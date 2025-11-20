Новогоднее меню со вкусами тропиков: "Павлова" с манго и мандарином, каннеле с кремом из юдзу, салат с помело и тартар с цитрусовым соусом

Блюда Алексея Гребенщикова, Эглите Зубковой, Артема Мартиросова и Дмитрия Помелова добавят вашему празднику вкус и тепло далекого юга. Все новогодние рецепты можно найти здесь.
«Анна Павлова» с манго и мандарином от Алексея Гребенщикова, шеф-кондитера ресторана Bourgeoisans Bohemians, Санкт-Петербург
Каннеле с кремом из юдзу от Эглите Зубковой, шеф-кондитера ресторана Buro. Tsum, Москва
Салат с креветками и помело от Артема Мартиросова, шеф-повара ресторанов Black Thai, «КрабыКутабы», Москва
Тартар из гребешка с гребешковым майонезом и цитрусовым соусом от Дмитрия Помелова шеф-повара ресторана ТЭМУ, Москва
Тропические фрукты
Экзотические фрукты в блюдах и напитках — это мейнстрим! Папайя и ананас — частые герои салатов, личи — мегапопулярный ингредиент коктейлей, без лимонада «манго-маракуйя» не обходится ни один уважающий себя ресторан. В десерты и милкшейки всё чаще добавляют питахайю. В беллини и мартини регулярно встречается пюре из гуавы, а еще этот фрукт был замечен в трендовых чизкейках. Отчасти интерес к тропическим фруктам связан с растущей популярностью азиатской кухни. Но главное — это красиво, полезно и очень вкусно. Попробуйте сделать на завтрак смузи из манго и куркумы, на обед — кебабы с курицей и ананасами с горячим медом, а на ужин севиче из креветок с соком юдзу. Это станет вашим крашем.
«Анна Павлова» с манго и мандарином
от Алексея Гребенщикова
6 порций
6 ч 40 мин +12 ч на подготовку
Ингредиенты:
Для меренги:
- 100 г сахара
- 50 г белка
Для ванильного крема:
- 300 г сливок 33 % жирности
- 100 г белого шоколада
- 1 стручок ванили
- 2,5 г листового желатина
Для мороженого «манго»:
- 180 г пюре манго
- 110 г сливок 22 % жирности
- 75 г сливок 33 % жирности
- 75 мл молока
- 45 г яичного желтка
- 45 г сахара
- 4 г листового желатина
Для соуса «манго-лайм»:
- 100 г пюре манго
- 30 мл воды
- 20 мл сока лайма
- 15 г сахара
- 2 г пектина
- цедра лайма по вкусу
- 2 г листьев мяты
Для подачи:
- 2 мандарина
- базилик, эстрагон, мята
Приготовление:
- Сделайте ванильный крем. Для этого замочите желатин в воде. Налейте сливки в сотейник, стручок ванили разрежьте, семена выньте и добавьте сливки, доведите до кипения. Желатин отожмите и влейте в сотейник. Залейте смесью шоколад, пробейте все блендером и уберите крем в холодильник на ночь. Перед использованием взбейте.
- Приготовьте мороженое «манго». Для этого замочите желатин, пюре манго растопите. Соедините в сотейнике молоко, сливки 33 %, сахар и желток, нагрейте и загустите, не доводя до кипения, добавьте отжатый желатин. Смешайте с пюре и сливками 22 %, пробейте блендером. Охладите и оставьте в холодильнике на ночь, затем заморозьте и каждый час доставайте и перемешивайте венчиком.
- Приготовьте соус «манголайм». Для этого перемешайте сахар с пектином. Пюре манго соедините в сотейнике с водой и соком лайма, нагрейте до 40 °С, введите смесь сахара с пектином, доведите до кипения и проварите, помешивая венчиком, 1 минуту. Охладите. Перед использованием добавьте цедру лайма и листья мяты, пробейте блендером, процедите.
- Приготовьте меренгу. Для этого соедините белок с сахаром, чтобы он полностью растворился. Нагрейте на водяной бане до 55 °С, затем взбейте до плотной консистенции. Переложите в кондитерский мешок и отсадите в полусферы диаметром 7 см. Подсушивайте при 90 °С 6 часов.
- С помощью ложки сделайте в меренге углубление. Выложите на тарелку крем и приклейте к нему меренгу. Внутрь меренги положите соус, сверху с помощью кондитерского мешка отсадите шапку из крема. Из мороженого ложкой скатайте шарик и положите на крем.
- Украсьте десерт кусочками мандарина и по желанию листиками мяты, эстрагона и базилика.
