В Новой Голландии открылось 5 новых ресторанов

В декабре в Новой Голландии появилось пять новых ресторанных резидентов: Cococouture от Матильды Шнуровой и Игоря Гришечкина, Oggi от команды Duoband, китайское бистро Hagao, Island Poke & Bowls с калифорнийскими боулами и индийское кафе Zita & Gita.
Cococouture
Самое громкое гастрономическое открытие этой зимы — fine dining Матильды Шнуровой и Игоря Гришечкина Cococouture. Нарядные залы Cococouture расположились в угловой части «Дома 12». Меню состоит из сетов — малого из 10 перемен и большого из 15, — состав которых будет обновляться три раза в год.
Oggi
Итальянское бистро от Дмитрия Блинова и Рената Маликова (Duoband). В меню есть и домашняя паста, которую делают на открытой кухне, и другие «обязательные» итальянские блюда — карпаччо, полента, брускетта — все made by russian chefs! Карпаччо делают из тунца холодного копчения, салат ромейн заправляют соусом из тунца, а в пасту с рагу из ягнёнка трут копченый сыр фета.
Hagao
Небольшое китайское бистро ресторанного холдинга Bronka restaurant group (Buddha Bar, Hunt). Бренд-шеф Евгений Белозеров готовит дим-самы с разными начинками: от креветок и гребешка до свинины и курицы. Этому почти ювелирному искусству он научился у мишленовского повара Фрэнка Шу в швейцарском Tse Fung.
Island Poke & Bowls
Кафе с калифорнийскими боулами и гавайскими поке, открытое Иннокентием Падалко. Стены оформлены гербарием из листьев тропических растений, а гости сидят за барными столами, выполненными в технике терраццо. 4 вида гавайского поке: с лососем, тунцом, креветками, тофу и разными заправками на выбор — например, мексиканским агуачили, цитрусовым понзу или ореховым соусом. Боулы — как классические, например, с киноа, авокадо и шпинатом, так и сладкие, но без добавления сахара!
Zita & Gita
Cовременное индийское кафе, на кухне которого трудятся носители культуры. Меню концептуально поделили на два раздела, поддерживая легенду о двух сестрах, разлученных в детстве. Zita City Style — это цыпленок в кокосово-манговом соусе, тигровые креветки в пряном карри из тамаринда, домашний сыр в нежном соусе из кешью. А Gita Village Style — традиционные индийские блюда: бестселлеры баттер чикен, дал махни, алу гоби, палак панир, лепешки и рис.
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