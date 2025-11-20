6 великолепных идей, как сделать новогодний стол вкусным и легким

Тренд на разумное потребление горячо поддерживают известные шефы двух столиц. Тимофей Милюков, Мария Дементьева, Франсуа Кантен, Александр Пантюхов, Симоне Гобби и Марко Якетта придумали для вас легкие и изысканные блюда для праздника. Все рецепты можно найти здесь
Запеченная форель с сальсой из фисташек от Марии Дементьевой, шеф-повара ресторана Saro, Санкт-Петербург
Салат «Суперфуд» от Франсуа Кантена, шеф-повара гостиницы «Астория», ресторана «Астория», гостиной «Ротонда», бара Lichfield, Санкт-Петербург
Кролик с оладьями из батата и греческим йогуртом от Александра Пантюхова
Запеченная камбала с каперсами от Тимофея Милюкова, бренд-шефа ресторанов Marso Polo, Saviv, Tel Aviv by Saviv, Москва, Санкт-Петербург
Слабосоленый лосось от Симоне Гобби, бренд-шефа Probka, Москва, Санкт-Петербург
Крудо из креветок от Марко Якетты, бренд-шефа ресторанов La Scarpetta и Al Posto Giusto, Москва
ПП рулит!
Долгая полноценная жизнь, не лишенная удовольствий, но без ущерба для собственного благополучия — вот новая парадигма современного успешного человека. Мы выбираем продукты с низким содержанием сахара, которого и так слишком много в нашей жизни. Полюбили кофе с миндальным и кокосовым молоком. Белки получаем не только из мяса и птицы, но все чаще из бобовых, орехов, грибов и даже водорослей. Не забываем про функциональные продукты, тем более что производители стараются объединить пользу для здоровья и интересный вкус. В чаи и сборы трав добавляют родиолу, в бульоны и смеси приправ — грибы рейши, в средства для похудения — экстракты лимона, красного апельсина и шафрана. Тема ПП активно проникает в барную культуру. Все больше людей исключают алкоголь из своего рациона, но продолжают ходить в модные заведения, общаться с друзьями и пить вкусные напитки. Современные моктейли (безалкогольные коктейли) дарят абсолютно новые ощущения. Богатая вкусовая палитра, сложные оригинальные подачи и никаких последствий на следующее утро.
Запеченная форель с сальсой из фисташек
от Марии Дементьевой
4 порции
1 ч
Ингредиенты:
- 500 г филе форели на коже
- 2 ч. л. оливкового масла
- 3 ч. л. соли
- 1 / 2 ч. л. черного молотого перца
Для сальсы:
- 50 г очищенных фисташек
- 2 лайма
- 20 мл оливкового масла
- 1 пучок кинзы
- 1 пучок базилика
- 1 зубчик чеснока
- 1 перец чили
- 1 ч. л. зерен кардамона
- 1 ч. л. соли
- черный молотый перец по вкусу
Для соуса:
- 50 мл сливок 33 % жирности
- 50 г сметаны 25 % жирности
- 25 г свежего имбиря
- 1 ст. л. кунжутного масла
- соль по вкусу
Приготовление:
- Смешайте 3 ч. л. соли и черный перец с оливковым маслом, обмажьте филе форели и отложите в сторону.
- Приготовьте сальсу. Для этого натрите с двух лаймов цедру, сок выжмите.
- Семена кардамона растолките в ступке. Перец чили очистите от семян, мелко нарежьте. Листья кинзы и базилика отделите от стеблей и нарубите ножом, чеснок измельчите.
- Фисташки крупно нарубите и слегка обжарьте на сухой сковороде.
- Смешайте зелень с фисташками и кардамоном, цедрой лайма, соком лайма, перцем чили, оливковым маслом, измельченным чесноком и 1 ч. л. соли, добавьте свежий молотый перец по вкусу и перемешайте.
