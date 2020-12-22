Кафе «Рубинштейн» на улице Рубинштейна, 20, закрылось навсегда

История «Рубинштейна» начиналась с громких чтений (совместно с «Подписными изданиями»): Лев Лурье, Дмитрий Озерков, Демьян Кудрявцев, Александр Бродский, Юрий Сапрыкин декламировали о своих любимых Рубинштейнах. Это было местом встреч. Интеллигенция собиралась за рийетами, мидиями и рислингом, туристы — за завтраком с яйцами Бенедикт на летней террасе. А эти всегда разные длинные бранчи с бокалом игристого? Куда мы без них?

Остается только ждать: Эдуард Мурадян сообщил редакции «Собака.ru», что реинкарнация кафе возможна, но уже в другом месте.