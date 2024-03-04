Перуанская рыба-попугай и белорусская крамбамбуля: самые ожидаемые ресторанные открытия

Кухня итамеши, файндайнинг на Пулковских высотах и китайская закусочная в доме Мурузи от самой титулованной барной команды Восточной Европы El Copitas.
Inner, пекарня и кухня итамеши
Ближайшая премьера (середина марта) шеф-повара (и создателя ресторана Futurist) Алексея Алексеева — скандинавский Inner в золотом треугольнике Петроградки, на Пионерской — серьезный и осмысленный авторский проект по мотивам северных кухонь. Будет дегустационный сет, посуда для сервировки от стеклодувной мастерской «Русвуздизайн» из Академии Штиглица, датская пекарня Inner Bakery с отдельным входом и коммунальным столом, chefs table, аскетичный интерьер от дизайнера Евгении Ужеговой (Nama, Juan Cantina Espanola, московские Insider, EVA, Loro) с белым деревом в отделке и минимумом деталей. Начинаем с атлантической креветки с печеной паприкой, томатом и подкопченной фетой, продолжаем куриным бедром с топинамбуром и кунжутным соусом, а финализируем террином из бычьих хвостов с кремом из баклажана.
А еще Леша строит большой цех для автономного хлебопекарного производства, которое будет обеспечивать идеальным тартином, краффинами и датскими булочками всех нас. А летом 2024-го Алексеев предъявит кухню итамеши — этим особенным словом обозначается то, как японцы воспроизводят итальянскую кухню, сочетая классические техники и использование ярких азиатских продуктов. Ехать придется уже на Московский, в апарт-отель на 600 номеров от RBI. С компанией Эдуарда Тиктинского Алексеев сотрудничает не первый раз — его Futurist находится в одноименном ЖК, рядом с Левашовским хлебозаводом, недавно открывшимся после реконструкции памятником конструктивизма, а Inner появится в ЖК «Биография» по соседству.
Drevå
22 марта владелица феноменального ресторана северной кухни Nordic Надежда Третьякова откроет на Пулковских высотах (Пулковское ш., 107) еще один проект — файндайнинг Drevå — в партнерстве с Дэниелом Хогландером, заработавшим две звезды Michelin для своего Aloë в районе Лонгбро, южного пригорода Стокгольма. До официального запуска шеф-повар из Швеции держит все подробности в полнейшей тайне, но точно обещает регулярно менять сет-меню. Гастрономические взгляды Хогландера — про связь с природой, любовь к живому огню, смешение вкусов со всего мира и сочетание локальных продуктов с экзотическими.
Во время фестиваля скандинавской кухни, проходившего в 10 городах России, команда намекнула на свою концепцию The Real New Nordic лишь одним блюдом — северной форелью с физалисом, кумкватом, халапеньо и соусом (вариацией рыбного вьетнамского пиос чама!).
INKI
Своим взглядом на перуанскую кухню с нами поделится шеф-повар Валерий Горинов, работавший у звездного шефа Адриана Кетгласа в Grand Cru и стажировавшийся в испанском ресторане Quique Dacosta (3 звезды Michelin!) и французском L'Ambroisie (3 звезды Michelin!). Не нужно рассчитывать на гастрономическую документальность — кулинарные традиции Перу всегда про смешение инкских и азиатских взглядов, подвержены интерпретациям и меняются от региона к региону. Важно — отдельный акцент Горинов сделал на морепродукты: аквариум с устрицами, ежами и гребешками, в меню — больше 10 видов севиче и крудо, филе рыбы-попугая и мясное жаркое ломо сальтадо с картофелем и перцем рокото. Явка: помещение закрывшегося «Скотного двора».
«Карусель»
«Прокатись на нашей карусели!» — радостно призывает команда пионеров петербургского крафта AF Brew, которая скоро запустит неорюмочную «Карусель» на Петроградской стороне (рядом с фудпространством Balagan, напротив самой модной бильярдной года Solids). Будет большая полукруглая стойка, лакированные деревянные панели, мозаичные панно на стенах, вдохновленные советским искусством на стыке абстракции и соцреализма... и пол — оригинальное советское терраццо из 70-х. Этот аттракцион — про кич и заповедное белорусское барокко: готовьтесь бранчевать драниками и аутентичными настойками — крепкой зубровкой и крамбамбулей на меду и пряностях.
Китайская закусочная
Уже весной команда El Copitas Bar запустит китайскую закусочную в доме Мурузи (в том же здании — музей-квартира Бродского «Полторы комнаты», где работает спродюсированный ребятами коктейльный бар «Конец прекрасной эпохи» в книжном магазине). Один из отцов-основателей команды Follow the Rabbits Игорь Зернов рассказал, что Иосиф Бродский обожал китайскую еду и не раз обращался к азиатской культуре, да и о присужденной ему Нобелевской премии узнал в китайской закусочной в пригороде Лондона. Кроме закусочной будет несколько залов для чайных церемоний и бар, куда специально везут азиатский алкоголь (есть своя дистрибьюторская компания), которого до этого не было в России.
За архитектуру отвечает гений Александр Бродский, оформлявший и экспозиционное пространство музея. Фасады из затертого дерева старинных заборов, в интерьер вписаны азиатские киоски.
«Айо»
В апреле рядом с Русским музеем и Михайловским замком откроется кафе левантийской кухни «Айо», вдохновленное традициями Западной Армении под руководством ресторатора Эдуарда Мурадяна (Дягилев гастроиндустрии Петербурга!). Будут завтраки на европейский манер, средневосточные блюда, а также бар в исполнении Валеры Дятлова, одного из соавторов Cava и создателя всех напитков в «БареВитя».
Grebeshki
Ресторан переезжает с территории завода «Арсенал» в центр! У «Тартарбара», Bourgeois Bohemians и Italy в Виленском переулке, 15, появится новый сосед (пока полным ходом идет стройка). Большое помещение на Арсенальной набережной команда также оставит себе под разные мероприятия.
Авторская кухня Олега Перфилова
Гастропродюсер Алена Мельникова и Олег Перфилов (победитель премии «Что где есть в Петербурге — 2023» в номинации «Лучший шеф-повар» и владелец диплома Le Cordon Bleu) в этом году откроют небольшой ресторан на углу Малой Зелениной и Корпусной улиц в клубном доме «Квадрия». В равном удалении от «Сада» и Frantsuza Bistrot с Saro. В меню не будет ни четкой географической направленности, ни продуктовой — только авторская кухня Олега Перфилова. Два зала, панорамные раздвижные окна, интерьер от дизайнера Насти Хальчицкой (делала Charlie, Grecco, Mio), скатерти и серебро (по этой части будет консультант — эксперт по этикету и протоколу Татьяна Полякова), летом — терраса и внутренний двор. Здесь же пекарня и кулинария: к булочкам и хлебу можно будет взять паштет, риет и пару бутылок вина. Названия пока нет.
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