6 великолепных идей, как сделать новогодний стол вкусным и легким

Тренд на разумное потребление горячо поддерживают известные шефы двух столиц. Тимофей Милюков, Мария Дементьева, Франсуа Кантен, Александр Пантюхов, Симоне Гобби и Марко Якетта придумали для вас легкие и изысканные блюда для праздника. Все рецепты можно найти здесь

Запеченная форель с сальсой из фисташек от Марии Дементьевой, шеф-повара ресторана Saro, Санкт-Петербург
Салат «Суперфуд» от Франсуа Кантена, шеф-повара гостиницы «Астория», ресторана «Астория», гостиной «Ротонда», бара Lichfield, Санкт-Петербург
Кролик с оладьями из батата и греческим йогуртом от Александра Пантюхова
Запеченная камбала с каперсами от Тимофея Милюкова, бренд-шефа ресторанов Marso Polo, Saviv, Tel Aviv by Saviv, Москва, Санкт-Петербург
Слабосоленый лосось от Симоне Гобби, бренд-шефа Probka, Москва, Санкт-Петербург
Крудо из креветок от Марко Якетты, бренд-шефа ресторанов La Scarpetta и Al Posto Giusto, Москва

ПП рулит!

Долгая полноценная жизнь, не лишенная удовольствий, но без ущерба для собственного благополучия — вот новая парадигма современного успешного человека. Мы выбираем продукты с низким содержанием сахара, которого и так слишком много в нашей жизни. Полюбили кофе с миндальным и кокосовым молоком. Белки получаем не только из мяса и птицы, но все чаще из бобовых, орехов, грибов и даже водорослей. Не забываем про функциональные продукты, тем более что производители стараются объединить пользу для здоровья и интересный вкус. В чаи и сборы трав добавляют родиолу, в бульоны и смеси приправ — грибы рейши, в средства для похудения — экстракты лимона, красного апельсина и шафрана. Тема ПП активно проникает в барную культуру. Все больше людей исключают алкоголь из своего рациона, но продолжают ходить в модные заведения, общаться с друзьями и пить вкусные напитки. Современные моктейли (безалкогольные коктейли) дарят абсолютно новые ощущения. Богатая вкусовая палитра, сложные оригинальные подачи и никаких последствий на следующее утро.

Запеченная форель с сальсой из фисташек
от Марии Дементьевой

Запеченная форель с сальсой из фисташек
Елена Абрамова

Запеченная форель с сальсой из фисташек

Мария Дементьева, шеф-повар ресторана Saro, Санкт-Петербург
Екатерина Малыгина

Мария Дементьева, шеф-повар ресторана Saro, Санкт-Петербург

4 порции
1 ч

Ингредиенты:

  • 500 г филе форели на коже
  • 2 ч. л. оливкового масла
  • 3 ч. л. соли
  • 1 / 2 ч. л. черного молотого перца

Для сальсы:

  • 50 г очищенных фисташек
  • 2 лайма
  • 20 мл оливкового масла
  • 1 пучок кинзы
  • 1 пучок базилика
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 перец чили
  • 1 ч. л. зерен кардамона
  • 1 ч. л. соли
  • черный молотый перец по вкусу

Для соуса:

  • 50 мл сливок 33 % жирности
  • 50 г сметаны 25 % жирности
  • 25 г свежего имбиря
  • 1 ст. л. кунжутного масла
  • соль по вкусу

Приготовление:

  1. Смешайте 3 ч. л. соли и черный перец с оливковым маслом, обмажьте филе форели и отложите в сторону.
  2. Приготовьте сальсу. Для этого натрите с двух лаймов цедру, сок выжмите.
  3. Семена кардамона растолките в ступке. Перец чили очистите от семян, мелко нарежьте. Листья кинзы и базилика отделите от стеблей и нарубите ножом, чеснок измельчите.
  4. Фисташки крупно нарубите и слегка обжарьте на сухой сковороде.
  5. Смешайте зелень с фисташками и кардамоном, цедрой лайма, соком лайма, перцем чили, оливковым маслом, измельченным чесноком и 1 ч. л. соли, добавьте свежий молотый перец по вкусу и перемешайте.
  6. Приготовьте соус. Для этого очистите имбирь, натрите на терке и отожмите через мелкое сито. Жмых выбросите, сок оставьте.
  7. Сливки немного взбейте, смешайте со сметаной, соком имбиря, кунжутным маслом. Посолите и размешайте.
  8. Филе форели разделите на 4 порции, обжарьте на оливковом масле по 2 минуты с каждой стороны, сначала с той, где кожа. Переложите рыбу в форму и запекайте в предварительно разогретой духовке при 190 °С 8–10 минут.
  9. Разложите филе форели на тарелки, сверху положите сальсу, а рядом крем из сливок.