Каннеле с кремом из юдзу от Эглите Зубковой
8–10 порций
1 ч 40 мин + 24 ч на подготовку
Ингредиенты:
Для канеле:
- 500 мл молока
- 200 г сахар
- 100 г муки
- 2 яйца
- 2 яичных желтка
- 50 г сливочного масла
- 60 мл темного рома
- 10 г ванильной пасты
Для крема:
- 80 мл яичных желтков
- 250 г сахара
- 250 мл воды
- 35 г кукурузного крахмала
- 150 мл лимонного фреша
Приготовление:
- Приготовьте тесто для канеле. Для этого подогрейте молоко и разведите в нем масло. Все сухие ингредиенты смешайте в отдельной миске, добавьте яйца и желтки, ванильную пасту и хорошо перемешайте.
- Доведите молоко с маслом до кипения. Непрерывно помешивая, введите в миску с мукой и яйцами так, чтобы не образовывалось комков.
- Когда масса станет однородной, по консистенции похожей на тесто для блинов, введите ром. Дайте остыть, уберите в холодильник на 24 часа.
- Достаньте тесто из холодильника и перемешайте. Формы для канеле смажьте маслом и заполните тестом на 3/4.
- Выпекайте при 220 °С 20 минут, затем снизьте температуру до 180 °С и выпекайте, пока канеле не приобретут красивый карамельный оттенок.
- Дайте канеле остыть и выньте из форм.
- Приготовьте крем. Для этого сахар и крахмал, перемешайте венчиком до однородности.
- Лимонный фреш соедините с водой, разогрейте до 60 °С, вмешайте в смесь желтковую массу, затем вылейте в сотейник и заварите до состояния крема.
- Начините канеле кремом, остудите и подавайте.
Салат с креветками и помело
от Артема Мартиросова
4 порции
40 мин
Ингредиенты:
- 16 шт. очищенных тигровых креветок
- 500 г мякоти помело
- 2 ст. л. растительного масла
- 70 г китайской капусты
- 1 пучок кинзы
- 1–2 веточки базилика
- микрозелень для украшения
Для мятного соуса:
- 150 г сладкого соуса чили
- 100 мл растительного масла
- 80 мл соевого соуса
- 60 мл сока лайма
- 30 г устричного соуса
- 50 г листьев мяты
- 2 зубчика чеснока
- 5 г имбиря
- 1 острый перец чили
Соус для помело:
- 100 г перечной пасты на соевых бобах (кочудян)
- 150 мл растительного масла
- 60 мл сока лайма
- 40 мл соевого соуса
- 20 г пасты том-ям
Приготовление:
- Приготовьте мятный соус. Для этого все ингредиенты сложите в стакан погружного блендера, измельчите и взбейте до однородности.
- Приготовьте соус для помело. Для этого сложите все ингредиенты в чашу погружного блендера, измельчите и взбейте до однородности.
- Помело очистите, освободите от пленок и разберите на волокна.
- Креветки обжарьте на разогретом растительном масле до золотистого цвета. За минуту до готовности добавьте мятный соус и аккуратно перемешайте, чтобы каждая креветка была покрыта соусом.
- Выложите в миску волокна помело, заправьте соусом. Кинзу, базилик и китайскую капусту мелко нарежьте, добавьте к помело и хорошо перемешайте.
- Переложите смесь на тарелку, сверху выложите креветки и полейте мятным соусом. Украсьте рубленым базиликом и микрозеленью перед подачей.
Тартар из гребешка с гребешковым майонезом
и цитрусовым соусом от Дмитрия Помелова
1 порция
50 мин
Ингредиенты:
- 2 сахалинских гребешка
- сок 1/4 лимона
- 100 мл масла виноградной косточки
- 2 ч. л. коньяка
- 1/2 ч. л. нарезанного лука-сибулет
- 1/2 ч. л. тертого дайкона
- 1/2 ч. л. натертого малосольного огурца
- 1/2 ч. л. крабового соевого соуса
- 1/2 ч. л. сока юдзу
- 1/2 ч. л. сока лайма
- 1/2 ч. л. лука-сибулет для подачи
Приготовление:
- Положите гребешки в морозилку на 10–15 минут. Нарежьте мелким кубиком, отложите.
- Приготовьте гребешковый майонез. Для этого выпарите коньяк, чтобы получилась 1 ч. л. Несколько кубиков гребешка хорошо измельчите, соедините с маслом виноградной косточки, соком лимона и коньяком, взбейте до состояния легкой эмульсии.
- Дайкон натрите, замочите в холодной воде, оставьте на 15 минут, воду слейте. Натрите огурец.
- Гребешок смешайте с мелко нарезанными луком-сибулет, дайконом и огурцом, добавьте майонез, сок юдзу, сок лайма и крабовый соевый соус. Перемешайте и оставьте в холодильнике на 5–10 минут.
- Выжмите сок из цитрусовых, процедите его и охладите.
- Выложите тартар в центр тарелки, вокруг налейте сок и украсьте луком-сибулет.
