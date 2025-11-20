Новогоднее застолье по-русски: курник, пельмени с крольчатиной, блины с крабом и холодец из бычьих хвостов. Точно стоит приготовить!

Посикунчики и калитки, калья и помакуха, тетёры и козули — эти названия всё чаще встречаются в меню. Тренд на возрождение традиционной русской кухни тесно связан с темой «ньюстальгии» и растущим интересом ко всему локальному. В Москве и Санкт-Петербурге уже никого не удивишь сугудаем из нельмы или строганиной из пеламиды. Шефы охотно ставят в меню мурманскую треску, дальневосточного гребешка, сочинскую хурму, воронежскую говядину, лисички из Карелии и сахалинскую клоповку. Традиционные рецепты переосмысливаются, блюда, о которых можно прочитать у русских классиков, готовят с авторским твистом и с использованием передовых технологий. А потому совсем нескучно пробовать плов из перловки с олениной, квашеной капустой и брусникой или разобранный борщ, когда отдельно подают тушеные овощи и насыщенный бульон.