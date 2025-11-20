Новогоднее застолье по-русски: курник, пельмени с крольчатиной, блины с крабом и холодец из бычьих хвостов. Точно стоит приготовить!

Знаменитые шефы Москвы и Петербурга создали для новогоднего ужина самые яркие угощения. Список имен у всех на слуху - готовим вместе с Владом Пискуновым, Романом Киселевым, Станиславом Левохо, Виталием Савельевым и Андреем Ковалевым. Все рецепты собраны здесь
Курник от Влада Пискунова, бренд-шефа ресторана «Матрешка», Москва
Холодец из бычьих хвостов с ремуладом от Романа Киселева, шеф-повара кафе Rene, Nothing Fancy, ресторана Casper, Санкт-Петербург
Пельмени с крольчатиной от Андрея Шмакова, бренд-шефа отеля «Метрополь», ресторана Savva, бара «Шаляпин», Москва
Блины с крабом от Андрея Ковалева, бренд-шефа Duoband: «Перемена», Tartarbar, Reborn, Oggi Bistro, Санкт-Петербург
Кулебяка с палтусом и лососем и икорным соусом от Станислава Левохо, бренд-шефа ресторана «Банщики», Санкт-Петербург
Ренессанс русской кухни
Посикунчики и калитки, калья и помакуха, тетёры и козули — эти названия всё чаще встречаются в меню. Тренд на возрождение традиционной русской кухни тесно связан с темой «ньюстальгии» и растущим интересом ко всему локальному. В Москве и Санкт-Петербурге уже никого не удивишь сугудаем из нельмы или строганиной из пеламиды. Шефы охотно ставят в меню мурманскую треску, дальневосточного гребешка, сочинскую хурму, воронежскую говядину, лисички из Карелии и сахалинскую клоповку. Традиционные рецепты переосмысливаются, блюда, о которых можно прочитать у русских классиков, готовят с авторским твистом и с использованием передовых технологий. А потому совсем нескучно пробовать плов из перловки с олениной, квашеной капустой и брусникой или разобранный борщ, когда отдельно подают тушеные овощи и насыщенный бульон.
Курник, от Влада Пискунова
4–6 порций
2 ч
Ингредиенты:
Для теста:
- 400 г пшеничной муки
- 150 г сметаны
- 250 г сливочного масла
- 8 г соли
Для начинки:
- 1 курица
- 1 / 2 луковицы
- 1 лавровый лист
- 5 яиц + 1 яйцо для смазывания пирога
- 200 г свежих или замороженных белых грибов
- 2 ст. л. с горкой пшеничной муки
- 150 г жирной сметаны
- 25 г сливочного масла
- 200 г отварного рассыпчатого риса
- зелень петрушки и укропа
- растительное масло
- свежемолотый черный перец
- соль
Приготовление:
- Приготовьте начинку. Для этого курицу отварите в подсоленной воде с луком и лавровым листом.
- Тем временем грибы мелко нарежьте, обжарьте на растительном масле, посолите.
- Рис отварите до готовности.
- 5 яиц отварите вкрутую, очистите и мелко накрошите.
- Готовую птицу остудите, снимите мясо с костей и порубите его мелко. Бульон сохраните.
- На сухой сковороде без масла обжарьте 2 ст. л. с горкой пшеничной муки до появления орехового аромата. Влейте постепенно, непрерывно помешивая, примерно 300 мл куриного бульона. Уварите соус до консистенции сметаны. Добавьте сметану и сливочное масло, посолите и взбейте венчиком до однородности.
- Нарезанную курицу смешайте с приготовленным соусом, добавьте мелко нарезанную зелень петрушки и укропа, посолите и поперчите по вкусу.
- Приготовьте тесто. Для этого соедините муку, сметану и мягкое сливочное масло, посолите и хорошо вымесите. Положите в миску, смазанную растительным маслом, накройте миску и оставьте тесто в прохладном месте на 1 час.
- Разделите тесто пополам. Обе половинки тонко раскатайте. Разместите один пласт теста на противне, выстланном пергаментом, выложите на него кругом вареный рис, затем куриный фарш, яйца и последним слоем грибы.
- Накройте начинку вторым пластом теста и по всему периметру прижмите его к нижнему слою теста. Лишнее тесто обрежьте, края кулебяки защипните по всему периметру.
- Остатки теста раскатайте и вырежьте из него украшения для кулебяки. Смажьте пирог взбитым яйцом, сделайте сверху по центру небольшое отверстие для выхода пара.