- Приготовьте соус. Для этого очистите имбирь, натрите на терке и отожмите через мелкое сито. Жмых выбросите, сок оставьте.
- Сливки немного взбейте, смешайте со сметаной, соком имбиря, кунжутным маслом. Посолите и размешайте.
- Филе форели разделите на 4 порции, обжарьте на оливковом масле по 2 минуты с каждой стороны, сначала с той, где кожа. Переложите рыбу в форму и запекайте в предварительно разогретой духовке при 190 °С 8–10 минут.
- Разложите филе форели на тарелки, сверху положите сальсу, а рядом крем из сливок.
Салат «Суперфуд» от Франсуа Кантена
4 порции
30 мин
Ингредиенты:
- 100 г салата романо
- 80 г молодого шпината
- 200 г авокадо
- 200 г киноа
- 120 г зеленого яблока
- 120 г апельсина
- 100 г моркови
- 60 г маринованной свеклы
- 20 г редиса
- 20 г сладкого красного лука
- 10 г зеленого лука
- 80 г фундука
- 20 г семечек подсолнечника
- 20 г тыквенных семечек
- 20 г изюма
- 20 г сушеной клюквы
- 20 г семян чиа
- 20 г семян льна
- лимонный сок
Для заправки:
- 40 мл масла авокадо
- 40 мл сока лайма
- соль, перец по вкусу
Приготовление:
- Киноа сварите, как указано на упаковке, охладите.
- Салат романо и шпинат промойте и обсушите, затем порвите руками.
- Морковь очистите, нарежьте тонкими слайсами.
- Красный лук очистите, нарежьте тонкими полукольцами, редис, свеклу и яблоко нарежьте также тонкими полукольцами. Яблоко сбрызните лимонным соком, чтобы оно не потемнело.
- Зеленый лук мелко нарежьте.
- Авокадо очистите, нарежьте кубиками, апельсин очистите от кожуры и пленок, мякоть нарежьте небольшими дольками.
Кролик с оладьями из батата и греческим йогуртом
от Александра Пантюхова
2–3 порции
2 ч 50 мин + 14 ч на подготовку
Ингредиенты:
- 600–700 г ножек кролика
- 500 мл растительного масла
- 70 г сливочного масла
- 1 ч. л. соли
- 1 ч. л. сахара
- 2 зубчика чеснока
- тимьян, розмарин
- Для оладий из батата:
- 400 г батата
- 3 яйца
- 140 г муки
- соль, сахар по вкусу
Для йогуртового соуса:
- 150 г греческого йогурта
- 1 ст. л. оливкового масла 1 / 2 ч. л. лимонного сока
- пучок петрушки
- пучок кинзы
- несколько листьев мяты
- соль, перец по вкусу
Для апельсиновоморковного соуса:
- 200 мл апельсинового фреша
- 200 мл морковного фреша
- 50 г сливочного масла
Для подачи:
- 1 свежий огурец
- 1 / 2 цукини
- 1 ч. л. оливкового масла
- соль, перец по вкусу
Приготовление:
- Ножки кролика очистите от пленок, натрите солью, сахаром, давленым чесноком, посыпьте листиками розмарина. Оставьте в холодильнике на 1,5 часа.
- Достаньте кролика, обсушите бумажными полотенцами. В посуду для запекания влейте растительное масло, добавьте листики тимьяна, опустите ножки кролика и запекайте при 100 °С 12 часов.
- Готового кролика остудите, разберите, чтобы осталось только чистое мясо, придайте ему форму, зафиксировав шпагатом, и уберите в холодильник на 3 часа.
- Батат вымойте, заверните в фольгу и запекайте при 180 °С до мягкости. Затем остудите, очистите и растолките в гладкое пюре.
- Приготовьте йогуртовый соус. Для этого мелко нарежьте листья петрушки, кинзы и мяты, залейте йогуртом, добавьте оливковое масло и лимонный сок, посолите, поперчите по вкусу и перемешайте.
