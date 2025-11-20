Новогоднее меню со вкусами тропиков: "Павлова" с манго и мандарином, каннеле с кремом из юдзу, салат с помело и тартар с цитрусовым соусом

Экзотические фрукты в блюдах и напитках — это мейнстрим! Папайя и ананас — частые герои салатов, личи — мегапопулярный ингредиент коктейлей, без лимонада «манго-маракуйя» не обходится ни один уважающий себя ресторан. В десерты и милкшейки всё чаще добавляют питахайю. В беллини и мартини регулярно встречается пюре из гуавы, а еще этот фрукт был замечен в трендовых чизкейках. Отчасти интерес к тропическим фруктам связан с растущей популярностью азиатской кухни. Но главное — это красиво, полезно и очень вкусно. Попробуйте сделать на завтрак смузи из манго и куркумы, на обед — кебабы с курицей и ананасами с горячим медом, а на ужин севиче из креветок с соком юдзу. Это станет вашим крашем.