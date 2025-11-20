Новогодняя классика с "изюминкой" от известных шефов

Пробуем «Оливье», «Мимозу» , язык, цыпленка, вареники и ромовую бабу в авторских вариантах. Все новогодние рецепты собраны здесь.
Оливье от Анны Рязанской, шеф-повара ресторана «Сад», Санкт-Петербург
Говяжий язык с помидорами и соусом песто от Виталия Истомина и Артема Лосева, концепт-шефов и сооснователей AVA team
Салат «Мимоза» от Романа Чистова, шеф-повара ресторана «Белуга», Москва
Новогодний цыпленок от Артема Мухина, шеф-повара ресторана«DR. Живаго», Москва
Вареники с вишней от Андрея Махова, шеф-повара ресторана «Кафе Пушкинъ», Москва
Ромовая баба от Елены Железняковой, шеф-кондитера ресторанов «Кофемания», Москва
Новая классика
Наша жизнь полна проблем и стрессов, а в такие времена особенно ценятся комфорт, уют и то, что нам их возвращает, в том числе любимая и вкусная еда. Но речь не о рецептах из детства в их первозданном виде. В тренде микс теплых объятий ностальгии и ярких ощущений от чего-то свежего. Хит-2026 — «ньюстальгия», гастрономический комфорт с крафтом: макароны с сыром, но не простым, а выдержанным; мясной рулет, но из мяса оленя или растительного белка; домашнее печенье с альтернативной мукой. Шефы берут знакомые блюда и добавляют к ним новые текстуры, а современные фуди обожают пищу, которая трескается, лопается, хрустит и тает. А еще, когда в блюде есть игра вкусов, в топе запросов вкусовые пары свайси (сладкое + острое) и свалти (сладкое + соленое): куриные наггетсы с корицей, пончики с вареньем из бекона, соленые крекеры с горячим медом, шоколад с чили, панакота с черной икрой, попкорн с васаби.
Оливье от Анны Рязанской
4 порции
1 ч 15 мин
Ингредиенты:
- 1 банка консервированного тунца в собственном соку
- мясо раков или краба
- 150 г замороженного зеленого горошка
- 2 картофелины
- 150 г зеленой стручковой фасоли
- 150 г зеленых оливок без косточек
- 3–4 яйца
- соль по вкусу
Для домашнего майонеза:
- 2 желтка
- 100 мл оливкового масла сорта арбекина
- 1 / 2 ст. л. лимонного сока
- 1 / 2 ч. л. горчицы
- 50 мл рассола от оливок
Приготовление:
- Яйца отварите в течение 5–6 минут, охладите, очистите и мелко нарежьте.
- Картофель отварите в мундире, охладите, очистите, нарежьте мелкими кубиками или натрите на терке.
- Мясо тунца, раков или краба разделите на волокна.
- Зеленую фасоль бланшируйте. Для этого опустите ее на несколько секунд в кипящую воду, а затем переложите в воду со льдом. Обсушите и нарежьте небольшими сегментами.
- Зеленый горошек бланшируйте: опустите сначала в кипящую воду на 1 минуту, а затем переложите в ледяную. Слейте воду, горошек обсушите.
- Оливки нарежьте колечками.
- Приготовьте домашний майонез. Для этого поместите в стакан для погружного блендера 2 яичных желтка, лимонный сок, горчицу и оливковое масло. Опустите блендер в чашу и взбивайте до тех пор, пока все содержимое не эмульгируется. После этого влейте рассол от оливок и снова взбейте.
- Соедините все ингредиенты в салатнике, аккуратно перемешайте, перед подачей посолите по вкусу и заправьте домашним майонезом.
Совет
В этом салате вместо консервированного тунца можно использовать копченого угря или быстро обжаренное брюшко свежего тунца, порезанное на кусочки.
Говяжий язык с помидорами и соусом песто от Виталия Истомина и Артема Лосева
4 порции
4 ч + 15 мин
Ингредиенты:
- 1 говяжий язык
- 1 ст. л. соли
- 1 ч. л. черного перца горошком
- 2–3 лавровых листа
- 6 средних помидоров
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1–2 веточки петрушки
- соль, перец по вкусу
Для соуса песто:
- 60 г свежего базилика
- 60 г пармезана
- 60 г очищенных кедровых орехов
- 100 мл оливкового масла
- 2 зубчика чеснока
- соль, перец по вкусу
Приготовление:
- Отварите язык в соленой воде с черным перцем горошком и лавровым листом, на это уйдет 3–4 часа.
