Перуанская рыба-попугай и белорусская крамбамбуля: самые ожидаемые ресторанные открытия

Inner, пекарня и кухня итамеши

Ближайшая премьера (середина марта) шеф-повара (и создателя ресторана Futurist) Алексея Алексеева — скандинавский Inner в золотом треугольнике Петроградки, на Пионерской — серьезный и осмысленный авторский проект по мотивам северных кухонь. Будет дегустационный сет, посуда для сервировки от стеклодувной мастерской «Русвуздизайн» из Академии Штиглица, датская пекарня Inner Bakery с отдельным входом и коммунальным столом, chefs table, аскетичный интерьер от дизайнера Евгении Ужеговой (Nama, Juan Cantina Espanola, московские Insider, EVA, Loro) с белым деревом в отделке и минимумом деталей. Начинаем с атлантической креветки с печеной паприкой, томатом и подкопченной фетой, продолжаем куриным бедром с топинамбуром и кунжутным соусом, а финализируем террином из бычьих хвостов с кремом из баклажана.

А еще Леша строит большой цех для автономного хлебопекарного производства, которое будет обеспечивать идеальным тартином, краффинами и датскими булочками всех нас. А летом 2024-го Алексеев предъявит кухню итамеши — этим особенным словом обозначается то, как японцы воспроизводят итальянскую кухню, сочетая классические техники и использование ярких азиатских продуктов. Ехать придется уже на Московский, в апарт-отель на 600 номеров от RBI. С компанией Эдуарда Тиктинского Алексеев сотрудничает не первый раз — его Futurist находится в одноименном ЖК, рядом с Левашовским хлебозаводом, недавно открывшимся после реконструкции памятником конструктивизма, а Inner появится в ЖК «Биография» по соседству.