Салат «Суперфуд» от Франсуа Кантена

Салат «Суперфуд»
Предоставлено пресс-службой заведения

Салат «Суперфуд» 

Франсуа Кантен, шеф-повар гостиницы «Астория», ресторана «Астория», гостиной «Ротонда», бара Lichfield, Санкт-Петербург
Предоставлено пресс-службой заведения

Франсуа Кантен, шеф-повар гостиницы «Астория», ресторана «Астория», гостиной «Ротонда», бара Lichfield, Санкт-Петербург

4 порции
30 мин

Ингредиенты:

  • 100 г салата романо
  • 80 г молодого шпината
  • 200 г авокадо
  • 200 г киноа
  • 120 г зеленого яблока
  • 120 г апельсина
  • 100 г моркови
  • 60 г маринованной свеклы
  • 20 г редиса
  • 20 г сладкого красного лука
  • 10 г зеленого лука
  • 80 г фундука
  • 20 г семечек подсолнечника
  • 20 г тыквенных семечек
  • 20 г изюма
  • 20 г сушеной клюквы
  • 20 г семян чиа
  • 20 г семян льна
  • лимонный сок

Для заправки:

  • 40 мл масла авокадо
  • 40 мл сока лайма
  • соль, перец по вкусу

Приготовление:

  1. Киноа сварите, как указано на упаковке, охладите.
  2. Салат романо и шпинат промойте и обсушите, затем порвите руками.
  3. Морковь очистите, нарежьте тонкими слайсами.
  4. Красный лук очистите, нарежьте тонкими полукольцами, редис, свеклу и яблоко нарежьте также тонкими полукольцами. Яблоко сбрызните лимонным соком, чтобы оно не потемнело.
  5. Зеленый лук мелко нарежьте.
  6. Авокадо очистите, нарежьте кубиками, апельсин очистите от кожуры и пленок, мякоть нарежьте небольшими дольками.

Кролик с оладьями из батата и греческим йогуртом
от Александра Пантюхова

Кролик с оладьями из батата и греческим йогуртом
Предоставлено пресс-службой заведения

Кролик с оладьями из батата и греческим йогуртом

Александр Пантюхов, шеф-повар Look up Café&Shop, Москва
Предоставлено пресс-службой заведения

Александр Пантюхов, шеф-повар Look up Café&Shop, Москва

2–3 порции
2 ч 50 мин + 14 ч на подготовку

Ингредиенты:

  • 600–700 г ножек кролика
  • 500 мл растительного масла
  • 70 г сливочного масла
  • 1 ч. л. соли
  • 1 ч. л. сахара
  • 2 зубчика чеснока
  • тимьян, розмарин
  • Для оладий из батата:
  • 400 г батата
  • 3 яйца
  • 140 г муки
  • соль, сахар по вкусу

Для йогуртового соуса:

  • 150 г греческого йогурта
  • 1 ст. л. оливкового масла 1 / 2 ч. л. лимонного сока
  • пучок петрушки
  • пучок кинзы
  • несколько листьев мяты
  • соль, перец по вкусу

Для апельсиновоморковного соуса:

  • 200 мл апельсинового фреша
  • 200 мл морковного фреша
  • 50 г сливочного масла

Для подачи:

  • 1 свежий огурец
  • 1 / 2 цукини
  • 1 ч. л. оливкового масла
  • соль, перец по вкусу

Приготовление:

  1. Ножки кролика очистите от пленок, натрите солью, сахаром, давленым чесноком, посыпьте листиками розмарина. Оставьте в холодильнике на 1,5 часа.
  2. Достаньте кролика, обсушите бумажными полотенцами. В посуду для запекания влейте растительное масло, добавьте листики тимьяна, опустите ножки кролика и запекайте при 100 °С 12 часов.
  3. Готового кролика остудите, разберите, чтобы осталось только чистое мясо, придайте ему форму, зафиксировав шпагатом, и уберите в холодильник на 3 часа.
  4. Батат вымойте, заверните в фольгу и запекайте при 180 °С до мягкости. Затем остудите, очистите и растолките в гладкое пюре.
  5. Приготовьте йогуртовый соус. Для этого мелко нарежьте листья петрушки, кинзы и мяты, залейте йогуртом, добавьте оливковое масло и лимонный сок, посолите, поперчите по вкусу и перемешайте.
  6. Приготовьте апельсиново-морковный соус. Апельсиновый и морковный соки соедините в сотейнике, доведите до кипения, а затем убавьте огонь и уварите содержимое в 3 раза. В конце добавьте сливочное масло.
  7. Огурец и цукини нарежьте тонкими слайсами, посолите, поперчите по вкусу, добавьте оливковое масло, перемешайте и оставьте.
  8. Яйца для оладий разделите на белки и желтки. Немного пюре из батата отложите для украшения блюда, а остальное смешайте с желтками, мукой, солью и сахаром. Белки взбейте и вмешайте в тесто.
  9. Выпекайте оладьи нужной формы на сковороде с тефлоновым покрытием без масла.
  10. Формы из кролика обжарьте на сливочном масле со всех сторон до золотистой корочки и выложите на тарелку. Сверху положите немного пюре батата, слайсы цукини и огурца, а рядом оладьи, йогуртовый соус и пару ложек апельсиново-морковного.