- Выпекайте при 180 °С около 25 минут. При подаче налейте в отверстие горячего курника немного куриного бульона, чтобы пошел пар.
Холодец из бычьих хвостов с ремуладом от Романа Киселева
4–6 порций
6 ч 40 мин + 12 ч
Ингредиенты:
- 2 кг бычьих хвостов
- 8 л воды
- 200 г репчатого лука
- 165 г моркови
- 15 г морской соли
- 1 ст. л. растительного масла
- 2 зубчика чеснока
- 1–2 шт. душистого горошка
- 1/4 ч. л. черного перца горошком
- 50 г желатина
- 1 лавровый лист
Для ремулада:
- 300 г майонеза (лучше домашнего)
- 100 г сметаны 33 %
- 30 г каперсов
- 30 г корнишонов
- 25 г лука-шалота
- 20 г хрена
- 15 г зернистой горчицы
- 5 г цедры лимона
- 1–2 веточки петрушки
- 5 г морской соли
Приготовление:
- Хвосты очистите от лишнего жира, выложите на противень. Лук и морковь очистите, нарежьте крупными кусками, сбрызните растительным маслом, положите к хвостам и запекайте в духовке при 200 °C 10–12 минут, пока хвосты и овощи не зарумянятся.
- Налейте в кастрюлю воду, доведите ее до кипения, положите хвосты и запеченные овощи. Снимите пену, а затем убавьте огонь до слабого и варите 5–6 часов. За полчаса до окончания добавьте соль, перец и лавровый лист.
- Желатин всыпьте в холодную воду, перемешайте и оставьте в холодильнике на 10–15 минут до набухания. Перед использованием доведите до мягкого, пластичного состояния, прогрев на водяной бане.
- Приготовьте ремулад. Для этого мелко нарежьте лук-шалот, каперсы, корнишоны и петрушку, добавьте майонез, сметану, горчицу, цедру лимона и соль, тщательно перемешайте до однородности. Натрите на мелкой терке хрен и вмешайте в соус, посолите.
- Достаньте хвосты, остудите, лишний жир уберите, отделите мясо от костей, разделив его на волокна. Приправьте черным перцем и, если нужно, досолите.
- Бульон процедите, чтобы получилось 1,3 л. Добавьте желатиновую массу из расчета 85 г на 4 л бульона. Тщательно перемешайте.
- Мясо разложите по порционным формам, добавьте тертый чеснок, залейте бульоном с желатином, слегка перемешайте. Дайте немного остыть при комнатной температуре, затем уберите в холодильник на 6–8 часов (лучше на ночь), чтобы холодец хорошо застыл. Подавайте с ремуладом.
Пельмени с крольчатиной от Андрея Шмакова
2 порции
2 ч 15 мин + 2 ч на подготовку
Ингредиенты:
Для теста:
- 174 г пшеничной муки
- 45 мл воды
- 2 яичных желтка
- 7 г растительного масла
- 2 г соли
- 8 г морковной редукции
- Для морковной редукции:
- 500 мл морковного сока
- 50 г сливочного масла
Для начинки:
- 2 ножки кролика
- 6 г растительного масла
- 33 мл куриного бульона
- 1 г соли
Для соуса:
- 24 г белых грибов
- 24 г вешенок
- 24 г шампиньонов
- 24 г репчатого лука
- 0,5 г чеснока
- 12 г топленого масла
- 30 мл вина шардоне
- 120 мл сливок 33 %
- 120 мл куриного бульона
- 1 лавровый лист
- 1 г тимьяна
- 0,5 г тертого мускатного ореха
- 1 г соли
Для подачи:
- 20 г тертого пармезана
- 1 г лука-сибулет
Приготовление:
- Приготовьте морковную редукцию для придания тесту красивого цвета. Для этого налейте морковный сок в сотейник, уварите от начального объема в 10 раз, соедините с холодным сливочным маслом в пропорции один к одному, размешайте до получения однородной массы, уберите в холодильник.
- Замесите тесто. Для этого соедините воду, растительное масло, морковную редукцию, желтки и соль, размешайте. Насыпьте в чашу миксера муку, добавьте смесь из желтков, вымешивайте на первой скорости 15 минут, а затем еще 5 минут на второй скорости.
- Переложите тесто на рабочую поверхность, сформируйте, накройте и оставьте отдыхать на 25 минут. Вымесите еще 2 раза и уберите в холодильник на 2 часа.
