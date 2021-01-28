На набережной реки Фонтанки закрылся кафе-бар «Продукты»

В год открытия легендарного бара владелица рассказывала редакции «Собака.ru»: «Мне всегда хотелось открыть свой бар. Как-то во время очередной поездки в Берлин я купила себе джукбокс, но его пришлось оставить в Германии, потому что вещь была безумно тяжелая. Когда я вернулась домой, меня осенило: раз у меня есть джукбокс, то пришло время открывать свое заведение. И я начала искать место. Я совершенно четко представляла свой бар: помещение на первом этаже с большими окнами, при этом настолько маленькое, насколько это позволяет российское законодательство. Надоело спускаться по ступенькам вниз и проводить время в подвале! Я мечтала сидеть за барной стойкой и смотреть на реку.

По замыслу должно было получиться место, куда приходили бы не только наши друзья и знакомые, но и местные жители. Эдакий маленький барчик, в который можно зайти перед сном, выпить свой любимый напиток, а утром забежать на чашку кофе. Уже в первую неделю работы к нам пришли человек пять-шесть, живущих над «Продуктами». Теперь я знаю их по именам и даже успела запомнить их любимые напитки. То есть уже происходит это заветное «Вам как обычно?».