Запеченная камбала с каперсами от Тимофея Милюкова

Запеченная камбала с каперсами
Елена Абрамова

Запеченная камбала с каперсами

Тимофей Милюков, бренд-шеф ресторанов Marso Polo, Saviv, Tel Aviv by Saviv, Москва, Санкт-Петербург
Предоставлено пресс-службой заведения

Тимофей Милюков, бренд-шеф ресторанов Marso Polo, Saviv, Tel Aviv by Saviv, Москва, Санкт-Петербург

2 порции
1 ч

Ингредиенты:

  • 1 кг целой тушки камбалы
  • 100 мл оливкового масла Extra Virgin
  • 2 ч. л. мелких каперсов
  • 2 ст. л. белого сухого вина
  • 1 зубчик чеснока
  • соль, перец по вкусу

Приготовление:

  1. Положите рыбу на разделочную доску светлой стороной вверх, сделайте V-образный разрез с двух сторон у головы, удалите ее, захватив при этом внутренности и жабры. Тщательно промойте камбалу в проточной воде.
  2. Положите рыбу на доску темной стороной вверх и сделайте один большой надрез вдоль хребта. Отрежьте плавники ножницами.
  3. Соедините в чашке оливковое масло, белое вино, каперсы, целые или нарезанные. Чеснок очистите и нарежьте тонкими слайсами. Добавьте все к рыбе и хорошо перемешайте.
  4. Переложите рыбу в форму для запекания, посолите и поперчите с двух сторон и полейте смесью.
  5. Запекайте камбалу в духовке при 185 °С 20–25 минут.
  6. Переложите рыбу в тарелку, образовавшийся в форме во время запекания соус хорошо перемешайте венчиком, полейте им рыбу и подавайте.

Слабосоленый лосось от Симоне Гобби

Слабосоленый лосось
Елена Абрамова

Слабосоленый лосось 

Симоне Гобби, бренд-шеф Probka, Москва, Санкт-Петербург
Алина Утробина

Симоне Гобби, бренд-шеф Probka, Москва, Санкт-Петербург

6–8 порций
20 мин + 24 ч на подготовку

Ингредиенты:

  • 1500 г филе лосося на коже
  • 100 г дижонской горчицы
  • 200 г крупной каменной соли
  • 50 г сахара
  • пучок свежего укропа

Приготовление:

  1. Удалите из лосося все косточки. Укроп вымойте, высушите и мелко нарежьте.
  2. Смешайте горчицу с укропом и покройте филе ровным слоем.
  3. Сверху так же равномерно распределите соль, затем — сахар.
  4. Уберите рыбу в холодильник на 24 часа.
  5. Перед подачей очистите филе от маринада, промокните салфеткой и нарежьте тонкими ломтиками.

Крудо из креветок от Марко Якетты

Крудо из креветок
Предоставлено пресс-службой заведения

Крудо из креветок

Марко Якетта, бренд-шеф ресторанов La Scarpetta и Al Posto Giusto, Москва

Марко Якетта, бренд-шеф ресторанов La Scarpetta и Al Posto Giusto, Москва

4 порции
30 мин + 3 ч на подготовку

Ингредиенты:

  • 240 г красных креветок или любых других
  • 1 г соли
  • 1 г черного перца
  • Для маринада:
  • 1 л оливкового масла Extra Virgin
  • 300 г свежего имбиря

Для украшения:

  • 2 г свежего перца чили
  • 2 веточки свежего базилика
  • 10 шт. цветов анютины глазки

Приготовление:

  1. Имбирь очистите, натрите на мелкой терке.
  2. Оливковое масло перелейте в жаропрочную посуду, добавьте имбирь, накройте крышкой и поставьте в разогретую до 65 °С духовку, оставьте на 3 часа.
  3. Остудите и оставьте в холодильнике на ночь. После чего процедите масло через сито.
  4. Креветки очистите, сложите в миску, посолите, поперчите и замаринуйте в имбирном масле на 7–10 минут.
  5. Красиво выложите креветки на тарелку, сверху полейте маринадом. Украсьте свежим перцем чили, листиками базилика и цветками анютины глазки.