- Приготовьте соус для кролика. Для этого нарежьте все грибы и лук кубиком 1 см, чеснок измельчите. Отдельно обжарьте грибы до золотистого цвета на топленом масле. Следом обжарьте лук до готовности, добавьте к нему чеснок, через 3 минуты влейте вино и выпарите алкоголь. Перемешайте, влейте сливки и бульон, добавьте все специи, кроме соли. Выпарите и в конце посолите.
- Ножки кролика обжарьте на растительном масле, посолите. Соедините в посуде для запекания вместе с соусом. Запекайте при 160 °С 1 час 45 минут.
- Готового кролика остудите, удалите кости и кожу, мясо разберите на волокна.
- Проверните мясо через мясорубку, соедините фарш с соусом, добавьте куриный бульон, посолите. Уберите в холодильник.
- Тесто тонко раскатайте, вырежьте кружки, выложите на них фарш и слепите пельмени.
- Варите пельмени в кипящей подсоленной воде до готовности 5–6 минут. Выложите на тарелку, полейте соусом, посыпьте тертым пармезаном и мелко нарезанным луком-сибулет.
Блины с крабом от Андрея Ковалева
4 порции
1 ч 40 мин
Ингредиенты:
Для блинов:
- 300 г пшеничной муки в/с
- 1 л молока
- 4 яйца
- 50 мл растительного масла
- 2 ст. л. сахара
- 1 ч. л. пищевой соды
- 1 / 2 ч. л. соли
- 1 ст. л. растительного масла для жарки
- 30 г сливочного масла для жарки
Для начинки:
- 1 картофелина
- 5 яиц
- 20 г сливочного масла
- 1 пучок зеленого лука
- 2 ст. л. майонеза
- соль по вкусу
Для яичного салата:
- 10 яиц
- 2 ст. л. сметаны
- 2 ст. л. майонеза
- соль по вкусу
Для подачи:
- фаланги краба
- зелень
Приготовление:
- Приготовьте тесто для блинов. Для этого смешайте яйца, сахар и соль, взбейте ручным блендером до однородной массы. Влейте молоко комнатной температуры и снова перемешайте.
- Муку просейте, соедините с содой. Постепенно всыпайте смесь в чашу блендера, пробейте все до гладкости, влейте растительное масло и перемешайте. Чтобы избежать комочков, процедите.
- Картофель вымойте и запеките в духовке при 200 °С до готовности. Остудите. Все яйца отварите.
- Приготовьте начинку. Для этого натрите запеченный картофель и яйца на крупной терке. Зеленый лук нарежьте и слегка обжарьте на сливочном масле. Соедините все ингредиенты, добавьте майонез, подсолите и перемешайте.
- Хорошо разогрейте сковороду, смажьте ее растительным маслом и напеките тонких блинов.
- Приготовьте яичный салат. Для этого измельчите яйца, смешайте их со сметаной и майонезом, посолите по вкусу.
- Выложите на каждый блин начинку и равномерно ее распределите. Сверните блины, чтобы было удобно подавать.
- Перед подачей поджарьте блины на сливочном масле до золотистой корочки, сверху положите яичный салат и дополните каждый блин фалангой краба. Посыпьте рубленой зеленью по вкусу.
Кулебяка с палтусом и лососем с икорным соусом от Станислава Левохо
10 порций
1 ч 30 мин
Ингредиенты:
- 600 г готового бездрожжевого слоеного теста
- 4 блина из пшеничной муки
- 4 шт. нори
- 70 г пшеничной муки
- 1 яйцо для льезона
Для начинки:
- 1 яйцо
- 180 г филе палтуса
- 40 г сливочного масла
- 80 мл сливок 33 % жирности
- 5 г эстрагона
- соль, перец по вкусу
- 650 г свежих шампиньонов
- 40 мл растительного масла
- 5 г чеснока
- 5 г петрушки
- 5 г тимьяна
- 600 г филе лосося
- соль, перец по вкусу
- 8 яиц
- 100 г майонеза
- 20 г зеленого лука
- 20 г укропа
- соль, перец по вкусу
- 220 г шпината
Для соуса:
- 100 г сметаны 20 % жирности
- 300 г натурального питьевого йогурта
- 10 г зеленого лука
- 10 г укропа
- 50 г красной икры
- соль, перец по вкусу
Приготовление:
- Филе палтуса положите в морозилку на 15 минут, затем достаньте, нарежьте средним кубиком, сложите в чашу блендера с куттером (ножом). Холодное сливочное масло нарежьте кубиками, добавьте к рыбе и взбейте до однородного крема.
