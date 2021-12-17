Ресторана-сенсации Eclipse теперь два! Основатель Артем Гудченко – о новом проекте на Итальянской, ошибках при запуске и своей империи

Ноу-хау от Гудченко: как (и зачем!?) начинать карьеру ресторатора с суперлюкса

К ресторанному делу меня привели сразу две направляющие. Во-первых, мне стал интересен бутиковый бизнес с высоким уровнем маржинальности. До 35 лет мысли формировать семейный капитал не возникает, но потом осознаешь — в бизнесе важна не только доходность, но и стабильность. Раньше хотелось больше, длиннее, шире, сейчас — качественней. Мои предыдущие компании были федерального масштаба, но больше объем ради объема не привлекает. Если ты зарабатываешь сумму X, то лучше, чтобы она была половиной от выручки, а не ее 5%: в плохой год первое станет всего лишь меньшей прибылью, второе — сразу убытками. Когда я это понял, желание лезть в многомиллиардные проекты сразу отпало. Большие риски к тому же пожирают все свободное время, а бутиковый формат позволяет выстроить работу, совместимую с полноценной жизнью, — когда ты видишь, как растут твои дети, уделяешь время друзьям, спорту, путешествиям. А корпорации пожирают тебя полностью, оставляя оболочку без энергии и эмоций. Зачем тогда ими заниматься?

Вторая причина взяться за рестораны — мое увлечение кухней как частью культуры. Кулинария вошла в нашу цивилизацию с появлением огня. С пищей мы сталкиваемся чаще, чем с любым из культурных слоев: даже с языком, математикой, музыкой имеем дело реже. Поэтому еда стала частью быта, и отношение к ней сложилось максимально прозаичное — а это обедняет жизнь людей, что очень печально. Не то что я с детства мечтал о своем ресторане, куда поесть будут ходить как на праздник. Но с ранних лет я чувствовал потребность получать от еды не только калории, но и впечатления. Мой отец даже при ограниченном выборе продуктов ни разу не приготовил одно и то же — что-то смешивал, придумывал. Не всегда эксперименты были удачными, но какое удовольствие ему доставляла готовка!

Было ясно, что хочется файн-дайнинг, но бизнесовый бэкграунд говорил — нельзя начинать заниматься альпинизмом с похода на Эверест.

Когда у меня появилась возможность ходить по ресторанам в России, я стал анализировать: хорошо — плохо, мое — не мое. А попав в 2005 году в очень изысканный ресторан в Париже, понял: файн-дайнинг — это вообще что-то другое. Как пересесть с обычной машины на Bentley — не вопрос цены или престижа, просто ощущения совсем другие. Тогда, прилетая в Европу, я стал больше времени, чем в театрах и музеях, проводить в ресторанах, на рынках, винодельнях и сыроварнях. Пришлось признать, что гастрономия — важная часть моей жизни. А дальше что? Становиться ресторанным критиком, как Антуан Эго из мультика «Рататуй»? Такие якобы вершители судеб контрпродуктивны. Осваивать профессию гастрожурналиста или шеф-повара? Ими тоже я себя не вижу. Единственный путь — это ресторатор и, почувствовав импульс «все, надо делать», я взялся за свой первый ресторан.

Было ясно, что хочется файн-дайнинг, но бизнесовый бэкграунд говорил — нельзя начинать заниматься альпинизмом с похода на Эверест. Поэтому идея пилотного проекта была довольно простая — открыть гастробар. Нашли шеф-повара — Сергея Фокина, у которого тогда был свой ресторан Four Hands, нашли отличное помещение на Петроградской стороне. Однако переговоры затянулись, а так как Сережу мы уже выдернули из его предыдущего проекта, мы нашли кулинарную студию, где он взялся на подработки. В итоге контракт с арендой срывается, ищем второе помещение — и его судьба повторяется один в один.