Кафе «Рубинштейн» на улице Рубинштейна, 20, закрылось навсегда

В феврале 2016 года Митя Борисов, Наталья Плеханова и Эдуард Мурадян открыли кафе «Рубинштейн» на улице Рубинштейна, 20 (дверь в дверь с Малым драматическим театром) а в конце 2020 года оно закрылось навсегда. Об этом сообщили в инстаграм-аккаунте заведения 22 декабря.
История «Рубинштейна» начиналась с громких чтений (совместно с «Подписными изданиями»): Лев Лурье, Дмитрий Озерков, Демьян Кудрявцев, Александр Бродский, Юрий Сапрыкин декламировали о своих любимых Рубинштейнах. Это было местом встреч. Интеллигенция собиралась за рийетами, мидиями и рислингом, туристы — за завтраком с яйцами Бенедикт на летней террасе. А эти всегда разные длинные бранчи с бокалом игристого? Куда мы без них?
Остается только ждать: Эдуард Мурадян сообщил редакции «Собака.ru», что реинкарнация кафе возможна, но уже в другом месте.
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