermentationPassion, 16 марта проведут свой ужин.

Шефы:

Екатерина Алехина (шеф-повар и владелица московского ресторана Biologie) — первая в России женщина шеф-повар со звездой Michelin;

Катя Плотникова — шеф-повар и владелица гастробара Alma, Москва. Большой знаток и фанат ближневосточной кухни, автор телеграм-канала A woman. A chef, где она щедро делится рецептами, находками на московских (и не только) рынках;

Гаяне Бренова (Gayane’s​) — ресторатор и бренд-шеф, телеведущая, автор 3-х гастрономических книг.

Мария Дементьева — шеф-повар ресторана Saro, Петербург;

Ольга Морозенко — преподаватель академии Stanfood, работала шеф-поваром в ресторане Rieslingboyz, где получила отметку красного гида Мишлен.

Кондитеры:

Роза Захарян — шеф-кондитер ресторана Zuma на Дальнем Востоке.

Оксана Кузнецова — совладелица и бренд-шеф пекарни La Poste (Москва), автор курсов по ремесленному хлебопечению, выпускница парижской гастрономической школы Lenôtrе и Национального института хлебопекарного и кондитерского искусства INBP в Руане;

Елена Тропина — шеф-кондитер пекарни «Варвара+Jerome», Красноярск;

Елена Набиуллина (Garage, Sage, Uni и б12);

Юлия Посаженникова — шеф-кондитер столичных BURO. TSUM и GRACE Bistro;

Назгуль Абикова — шеф-кондитер ресторанного комплекса D.O.M, Сочи.

Бартендеры:

Виктория Комиссар — Basko, Дубай (ex Лондонъ);

Дарья Егорова («В Чаще», Петербург);

Lin Istria (Electric Pawn Shop, Дубай);

Ирина Голубева (Santo Spirito);

Ирина Чеснокова (Meow бар, Москва);

Яна Айдарова (Mitzva bar, Москва)

Анастасия Бачило (Tagliatella Caffe, Петербург).

Сомелье: