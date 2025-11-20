Гастрономические тренды 2026

Долгая полноценная жизнь, не лишенная удовольствий, но без ущерба для собственного благополучия — вот новая парадигма современного успешного человека. Мы выбираем продукты с низким содержанием сахара, которого и так слишком много в нашей жизни. Полюбили кофе с миндальным и кокосовым молоком. Белки получаем не только из мяса и птицы, но все чаще из бобовых, орехов, грибов и даже водорослей. Не забываем про функциональные продукты, тем более что производители стараются объединить пользу для здоровья и интересный вкус. В чаи и сборы трав добавляют родиолу, в бульоны и смеси приправ — грибы рейши, в средства для похудения — экстракты лимона, красного апельсина и шафрана. Смотри идеи лучших шефов РоссииТема ПП активно проникает в барную культуру. Рецепты в стиле ПП от лучших шефов ищите здесь. Все больше людей исключают алкоголь из своего рациона, но продолжают ходить в модные заведения, общаться с друзьями и пить вкусные напитки. Современные моктейли (безалкогольные коктейли) дарят абсолютно новые ощущения. Богатая вкусовая палитра, сложные оригинальные подачи и никаких последствий на следующее утро. Здесь вы найдете рецепты безалгогольных коктейлей от лучших бартендеров Москвы и Санкт-Петербурга.