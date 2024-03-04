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Перуанская рыба-попугай и белорусская крамбамбуля: самые ожидаемые ресторанные открытия

Кухня итамеши, файндайнинг на Пулковских высотах и китайская закусочная в доме Мурузи от самой титулованной барной команды Восточной Европы El Copitas.

Алексей Алексеев
Василий Швецов
Алексей Алексеев

Inner, пекарня и кухня итамеши

Ближайшая премьера (середина марта) шеф-повара (и создателя ресторана Futurist) Алексея Алексеева — скандинавский Inner в золотом треугольнике Петроградки, на Пионерской — серьезный и осмысленный авторский проект по мотивам северных кухонь. Будет дегустационный сет, посуда для сервировки от стеклодувной мастерской «Русвуздизайн» из Академии Штиглица, датская пекарня Inner Bakery с отдельным входом и коммунальным столом, chefs table, аскетичный интерьер от дизайнера Евгении Ужеговой (Nama, Juan Cantina Espanola, московские Insider, EVA, Loro) с белым деревом в отделке и минимумом деталей. Начинаем с атлантической креветки с печеной паприкой, томатом и подкопченной фетой, продолжаем куриным бедром с топинамбуром и кунжутным соусом, а финализируем террином из бычьих хвостов с кремом из баклажана.

А еще Леша строит большой цех для автономного хлебопекарного производства, которое будет обеспечивать идеальным тартином, краффинами и датскими булочками всех нас. А летом 2024-го Алексеев предъявит кухню итамеши — этим особенным словом обозначается то, как японцы воспроизводят итальянскую кухню, сочетая классические техники и использование ярких азиатских продуктов. Ехать придется уже на Московский, в апарт-отель на 600 номеров от RBI. С компанией Эдуарда Тиктинского Алексеев сотрудничает не первый раз — его Futurist находится в одноименном ЖК, рядом с Левашовским хлебозаводом, недавно открывшимся после реконструкции памятником конструктивизма, а Inner появится в ЖК «Биография» по соседству.

Предоставлено пресс-службой заведения

Drevå

22 марта владелица феноменального ресторана северной кухни Nordic Надежда Третьякова откроет на Пулковских высотах (Пулковское ш., 107) еще один проект — файндайнинг Drevå — в партнерстве с Дэниелом Хогландером, заработавшим две звезды Michelin для своего Aloë в районе Лонгбро, южного пригорода Стокгольма. До официального запуска шеф-повар из Швеции держит все подробности в полнейшей тайне, но точно обещает регулярно менять сет-меню. Гастрономические взгляды Хогландера — про связь с природой, любовь к живому огню, смешение вкусов со всего мира и сочетание локальных продуктов с экзотическими. 

Во время фестиваля скандинавской кухни, проходившего в 10 городах России, команда намекнула на свою концепцию The Real New Nordic лишь одним блюдом — северной форелью с физалисом, кумкватом, халапеньо и соусом (вариацией рыбного вьетнамского пиос чама!).

Предоставлено пресс-службой ресторана

INKI

Своим взглядом на перуанскую кухню с нами поделится шеф-повар Валерий Горинов, работавший у звездного шефа Адриана Кетгласа в Grand Cru и стажировавшийся в испанском ресторане Quique Dacosta (3 звезды Michelin!) и французском L'Ambroisie (3 звезды Michelin!). Не нужно рассчитывать на гастрономическую документальность — кулинарные традиции Перу всегда про смешение инкских и азиатских взглядов, подвержены интерпретациям и меняются от региона к региону. Важно — отдельный акцент Горинов сделал на морепродукты: аквариум с устрицами, ежами и гребешками, в меню — больше 10 видов севиче и крудо, филе рыбы-попугая и мясное жаркое ломо сальтадо с картофелем и перцем рокото. Явка: помещение закрывшегося «Скотного двора».

Предоставлено пресс-службой заведения

«Карусель»

«Прокатись на нашей карусели!» — радостно призывает команда пионеров петербургского крафта AF Brew, которая скоро запустит неорюмочную «Карусель» на Петроградской стороне (рядом с фудпространством Balagan, напротив самой модной бильярдной года Solids). Будет большая полукруглая стойка, лакированные деревянные панели, мозаичные панно на стенах, вдохновленные советским искусством на стыке абстракции и соцреализма... и пол — оригинальное советское терраццо из 70-х. Этот аттракцион — про кич и заповедное белорусское барокко: готовьтесь бранчевать драниками и аутентичными настойками — крепкой зубровкой и крамбамбулей на меду и пряностях.

Предоставлено пресс-службой заведения

Китайская закусочная

Уже весной команда El Copitas Bar запустит китайскую закусочную в доме Мурузи (в том же здании — музей-квартира Бродского «Полторы комнаты», где работает спродюсированный ребятами коктейльный бар «Конец прекрасной эпохи» в книжном магазине). Один из отцов-основателей команды Follow the Rabbits Игорь Зернов рассказал, что Иосиф Бродский обожал китайскую еду и не раз обращался к азиатской культуре, да и о присужденной ему Нобелевской премии узнал в китайской закусочной в пригороде Лондона. Кроме закусочной будет несколько залов для чайных церемоний и бар, куда специально везут азиатский алкоголь (есть своя дистрибьюторская компания), которого до этого не было в России. 

За архитектуру отвечает гений Александр Бродский, оформлявший и экспозиционное пространство музея. Фасады из затертого дерева старинных заборов, в интерьер вписаны азиатские киоски.

Val Ray

«Айо»

В апреле рядом с Русским музеем и Михайловским замком откроется кафе левантийской кухни «Айо», вдохновленное традициями Западной Армении под руководством ресторатора Эдуарда Мурадяна (Дягилев гастроиндустрии Петербурга!). Будут завтраки на европейский манер,  средневосточные блюда, а также бар в  исполнении Валеры Дятлова, одного из соавторов Cava и создателя всех напитков в «БареВитя».

Предоставлено пресс-службой ресторана

Grebeshki

Ресторан переезжает с территории завода «Арсенал» в центр! У «Тартарбара», Bourgeois Bohemians и Italy в Виленском переулке, 15, появится новый сосед (пока полным ходом идет стройка). Большое помещение на Арсенальной набережной команда также оставит себе под разные мероприятия. 

Олег Перфилов, Алена Мельникова
Елизавета Коваленко
Олег Перфилов, Алена Мельникова

Авторская кухня Олега Перфилова

Гастропродюсер Алена Мельникова и Олег Перфилов (победитель премии «Что где есть в Петербурге — 2023» в номинации «Лучший шеф-повар» и владелец диплома Le Cordon Bleu) в этом году откроют небольшой ресторан на углу Малой Зелениной и Корпусной улиц в клубном доме «Квадрия». В равном удалении от «Сада» и Frantsuza Bistrot с Saro. В меню не будет ни четкой географической направленности, ни продуктовой — только авторская кухня Олега Перфилова. Два зала, панорамные раздвижные окна, интерьер от дизайнера Насти Хальчицкой (делала Charlie, Grecco, Mio), скатерти и серебро (по этой части будет консультант — эксперт по этикету и протоколу Татьяна Полякова), летом — терраса и внутренний двор. Здесь же пекарня и кулинария: к булочкам и хлебу можно будет взять паштет, риет и пару бутылок вина. Названия пока нет.

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Люди:
Алексей Алексеев, Алена Мельникова, Олег Перфилов

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