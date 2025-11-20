Тренд на здоровый образ жизни добрался и до барной стойки. Теперь
можно интересно проводить время с самим собой или веселиться
в компании друзей, пробуя вкусные и красивые коктейли, не испытывая
опьянения и его неприятных последствий. Собрали для вас 8 рецептов моктейлей для новогодней ночи от Романа Морозова, Кенана Ассаба, Василия Маркова, Василия Жеглова и Димы Нестерова. А все новогодние рецепты можно найти здесь.
Безалкогольный глинтвейн от Романа Морозова, шеф-бармена Fitz Gastro Project, Москва
Tommy d Sour от Василия Маркова, бартендера и совладельца коктейльного бюро «Авангард» Санкт-Петербург
Амаро с мандариновым тоником от Кенана Ассаба, шеф-бартендера ресторана Pomme Verte, Москва
«Мимоза» от Василия Жеглова, шеф-бартендера бистро и бара Lea и ресторана «Поле», Москва
Remember Desember от Димы Нестерова, бартендера, основателя коктейльного бара-бистро DOOR 2310, Москва
Эгг Ног от Романа Морозова
Garibaldi от Владимира Маркова
Американо от Кенана Ассаба
Роман Морозов, шеф-бармен Fitz Gastro Project (Fitz Gin Bar, ToMi Negroni Bar и другие)
О том, что такое безалкогольные спириты, и как из них смешать интересный моктейль с вау-эффектом, рассказывает Роман Морозов:
Kо мне часто обращаются с вопросом: «Роман, что пить, если за рулем / на антибиотиках /просто не хочется алкоголь, но и соком апельсиновым ограничиваться нет желания?» Моя мантра проста: отсутствие алкоголя в стакане не должно означать отсутствие сложности, характера и взрослого вкуса напитка. Безалкогольные спириты — это не просто сок или морс, это сложносочиненные ароматические основы, сбалансированные в сладкую и кислую сторону, которые имитируют профиль классических крепких напитков. Хотите почувствовать ноты виски, дымка, ванили? Или, может, травяную горчинку джина? Всё это возможно. Чтобы получить, например, безалкогольный «джин», мы можем проводить мацерации с можжевельником, зирой, кориандром и другими ботаникалами. Для «виски» используется настаивание на дубовых чипсах, которые дают ту самую благородную танинность и аромат. Часто в состав добавляют глицерин для придания телу напитка маслянистости, характерной для крепкого алкоголя. Если говорить честно, это такая «синтетическая» история, но в лучшем смысле этого слова — это творение рук человеческих с самого нуля. С безалкогольными винами история немного иная. В большинстве случаев это газированные и дополнительно ароматизированные виноградные соки. Но есть и премиальные исключения, когда производители делают полноценное вино, а затем с помощью вакуумной дистилляции буквально вынимают из него спирт, оставляя сам букет. Получается своего рода вино-призрак — форма ушла, а аромат и вкус остались. Сложнее ли работать с безалкогольными спиритами, чем с алкоголем Однозначно да. Алкоголь в классическом коктейле — это и носитель вкуса, и отличный эмульгатор, который связывает ингредиенты. В моктейле этого каркаса нет. Балансировать такой напиток — ювелирная работа. Правила сочетаний те же: мы ищем гармонию между кислым, сладким, горьким и умами. Но есть огромный нюанс: безалкогольные спириты — очень живая материя. Их качество может плавать от партии к партии. Не все, я бы даже сказал, ни одна компания пока не может поддерживать стабильно высокое качество. Поэтому с каждой новой поставкой мы, бармены, заново знакомимся с продуктом, пробуем и подкручиваем рецептуру. Это постоянный вызов и творческий процесс. Так что в следующий раз, заказывая моктейль, не думайте, что вам принесут простой морс. Вы получите сложный, многослойный напиток, в создание которого было вложено не меньше, а порой и больше мастерства, чем в его алкогольного собрата.
Безалкогольный глинтвейн от Романа Морозова
Ингредиенты:
- белое или красное б/а вино
- апельсины
- лимоны
- яблоки
- корица, гвоздика, бадьян, кардамон
- вишневый джем
- яблочный или вишневый сок
Приготовление:
- Осторожно, чтобы не сжечь, прогрейте в сотейнике все специи. Влейте вино и соки в соотношении 2 части вина на 1 часть сока.
