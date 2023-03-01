Бутерброды в гараже и Франция от Глена Баллиса: 10 ресторанных открытий (и самые ожидаемые гастропремьеры!)

«Бутербродная»

Любимый редакцией жанр ЧПХ на этот раз материализовался в гараже на задворках «Ленфильма». Андеграундное творческое объединение «Богема Ленинград» теперь андердоги не только от моды, но и от бутербродов, а если точнее — сэндвичей. В миниатюрном помещении в 37 кв. м в бриошь закладывают то скрэмбл, то пастрами с коулслоу, а запить дают гранатовым фрешем. Летом место встречи во дворе «Ленфильма» изменить будет нельзя!

Каменноостровский пр., 10Б