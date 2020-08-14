Говяжий хвост, свиное ухо и корейский пянсе: новый ресторан Mama Fuga на Большой Морской

Курс на демократизацию — примета времени. ВВП стагнирует, топ-менеджеры сокращают себе зарплату, остальные копят на вакцину. Формат нового места на Большой Морской заявляют как bao & noodle bar: стильно, модно, молодежно. Тандем Дмитрия Богачева и Эльдара Мурадова сложился еще в гинзовской «Мансарде», укрепился в азиатском Mr Bo в Манежном переулке. Проект номер три парни сделали на Большой Морской улице в доме 36 — тоже азиатский и тоже в четыре руки. Обаяние места — в миниатюрном зале на тридцать посадок; работает правило маленьких помещений, где хочется сидеть друг у друга на голове. Ну или вокруг барной стойки — она-то как раз большая.

Аврал на свою голову Богачев и Мурадов придумали сами: во что бы то ни стало открыться за 12 дней. Хронику стройки фиксировали в инстаграме. Еще совсем недавно в этих стенах работал японский суши-бар «Киdo»; от прежних резидентов оставили пепельного оттенка диваны и макабрические несущие колонны. Усилиями творческой студии Тележенко повесили а-ля китайские фонарики над баром — с приветом соседям-конкурентам в доме 25. Граффити с рыбами — ироничный отсыл к названию, fugu — ядовитая рыба-деликатес, фугу пока не готовят. Убрали аквариум с входной группы, за перфорированные дверцы шкафов поставили вино. И открылись в срок, как обещали.