Бутерброды в гараже и Франция от Глена Баллиса: 10 ресторанных открытий (и самые ожидаемые гастропремьеры!)

Сэндвичи от андеграундного творческого объединения «Богема Ленинград» на задворках «Ленфильма», ресторан в крытом дворе-атриуме особняка Мясникова и мидии у моря: «Собака.ru» рассказывает, в каких новых заведениях мы (и вы!) провожаем зиму и встречаем весну!
Скоро откроются
Joli
В крытом дворе-атриуме особняка Мясникова совсем скоро откроется французский ресторан, который забетонирует за локацией статус гастрокластера vol. 2.0 — здесь же испано-мексиканский Juan и летний зеленый сад Giardino. Францией тут на открытой кухне будет править самый движовый шеф с тысячами последователей, австралиец Глен Баллис. Обещают пространство, заполненное естественным светом через стеклянный потолок, собственную пекарню-кондитерскую и даже цветочную лавку.
Ул. Восстания, 45
Futurist
История карьеры шефа Алексея Алексеева тянет на сериал в актуальном нынче байопик-жанре. Сначала он упражнялся в северной кухне ресторана Nordic, затем шефствовал в эстетском Recolte Дмитрия Блинова, а теперь строит свое — и не где-то, а в самом элитном ЖК золотого треугольника гастрономического Петербурга на Петроградской. Нарядный совриск внутри и конгениальная ему кухня: веллингтон с черными лисичками, гребешок с топинамбуром и хамоном, креветка Розенберга (погуглите красавчика-гиганта!).
Барочная ул., 6, стр. 1
Giusto
Михаил Соколов и Тимур Дмитриев со своей командой italy&co выходят за пределы трансцендентального: помимо Joli (см. выше), знакомого нам Salone pasta&bar и японского Shibui на Кипре (!) строят итальянское бистро Giusto с двумя разными по смыслу залами. Будет кофейня со сладкими булочками и хлебом, а также ресторан с постоянной ротацией пасты, пиццы и ризотто от локальных производителей и лучших шефов не только Петербурга.
Пр. Добролюбова, 8
Уже открылись
«Бутербродная»
Любимый редакцией жанр ЧПХ на этот раз материализовался в гараже на задворках «Ленфильма». Андеграундное творческое объединение «Богема Ленинград» теперь андердоги не только от моды, но и от бутербродов, а если точнее — сэндвичей. В миниатюрном помещении в 37 кв. м в бриошь закладывают то скрэмбл, то пастрами с коулслоу, а запить дают гранатовым фрешем. Летом место встречи во дворе «Ленфильма» изменить будет нельзя!
Каменноостровский пр., 10Б
«Бистро 54»
Первое бистро мастера-кондитера Анны Красовской на Васильевском острове пока работает в техническом режиме. Сейчас в меню только скромные завтраки и выпечка — канеле и круассаны, булочки с корицей и ромовые бабы, ремесленный хлеб и авторский анисовый. А совсем скоро здесь будет блистать аккуратное меню от шеф-повара Романа Киселева (Nothing Fancy, Solids, René).
Малый пр. В.О. 54
«Мидийные Личности»
Морской летний павильон сменился стационарным всесезонным кафе. Во главе, конечно, мидии (со страчателлой, соусами из бекона или сычуаньского перца), но и помимо них есть из чего выбрать. Мастерски готовят намазки (чизкейк из скумбрии!), индийские пшеничные лепешки наан с разными наполнителями – от тофу с креветками до артишока.
Кожевенная линия, 34
Творческий коктейльный бар, который раз в неделю обещает превращаться в площадку для фортепианных концертов, лекций и кинопоказов. В остальном здесь правят коктейли: ферментированные, настоянные и осветленные, с голубым облаком из сладкой ваты в качестве украшения или зелеными каплями.
наб. Фонтанки, 51-53
«Сыроварня»
Ресторатор Аркадий Новиков запустил вторую «Сыроварню», на этот раз в ТРЦ «Галерея» (на месте «Двух палочек»). Здесь все не факты, а бонусы: панорамный вид на площадь, деревенский стиль в интерьере, домашние сыры, открытая кухня с итальянской дровяной печью, блюда из локальных продуктов на огне и гастрономическая лавка.
Лиговский пр., 30
Surf Coffee
Десятая точка знаменитой сети открылась с помпой и без зацикливания на лавандовом рафе. В Surf Coffee в Басковом можно вдохновиться винилом и выставками современного искусства, а в остальном все как всегда — серф-лофт, ковры и живые амариллисы на столах.
Басков пер., 6
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