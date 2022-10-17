10 лучших булочек в Петербурге

Легендарные круассаны, дофаминовые булочки новой волны, французские шоколатины и кексы-ромбабы. Знакомьтесь с номинантами премии «Что где есть в Петербурге» — 2022 и голосуйте за любимые заведения!
Aster
Шеф-пекарь хайпового кафе с тотальным овербукингом Антон Исенин настолько пассионарно относится к булкам, что сам называет себя хлебанутым. В Aster у него весь обязательный сегодня лайнап: шведские булочки с кардамоном, улитки, краффины и даниши с голубикой и ванильным кремом.
Маяковского ул., 23
Hobz
В булочной, которая специализируется на ремесленном хлебе, шефствует пекарь Махмуд Буссельми («Городские пекарни», кондитерские Garson). Его круассаны — легендарны, настолько в разрезе у них идеальное симметричное кружево, а у фисташковых булочек-узелков такой фанклуб, что им сделали спин-оффы — брусничный и лимонный.
Невский пр., 160
Kruch
Как рождаются булочки кондитера Марины Круч («Полный балет», Department 57) в ее именном кафе можно наблюдать самому — цех-лаборатория у нее открытая. Там пекут яблочные краффины, слойки с томатами, булки с маком и круассаны, которые чем потом ни начиняют — от сыра до крема для наполеона.
Корпусная ул., 9
Kuznya Cafe
Хлебобулочное направление в Kuznya Cafe запускал пекарь Иван Забавников, первый пекарь-амбассадор своей профессии в Петербурге. Так что выпечка была обречена на успех: за здешними круассанами и монументальными рулетами с маком или корицей горожане на Новую Голландию приезжают специально.
Адмиралтейского канала наб., 2М
Ôpetit
Круассаны из французских кондитерских не только всенародно любимы — в городе у них уже 4 кафе, но и признаны соотечественниками: недаром одна точка работает при Французском институте. Конгениально пекут шоколатины, цитрусовые и ягодные булочки, пончики с соленой карамелью и с малиновым конфи.
Невский пр., 12
Zoe
Текущая лаборатория пекаря Максима Бабича, того самого, что в ответе за дофаминовые булочки новой волны, в 2020-м разошедшейся из «Футуры» по всей России. Здесь у него появились новые «модели»: крышесносные заварные кольца, ватрушки, пончики (у всех начинки — ну чистый секс!) и слоеные амманы, значит, скоро их будут копировать все.
Радищева ул., 29
«Мечтатели»
Чрезвычайно гастрономичными круассанами ресторан Людмилы Ивановой славился всегда, так что отдельное меню со своей выпечкой было вопросом времени. Только посмотрите, какие там интересные слойки: со спаржей, рикоттой и трюфелем, с халвой и вишней, с ревенем, со смородиной и взбитым маскарпоне.
Фонтанки наб., 11
«Подписные булочки»
Выходцы из кафе «Смена» придумали «Подписные булочки» для кафе в мегакнижном «Подписные издания». Их шоколадные бабки, миниатюрные тарт татены, изобретательные косички качо э пепе и слойки с лососевым риетом оказались так хороши, что для общепита коллаборации с ними уже хороший тон.
Литейный пр., 57
«Слой»
Пожалуй, самая уважаемая из массовых (есть даже у Ozon!) пекарен. И самая изобретательная: да, классический пекан и улитки у них тоже есть, но краффины они могут сделать с гибискусом, круассан — с лавандой, слойки декорируют зефиром, а фирменная булка у них вообще — знаменитый «куб», то есть квадратная.
Маяковского ул., 3
«Футура»
Булочки, которые изменили все. В 2020 году у идеолога бистро «Футура» Ильи Литвяка и пекаря Максима Бабича появились булки 2.0: гастрономичные и невероятно нарядные. Эти бриоши с мисо-карамелью, краффины с шапкой меренги и кексы-ромбабы стали трендом и трейдмарком, а пекарни «Футура» — целой сетью.
Карповки наб., 5/36
«Собака.ru» благодарит за поддержку «Что где есть в Петербурге» — 2022
«Тинькофф» — генерального партнера премии
и
группу компаний «Дамате» — бренды «Индилайт», «Озёрка», BazarCo и Damate Beef
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