- В чашу погружного блендера разбейте яйцо, влейте сливки, посолите, поперчите и добавьте листья эстрагона, хорошо взбейте. Добавьте смесь к рыбе и хорошо перемешайте, посолите и поперчите по вкусу.
- Шампиньоны нарежьте слайсами, чеснок и петрушку мелко нарубите. Обжарьте грибы на растительном масле до золотистого цвета, добавьте чеснок, петрушку и листья тимьяна, посолите и поперчите по вкусу.
- Филе лосося нарежьте средним кубиком, посолите.
- Яйца отварите до готовности в течение 12 минут, охладите и очистите. Натрите яйца на крупной терке, лук и укроп нарежьте, смешайте с яйцами и майонезом, посолите и поперчите по вкусу.
- Вскипятите воду в кастрюле, положите в нее листья шпината, выньте через несколько секунд и переложите в ледяную воду. Дайте жидкости стечь.
- Приготовьте блины на пшеничной муке.
- Форму для запекания выстелите пищевой пленкой. Выложите сверху слой блинов, затем слой жареных шампиньонов, следом шпинат, слой крема из палтуса, слой из нори, кубики лосося, слой нори, и последним — слой из яиц с зеленью. Накройте форму пленкой и оставьте в морозилке на 30–40 минут.
- Тем временем достаньте слоеное тесто из морозилки и дайте ему разморозиться.
- Сделайте льезон. Для этого смешайте яйцо с водой.
- Подпылите стол и готовое тесто мукой. Разделите тесто на 2 равные части и раскатайте. Выложите на первую часть начинку, накройте второй частью. Края промажьте льезоном, примните так, чтобы тесто плотно прилегло к начинке.
- Оставьте кулебяку при комнатной температуре на 20–30 минут. Смажьте льезоном, проткните вилкой в нескольких местах для выхода пара и выпекайте 35 минут при 160 °С в режиме конвекции.
- Тем временем приготовьте соус. Для этого смешайте сметану с йогуртом, зелень нарежьте, добавьте к смеси вместе с икрой, посолите и поперчите по вкусу.
- Готовую кулебяку разрежьте на порции. Подавайте с соусом — отдельно для каждой порции.
Овощная запеканка от Виталия Савельева
4 порции
1 ч 20 мин
Ингредиенты:
- 1 кабачок
- 1/4 кочана цветной капусты
- 2 болгарских перца
- 1/4 небольшой тыквы
- 2 хурмы
- 100 г томатов черри
- 1 огурец
- 1 редис
- соль, перец по вкусу
Для медово-горчичного соуса:
- 5 ст. л. зернистой горчицы
- 2 ч. л. белого винного уксуса
- 4 ст. л. жидкого меда
- 1 ст. л. оливкового масла
- 1/2 луковицы лука-шалота
- соль, перец по вкусу
Для масла петрушки
- 1 пучок петрушки
- 200 мл растительного масла
- соль, перец по вкусу
Приготовление:
- Приготовьте масло петрушки. Для этого нарежьте зелень крупно и сложите в стакан для погружного блендера. Масло нагрейте до 110 °С, влейте к петрушке, посолите, поперчите и пробейте до однородности. Процедите, уберите в холодильник.
- Приготовьте медово-горчичный соус. Для этого мелко нарежьте лук-шалот и смешайте с остальными компонентами, уберите в холодильник.
- Кабачок, цветную капусту и тыкву нарежьте кубиками, примерно 2 × 2 см. Обжарьте овощи на растительном масле по отдельности до полуготовности. Переложите на бумажные полотенца, чтобы убрать жидкость и излишки масла.
- Запеките перцы при 200 °С до готовности, снимите с них шкурку. Нарежьте и сложите в миску.
- Соедините обжаренные овощи в миске с перцами, добавьте томаты черри, поперчите, посолите и залейте маслом петрушки. Поставьте в разогретую до 180 °С духовку и запекайте 3 минуты.
- Свежий огурец и редис подмаринуйте. Для этого нарежьте овощи тонкими слайсами, посолите, поперчите, добавьте немного растительного масла.
- Теплые овощи разложите в четыре тарелки. Хурму нарежьте на кусочки 1,5 × 1,5 см, разложите поровну, полейте запеканку медовогорчичным соусом. Обожгите все горелкой, чтобы масса заварилась и затвердела. Уберите в холодильник до полного остывания.
- Украсьте слайсами огурца и редиса, подавайте.
