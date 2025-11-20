О том, что такое безалкогольные спириты, и как из них смешать интересный моктейль с вау-эффектом, рассказывает Роман Морозов:

Kо мне часто обращаются с вопросом: «Роман, что пить, если за рулем / на антибиотиках /просто не хочется алкоголь, но и соком апельсиновым ограничиваться нет желания?» Моя мантра проста: отсутствие алкоголя в стакане не должно означать отсутствие сложности, характера и взрослого вкуса напитка. Безалкогольные спириты — это не просто сок или морс, это сложносочиненные ароматические основы, сбалансированные в сладкую и кислую сторону, которые имитируют профиль классических крепких напитков. Хотите почувствовать ноты виски, дымка, ванили? Или, может, травяную горчинку джина? Всё это возможно. Чтобы получить, например, безалкогольный «джин», мы можем проводить мацерации с можжевельником, зирой, кориандром и другими ботаникалами. Для «виски» используется настаивание на дубовых чипсах, которые дают ту самую благородную танинность и аромат. Часто в состав добавляют глицерин для придания телу напитка маслянистости, характерной для крепкого алкоголя. Если говорить честно, это такая «синтетическая» история, но в лучшем смысле этого слова — это творение рук человеческих с самого нуля. С безалкогольными винами история немного иная. В большинстве случаев это газированные и дополнительно ароматизированные виноградные соки. Но есть и премиальные исключения, когда производители делают полноценное вино, а затем с помощью вакуумной дистилляции буквально вынимают из него спирт, оставляя сам букет. Получается своего рода вино-призрак — форма ушла, а аромат и вкус остались. Сложнее ли работать с безалкогольными спиритами, чем с алкоголем Однозначно да. Алкоголь в классическом коктейле — это и носитель вкуса, и отличный эмульгатор, который связывает ингредиенты. В моктейле этого каркаса нет. Балансировать такой напиток — ювелирная работа. Правила сочетаний те же: мы ищем гармонию между кислым, сладким, горьким и умами. Но есть огромный нюанс: безалкогольные спириты — очень живая материя. Их качество может плавать от партии к партии. Не все, я бы даже сказал, ни одна компания пока не может поддерживать стабильно высокое качество. Поэтому с каждой новой поставкой мы, бармены, заново знакомимся с продуктом, пробуем и подкручиваем рецептуру. Это постоянный вызов и творческий процесс. Так что в следующий раз, заказывая моктейль, не думайте, что вам принесут простой морс. Вы получите сложный, многослойный напиток, в создание которого было вложено не меньше, а порой и больше мастерства, чем в его алкогольного собрата.