- Тем временем томаты нарежьте кубиками, процедите от лишней жидкости, посолите, поперчите и заправьте оливковым маслом.
- Приготовьте классический соус песто. Для этого сложите в чашу погружного блендер базилик, кедровые орехи, тертый сыр пармезан и чеснок, влейте 100 мл оливкового масла, посолите, поперчите и пробейте все до однородности.
- Готовый язык очистите и нарежьте слайсами. Выложите на тарелку, сверху кучками помидоры и соус песто, украсьте блюдо листиками петрушки.
Салат «Мимоза» с осетриной и печенью трески от Романа Чистова
2 порции
2 ч + 50 мин
Ингредиенты:
- 80 г печени трески
- 80 г консервированного осетра
- 2 отварные моркови
- 8 желтков
- 110 г майонеза (желательно домашнего)
- 40 г твердого сыра
- 40 г красной икры
Для маринованного лука:
- 1/2 красной луковицы
- 1 ч. л. уксуса 9 %
- 20 мл воды
- соль, сахар на кончике ч. л.
Для шпинатного бисквита:
- 50 г шпината
- 2 ст. л. с горкой муки
- 1 желток
- 2 яичных белка
- 50 г сахара
- 80 мл оливкового масла
- 1 ч. л. лимонного сока
- 1 ч. л. с горкой разрыхлителя
- соль по вкусу
Приготовление:
- Приготовьте шпинатный бисквит. Для этого шпинат смешайте с желтком и половиной оливкового масла в стакане для погружного блендера, разбейте до консистенции пасты.
- Сахар разотрите с лимонным соком добела, влейте оставшееся оливковое масло, выложите туда же шпинатную пасту, муку соедините с разрыхлителем, добавьте и перемешайте.
- Белки взбейте с солью до пиков и аккуратно введите в тесто, посолите.
- Выложите массу в форму и выпекайте при 160 °С в течение 15–17 минут. Охладите и измельчите в крошку.
- Морковь отварите и остудите.
- Приготовьте маринованный лук. Для этого очистите и нарежьте лук мелко, добавьте соль, сахар, уксус и воду. Маринуйте 15 минут.
- Приготовьте 8 силиконовых полусфер диаметром 6–7 см. В четыре выложите слоями отварную тертую морковь, майонез, консервированного осетра, маринованный лук, крошку шпинатного бисквита.
- В оставшиеся полусферы выложите слоями тертую морковь, майонез, печень трески, тертый сыр.
- Отправьте формы в морозилку на 1–1,5 ч. Достаньте, освободите от силиконовых форм и склейте половинки майонезом.
- Взбейте желтки и подпеките из них на маленькой сковороде три блина.
- Выложите шарики «Мимозы» на тарелку, накройте блином из желтков, украсьте красной икрой и подавайте.
Новогодний цыпленок от Артема Мухина
2 порции
1 ч + 6 ч на подготовку
Ингредиенты:
- 2 небольших цыпленка
- 1 л кваса
- 50 г морской соли
- 3 ст. л. оливкового масла
- 5 веточек тимьяна
- 3 веточки розмарина
- 1 стакан моченой брусники
- 2 мандарина
Приготовление:
- Разведите в квасе морскую соль, добавьте веточки тимьяна. Положите цыплят в квас и оставьте мариноваться в холодильнике на 6 часов.
- Достаньте цыплят из маринада, обсушите, смажьте оливковым маслом.
- Мандарины нарежьте кольцами и выложите ими форму для запекания, положите на мандарины цыплят. Выпекайте при 180 °С около 40 минут, поливая время от времени образовавшимся соком.
- Тем временем с веточек розмарина снимите иголки, соедините их с оливковым маслом и обжарьте до хруста.
- Готовых цыплят посыпьте хрустящим розмарином и подавайте с мандаринами и моченой брусникой.
Вареники с вишней от Андрея Махова
4-6 порций
1 ч 30 мин
Ингредиенты:
Для теста:
- 300 г муки
- 200 мл воды
- 100 г крахмала
- 1 яйцо
- 1/ 2 ч. л. соли
- 2 ст. л. растительного масла
- 1 яйцо для смазывания
Для вишневой начинки:
- 300 г замороженной вишни без косточек
- 7 г сахара
- 1 ст. л. с верхом крахмала
- 1 ч. л. вишневого ликера
Приготовление:
- Приготовьте тесто для вареников. Для этого соедините муку, крахмал, воду, яйцо, соль и растительное масло. Вымесите до однородной эластичной массы, уберите в холодильник на 30 минут.
