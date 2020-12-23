В Новой Голландии открылось 5 новых ресторанов

Island Poke & Bowls

Кафе с калифорнийскими боулами и гавайскими поке, открытое Иннокентием Падалко. Стены оформлены гербарием из листьев тропических растений, а гости сидят за барными столами, выполненными в технике терраццо. 4 вида гавайского поке: с лососем, тунцом, креветками, тофу и разными заправками на выбор — например, мексиканским агуачили, цитрусовым понзу или ореховым соусом. Боулы — как классические, например, с киноа, авокадо и шпинатом, так и сладкие, но без добавления сахара!