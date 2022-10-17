10 лучших булочек в Петербурге

Zoe

Текущая лаборатория пекаря Максима Бабича, того самого, что в ответе за дофаминовые булочки новой волны, в 2020-м разошедшейся из «Футуры» по всей России. Здесь у него появились новые «модели»: крышесносные заварные кольца, ватрушки, пончики (у всех начинки — ну чистый секс!) и слоеные амманы, значит, скоро их будут копировать все.

Радищева ул., 29