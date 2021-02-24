12 кафе, баров и ресторанов Петербурга, которые не пережили пандемию

«Библиотека вкусов»

Трехэтажный гастропроект существовал на Невском, 20, на протяжении 8 лет. А вместе с ним и секретный бар Apteka (в 2020 году Антон Куперов открыл еще два проекта: Pick Pockets на Василеостровском рынке и Zita & Gita на Новой Голландии). С 2013 года в разное время проект сочетал в себе ресторан, демократичное кафе, цветочную и книжные лавки: «Мы» от владельцев «Все свободны» и небольшой филиал «Подписных изданий».