- Тем временем подготовьте начинку. Для этого размороженную вишню переложите в сотейник, засыпьте сахаром, доведите до кипения. Постоянно помешивая, добавьте крахмал для загустения. Остудите до комнатной температуры, влейте вишневый ликер и хорошо перемешайте.
- Тесто раскатайте в тонкий пласт, вырежьте формой кружки, смажьте их яйцом. Выложите на один кружок вишневую начинку, сверху накройте вторым кружком, края вареника плотно прижмите.
- Готовые вареники выложите на поднос и уберите в морозилку на полчаса.
- Вскипятите воду в кастрюле и варите в ней вареники 8–10 минут. Выньте, положите на тарелку, смажьте горячим абрикосовым джемом, украсьте свежими ягодами, листиками мяты и посыпьте сахарной пудрой.
Ромовая баба от Елены Железняковой
4–6 порций
3 ч + 12 ч на подготовку
Ингредиенты:
Для теста:
- 250 г пшеничной муки в/c
- 185 г сливочного масла
- 4 куриных яйца
- 35 г сахара
- 10 г прессованных или 3–4 г сухих дрожжей
- 1 / 2 ч. л. соли
- 75 г белого изюма
- 25 мл рома
- 25 мл воды
- цедра одного апельсина
Для сиропа:
- 337 г сахара
- 315 мл рома
- 1730 мл воды
Для крема:
- 280 г сливок 35 %
- 187 г сыра рикотта
- 84 г измельченного белого шоколада
- 3 стручка ванили
- цедра одного апельсина
- 2 г сухого желатина
- 12 мл воды
Приготовление:
- Изюм переберите и промойте. 25 мл воды доведите до кипения, влейте 25 мл рома, залейте изюм кипящей смесью, плотно закройте фольгой и оставьте на 6 часов.
- Слейте остатки жидкости из изюма, просушите его. Натрите цедру одного апельсина.
- Заранее приготовьте крем. Для этого смешайте в сотейнике сливки и цедру апельсина. Нагрейте на среднем огне до появления пара и первых пузырьков, не доводя до кипения.
- Добавьте зерна из стручков ванили, доведите до кипения, снимите с огня, накройте крышкой и дайте настояться 15–20 минут.
- Процедите сливки через сито, чтобы удалить цедру и зерна ванили.
- Разведите желатин в холодной воде из расчета 1 порция желатина на 5–6 порций воды. Верните сливки в сотейник, добавьте туда желатиновую смесь и размешайте до полного растворения.
- Измельченный белый шоколад выложите в миску и залейте его горячими сливками с желатином. Через пару минут, когда шоколад растворится, пробейте массу погружным блендером до однородности.
- Добавьте в шоколадную массу сыр рикотта и снова пробейте блендером до идеально гладкой, шелковистой консистенции.
- Накройте миску с кремом пищевой пленкой так, чтобы она лежала прямо на поверхности крема, предотвращая образование пленки. Уберите в холодильник на 12 часов.
- В чашу миксера с насадкой «крюк» насыпьте муку, соль и сахар, добавьте дрожжи. Начинайте перемешивать на низкой скорости, постепенно добавляя яйца комнатной температуры.
- Когда все яйца будут использованы, вымешивайте еще 15 минут, вводя порциями размягченное сливочное масло.
- Добавьте в тесто в конце замеса изюм и апельсиновую цедру.
- Готовое тесто накройте и дайте подойти в теплом месте, пока оно не увеличится в 2–3 раза. Подошедшее тесто обомните, чтобы вышли крупные пузыри воздуха.
- Разделите тесто на порции, в зависимости от размера и количества форм. Смажьте формочки маслом и заполните их тестом не более чем наполовину.
- Накройте формочки и дайте тесту еще раз подняться — оно должно почти заполнить их объем.
- Приготовьте сироп для пропитки. Для этого нагрейте воду, добавьте в нее сахар и полностью его растворите. Влейте ром и остудите.
- Выпекайте ромовые бабы при температуре 175 °С примерно 25 минут до золотистости и сухой лучинки.
- Аккуратно выньте их из форм и верните в духовку допекаться еще на 3–5 минут, чтобы подрумянить бока. Остудите на решетке.
- Полностью остывшие ромовые бабы пропитайте сиропом.
- Достаньте крем из холодильника и слегка взбейте его лопаткой или миксером на низкой скорости, чтобы вернуть крему воздушность. Не переусердствуйте, чтобы не отделить жир.
- Подавайте ромовые бабы в красивой посуде со взбитым в пышную массу кремом.