- Нарежьте фрукты крупно. Как только вино закипит, добавьте немного джема до нужной сладости и фрукты.
- Выключите огонь, накройте сотейник крышкой и оставьте на 10 минут. Разлейте по стаканам и подавайте.
Эгг Ног от Романа Морозова
Ингредиенты:
- безалкогольный ром
- 200 мл молока
- 200 мл сливок 11 %
- 3 яичных желтка
- 3 ст. л. сахара
- 1 г ванильного сахара
Приготовление:
- Обычный сахар и ванильный смешайте с желтками до полного растворения.
- Добавьте молоко, ром и сливки, тщательно взбейте.
Совет
При подаче моктейль можно приправить молотым мускатным орехом.
Tommy d Sour от Василия Маркова
Ингредиенты:
- 40 мл безалкогольного виски Notails
- 30 мл пюре маракуйи
- 25 мл сока лимона
- 15 мл сахарного сиропа
Для украшения:
- цедра апельсина / долька апельсина
Приготовление:
- Залейте в шейкер безалкогольный виски, пюре маракуйи, сок лимона и сахарный сироп, засыпьте лед и хорошенько потрясите 15–20 секунд.
- Отфильтруйте в бокал рокс и украсьте цедрой или долькой апельсин
Совет
Металлический шейкер можно заменить обычным спортивным, это даже удобнее: в нем есть горлышко, будет проще отделить напиток ото льда. Можно добавить 20 мл пастеризованного белка, чтобы получить пышную пену. В этом случае предварительно взбейте напиток безо льда — так текстура будет пышной и плотной.
Garibaldi от Владимира Маркова
Безалкогольный коктейль Garibaldi
Ингредиенты:
- 40 мл красного биттера Notails
- 120 мл апельсинового фреша
Для украшения:
- цедра апельсина / долька апельсина
Приготовление:
- Бокал хайбол наполните льдом, налейте на лед биттер, сверху аккуратно долейте апельсиновый фреш.
- Украсьте долькой апельсина или цедрой.
Совет
В коктейле можно использовать покупной сок, главное, чтобы он был прямого отжима. Если у вас есть блендер, можно предварительно взбить апельсиновый сок и залить
им коктейль. Тогда получится Fluffy Garibaldi.
Амаро с мандариновым тоником от Кенана Ассаба
Ингредиенты:
- 30 мл безалкогольного амаро
- 120 мл мандаринового тоника
Приготовление:
- Смешайте в большом бокале со льдом мандариновый тоник и амаро.
- Подавайте со стир стиком.
Американо с бобами тонка от Кенана Ассаба
Американо с бобами тонка
Ингредиенты:
- 20 мл белого безалкогольного вермута
- 20 мл красного безалкогольного биттера
- 110 мл лимонада «Река» (виноград, шалфей, тонка)
- листик шалфея
Приготовление:
- В большом бокале со льдом смешайте все ингредиенты, украсьте листиком шалфея.
«Мимоза» от Василия Жеглова
Ингредиенты:
- 50 г апельсинового сорбета
- 30 мл апельсинового фреша
- 15 мл б/а апельсинового ликера
- 80–100 мл б/а просекко
- 3 капли померанцевой воды
- сушеные цветки османтуса (продаются в интернет-магазинах)
Приготовление:
- Сделайте в кофемолке порошок из цветков османтуса, украсьте ими винный бокал.
- Все ингредиенты взбейте в ручном малооборотном блендере и сервируйте в бокал для вина.
Remember Desember от Димы Нестерова
Ингредиенты:
- 45 г пюре облепихи
- 15 мл сиропа маракуйи
- 15 мл сока лайма
- 15 мл сахарного сиропа
- 25 г яичного белка
- 1 ветка тимьяна
Приготовление:
- Соедините все ингредиенты в шейкере, добавьте лед. Хорошо взбейте. Удалите лед, еще раз взбейте.
- Перелейте через сито в коктейльный бокал, украсьте веточкой тимьяна.
