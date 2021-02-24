12 кафе, баров и ресторанов Петербурга, которые не пережили пандемию

«Собака.ru» уже рассказывала о тех заведениях, которые не смогли пережить пандемию — 14 ресторанов, так и не открывшихся после локдауна. За время последующих ограничений Петербург потерял еще 12 достойных проектов.
Бар «Бакалавриат»
Коктейльный бар «Бакалавриат» открылся весной 2017 года: туда ходили за хорошим смешанным напитком по демократичной цене, обсудить киноавангард, поучаствовать в дебатах, послушать акустический квартирник или лекцию «Политические репрессии в России». Журналист Арсений Веснин считает, что причиной закрытия стали «возникшие сложности во взаимопонимании с владельцами помещения».
Mishka Bar
Легендарный Mishka на набережной Фонтанки, 40, закрывается после 10 лет работы. В прошедшие выходные состоялась большая вечеринка по поводу десятилетия бара. Александр Берковский сообщил «Собака.ru», что проект переедет в новое помещение в течение трех месяцев.
Кафе-бар «Продукты»
Легендарное заведение на наб. реки Фонтанки от хозяйки кафе «Бейрут» Лизы Извозчиковой закрылось насовсем. Причиной идеолог проекта называет конфликт с арендодательницей, которая во время пандемии не предоставила скидки и потребовала повышения аренды на 150% (уведомив через суд). Новым «Продуктам» — быть! Помещение уже найдено, но сейчас Лиза ищет соинвесторов.
«Библиотека вкусов»
Трехэтажный гастропроект существовал на Невском, 20, на протяжении 8 лет. А вместе с ним и секретный бар Apteka (в 2020 году Антон Куперов открыл еще два проекта: Pick Pockets на Василеостровском рынке и Zita & Gita на Новой Голландии). С 2013 года в разное время проект сочетал в себе ресторан, демократичное кафе, цветочную и книжные лавки: «Мы» от владельцев «Все свободны» и небольшой филиал «Подписных изданий».
Кафе «Рубинштейн»
В конце 2020 года инстаграм-аккаунт кафе сообщил, что заведение на улице Рубинштейна, 20, закрылось навсегда. Проект Дмитрия Борисова, Эдуарда Мурадяна и Натальи Плехановой возможно будет реинкарнировал, но в другом месте. А вся петербургская интеллигенция очень ждет возвращения тех самых воскресных бранчей и литературных чтений.
«Тихий Ход»
Анна Хмельницкая и команда бара «Залив» и «Рюмочной в Бутылке» взяли в оборот портовую романтику и открыли накануне локдауна закусочную рюмочного характера «Тихий Ход». Проект на Малой Морской, 13, не смог справиться с коронавирусом: основного потока иностранных туристов, на которых был рассчитан бар, не было, а петербургскими постоянниками просто не было времени обзавестись.
Una
Ресторан Una на первом этаже универмага ДЛТ в декабре 2020 года исчез как-будто в одночасье и превратился в пункт выдачи заказов tsum.ru. Куда теперь идти за кокосовым биском с крокодилом и зелеными персиками? Судьба проекта туманна — вероятно его откроют в другой, не менее впечатляющей локации (возможно на Крестовском острове).
Camorra Isola в здании «Бутылка»
Пандемия к закрытию пиццерии от команды пивоваров AF Brew не имеет никакого отношения: Camorra Isola комментируют, что администрация Новой Голландии не захотела продлевать договор аренды (причины не уточняются, в декабре в здании «Бутылка» открылось 4 новых заведения). Теперь ходим в Camorra на Ковенском и Малом проспектах, П.С. но очень скучаем по стенам в духе морской тюрьмы.
San Diego
Специализацией проекта был (и надеемся еще будет!) мексиканский стритфуд: множество тако, буррито и кесадилья. Наблюдать за расправой со спелыми авокадо в корнерах на Василеостровском рынке, City Food и в кафе на Новой Голландии было особым способом медитации. Все три закусочных по разным причинам теперь не работают.
Pho'n'Roll в здании «Бутылка»
Филиал проекта прогрессивной вьетнамской кухни Pho'n'Roll на Новой Голландии закрылся почти шепотом (в то же время, что Camorra Isola и San Diego). Но один из лучших Фо Бо и Бун Ча Ханой город не потеряет: 4 ресторана остались на центральных улицах Петербурга — Маяковского, Жуковского, наб. реки Фонтанки и канала Грибоедова.
Макаронники
На протяжении 10 лет ресторан на крыше на проспекте Добролюбова был меккой для романтических свиданий и мечтательных вечеров. Никак не забыть ворожащий вид на центр города и Петроградку ни нам, ни гостям — сотни комментариев оставлено под постами с гастрономической ретроспективой заведения.
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