Новогодняя классика с "изюминкой" от известных шефов

Наша жизнь полна проблем и стрессов, а в такие времена особенно ценятся комфорт, уют и то, что нам их возвращает, в том числе любимая и вкусная еда. Но речь не о рецептах из детства в их первозданном виде. В тренде микс теплых объятий ностальгии и ярких ощущений от чего-то свежего. Хит-2026 — «ньюстальгия», гастрономический комфорт с крафтом: макароны с сыром, но не простым, а выдержанным; мясной рулет, но из мяса оленя или растительного белка; домашнее печенье с альтернативной мукой. Шефы берут знакомые блюда и добавляют к ним новые текстуры, а современные фуди обожают пищу, которая трескается, лопается, хрустит и тает. А еще, когда в блюде есть игра вкусов, в топе запросов вкусовые пары свайси (сладкое + острое) и свалти (сладкое + соленое): куриные наггетсы с корицей, пончики с вареньем из бекона, соленые крекеры с горячим медом, шоколад с чили, панакота с черной икрой, попкорн с васаби.