- Приготовьте апельсиново-морковный соус. Апельсиновый и морковный соки соедините в сотейнике, доведите до кипения, а затем убавьте огонь и уварите содержимое в 3 раза. В конце добавьте сливочное масло.
- Огурец и цукини нарежьте тонкими слайсами, посолите, поперчите по вкусу, добавьте оливковое масло, перемешайте и оставьте.
- Яйца для оладий разделите на белки и желтки. Немного пюре из батата отложите для украшения блюда, а остальное смешайте с желтками, мукой, солью и сахаром. Белки взбейте и вмешайте в тесто.
- Выпекайте оладьи нужной формы на сковороде с тефлоновым покрытием без масла.
- Формы из кролика обжарьте на сливочном масле со всех сторон до золотистой корочки и выложите на тарелку. Сверху положите немного пюре батата, слайсы цукини и огурца, а рядом оладьи, йогуртовый соус и пару ложек апельсиново-морковного.
Запеченная камбала с каперсами от Тимофея Милюкова
2 порции
1 ч
Ингредиенты:
- 1 кг целой тушки камбалы
- 100 мл оливкового масла Extra Virgin
- 2 ч. л. мелких каперсов
- 2 ст. л. белого сухого вина
- 1 зубчик чеснока
- соль, перец по вкусу
Приготовление:
- Положите рыбу на разделочную доску светлой стороной вверх, сделайте V-образный разрез с двух сторон у головы, удалите ее, захватив при этом внутренности и жабры. Тщательно промойте камбалу в проточной воде.
- Положите рыбу на доску темной стороной вверх и сделайте один большой надрез вдоль хребта. Отрежьте плавники ножницами.
- Соедините в чашке оливковое масло, белое вино, каперсы, целые или нарезанные. Чеснок очистите и нарежьте тонкими слайсами. Добавьте все к рыбе и хорошо перемешайте.
- Переложите рыбу в форму для запекания, посолите и поперчите с двух сторон и полейте смесью.
- Запекайте камбалу в духовке при 185 °С 20–25 минут.
- Переложите рыбу в тарелку, образовавшийся в форме во время запекания соус хорошо перемешайте венчиком, полейте им рыбу и подавайте.
Слабосоленый лосось от Симоне Гобби
6–8 порций
20 мин + 24 ч на подготовку
Ингредиенты:
- 1500 г филе лосося на коже
- 100 г дижонской горчицы
- 200 г крупной каменной соли
- 50 г сахара
- пучок свежего укропа
Приготовление:
- Удалите из лосося все косточки. Укроп вымойте, высушите и мелко нарежьте.
- Смешайте горчицу с укропом и покройте филе ровным слоем.
- Сверху так же равномерно распределите соль, затем — сахар.
- Уберите рыбу в холодильник на 24 часа.
- Перед подачей очистите филе от маринада, промокните салфеткой и нарежьте тонкими ломтиками.
Крудо из креветок от Марко Якетты
4 порции
30 мин + 3 ч на подготовку
Ингредиенты:
- 240 г красных креветок или любых других
- 1 г соли
- 1 г черного перца
- Для маринада:
- 1 л оливкового масла Extra Virgin
- 300 г свежего имбиря
Для украшения:
- 2 г свежего перца чили
- 2 веточки свежего базилика
- 10 шт. цветов анютины глазки
Приготовление:
- Имбирь очистите, натрите на мелкой терке.
- Оливковое масло перелейте в жаропрочную посуду, добавьте имбирь, накройте крышкой и поставьте в разогретую до 65 °С духовку, оставьте на 3 часа.
- Остудите и оставьте в холодильнике на ночь. После чего процедите масло через сито.
- Креветки очистите, сложите в миску, посолите, поперчите и замаринуйте в имбирном масле на 7–10 минут.
- Красиво выложите креветки на тарелку, сверху полейте маринадом. Украсьте свежим перцем чили, листиками базилика и цветками анютины глазки.
