Гастрономические тренды 2026

В новый год мир переходит с уже признанными гастрономическими тенденциями — растущим интересом к правильному питанию и безотходному приготовлению еды. Продолжается смешение кулинарных традиций разных стран с явным креном в сторону Азии, возрождение традиционных национальных рецептов и желание есть местные продукты. В моде понятная, комфортная еда и блюда, вызывающие приятные воспоминания и заряжающие дофамином. А большинство новых микротрендов тесно связаны с глобальными
Новая классика
Наша жизнь полна проблем и стрессов, а в такие времена особенно ценятся комфорт, уют и то, что нам их возвращает, в том числе любимая и вкусная еда. Но речь не о рецептах из детства в их первозданном виде. В тренде микс теплых объятий ностальгии и ярких ощущений от чего-то свежего. Хит-2026 — «ньюстальгия», гастрономический комфорт с крафтом: макароны с сыром, но не простым, а выдержанным; мясной рулет, но из мяса оленя или растительного белка; домашнее печенье с альтернативной мукой. Шефы берут знакомые блюда и добавляют к ним новые текстуры, а современные фуди обожают пищу, которая трескается, лопается, хрустит и тает. А еще, когда в блюде есть игра вкусов, в топе запросов вкусовые пары свайси (сладкое + острое) и свалти (сладкое + соленое): куриные наггетсы с корицей, пончики с вареньем из бекона, соленые крекеры с горячим медом, шоколад с чили, панакота с черной икрой, попкорн с васаби. Ньюстальгические рецепты от лучших шефов ищите здесь.
Ренессанс русской кухни
Посикунчики и калитки, калья и помакуха, тетёры и козули — эти названия всё чаще встречаются в меню. Тренд на возрождение традиционной русской кухни тесно связан с темой «ньюстальгии» и растущим интересом ко всему локальному. В Москве и Санкт-Петербурге уже никого не удивишь сугудаем из нельмы или строганиной из пеламиды. Шефы охотно ставят в меню мурманскую треску, дальневосточного гребешка, сочинскую хурму, воронежскую говядину, лисички из Карелии и сахалинскую клоповку. Традиционные рецепты переосмысливаются, блюда, о которых можно прочитать у русских классиков, готовят с авторским твистом и с использованием передовых технологий. А потому совсем нескучно пробовать плов из перловки с олениной, квашеной капустой и брусникой или разобранный борщ, когда отдельно подают тушеные овощи и насыщенный бульон. Рецепты русской кухни от лучших шефов России ищите здесь.
ПП рулит!
Долгая полноценная жизнь, не лишенная удовольствий, но без ущерба для собственного благополучия — вот новая парадигма современного успешного человека. Мы выбираем продукты с низким содержанием сахара, которого и так слишком много в нашей жизни. Полюбили кофе с миндальным и кокосовым молоком. Белки получаем не только из мяса и птицы, но все чаще из бобовых, орехов, грибов и даже водорослей. Не забываем про функциональные продукты, тем более что производители стараются объединить пользу для здоровья и интересный вкус. В чаи и сборы трав добавляют родиолу, в бульоны и смеси приправ — грибы рейши, в средства для похудения — экстракты лимона, красного апельсина и шафрана. Смотри идеи лучших шефов РоссииТема ПП активно проникает в барную культуру. Рецепты в стиле ПП от лучших шефов ищите здесь. Все больше людей исключают алкоголь из своего рациона, но продолжают ходить в модные заведения, общаться с друзьями и пить вкусные напитки. Современные моктейли (безалкогольные коктейли) дарят абсолютно новые ощущения. Богатая вкусовая палитра, сложные оригинальные подачи и никаких последствий на следующее утро. Здесь вы найдете рецепты безалгогольных коктейлей от лучших бартендеров Москвы и Санкт-Петербурга.
Закусочные доски
Мясная доска
Тренд для фуди-визуалов. Подавать еду на деревянной, стеклянной или керамической доске очень эффектно. Причем идея хороша не только для фуршетных мероприятий, но и для праздничного стола. Главное — неформальная атмосфера и желание разделить вкусные угощения с друзьями и близкими. Практика фудшеринга в топе в большинстве современных ресторанов, а уж дома составить к празднику тематическую закусочную доску — must try! И форма доски, и ее наполнение могут быть любыми, смело экспериментируйте не только с сырами, мясной нарезкой, оливками, чипсами, орешками и крекерами, но и с жареным мясом, морепродуктами, овощами, всевозможными соусами и намазками. Используйте различные виды хлеба — багет, бриошь, кростини, хлебцы, лаваш, питу и пр. При желании можно составить фруктовое и десертное ассорти и подать его на доске вместо традиционных конфет и торта. Тут можно посмотреть идеи закусочных досок для новогоднего стола.
Тропические фрукты
Экзотические фрукты в блюдах и напитках — это мейнстрим! Папайя и ананас — частые герои салатов, личи — мегапопулярный ингредиент коктейлей, без лимонада «манго-маракуйя» не обходится ни один уважающий себя ресторан. В десерты и милкшейки всё чаще добавляют питахайю. В беллини и мартини регулярно встречается пюре из гуавы, а еще этот фрукт был замечен в трендовых чизкейках. Отчасти интерес к тропическим фруктам связан с растущей популярностью азиатской кухни. Но главное — это красиво, полезно и очень вкусно. Попробуйте сделать на завтрак смузи из манго и куркумы, на обед — кебабы с курицей и ананасами с горячим медом, а на ужин севиче из креветок с соком юдзу. Это станет вашим крашем. Рецепты с тропическими фруктами от лучших шефов и кондитеров собрали тут.
