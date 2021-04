«Алена Мельникова меня зовут»: познакомьтесь с серой кардинальшей гастрономического Петербурга

Я была гиперактивным ребенком, и меня засовывали в студии: хор, танцы, английский, рисование. Когда стало ясно, что склонность к ИЗО преобладает, к обычной школе прибавилась Детская художественная №1. Мы жили в Веселом поселке, и с 5-го класса мой день выглядел так. К 8.30 я ездила к метро «Дыбенко» на общеобразовательные уроки, возвращалась домой, готовила поесть, и к 17.45 выдвигалась на Фонтанку, 18 на занятия по истории искусств, графики, живописи. После 21.00 обратно, сделать домашние задания, поспать — и все сначала. Конечно, это закаляет характер — одной дороги в день на 4 часа. Не менее важные приобретения — чувство композиции, вкус, кругозор, знание материалов. Дизайнеры, что по работе присылают мне на согласование макеты для типографии, знают, что я визуальный фрик: замечу любую съехавшую буковку. Благодаря художке и сама умею что-то делать руками. Когда возникает идея, скажем, интерьерного решения, могу быстро ее зарисовать.

Из гиперактивного ребенка я стала гиперактивным подростком. Могла в четверти притащить все тройки и заявить, что на школу плевать — хочу лепить горшки! Летом пошла на практику: думала, буду расписывать вазочки, а пришлось при 45 °С ворочать десятилитровые бидоны со шликером. В старших классах я работала у папы на его предприятии “Лен­упаковка”, основанном им в 1990 году — паяла пакеты, помогала в офисе. Отец говорил: попробуй все, что интересно — у тебя есть тыл. Легко в таких условиях расти бесстрашной. Родители смогли даже отправить меня на школьные стажировки в Англию и в Америку — в последней я заинтересовалась social arts и, вернувшись, поступила на социологию в СПбГУ.

Потом начались 2000-е во всем блеске их клубной жизни. Я подтусовывала и, если знакомые просили, бралась за тексты для порталов типа Electronika.spb.ru, встречала-отвозила диджеев. В 2005 году меня позвали на официальную работу в пиаре — в модный бар 7SkyBar в главном молле того времени “Гранд Палас”. Это была мощная гастрономическая школа — рестораны “Гранд Паласа” опередили свое время лет на пять. Шеф-повар Патрик Морен еще в 2004 году кормил тартарами, карпаччо, сальтимбоккой, супом лакса, капучино из вешенок — такого тогда не делал никто, это меню и сейчас будет актуальным. Патрик же задал высокий уровень требований к ресторанному маркетингу: он настаивал — все, кто пиарит заведения с его кухней, должны наизусть знать, как готовится каждая позиция его меню.

Из “Гранд Паласа” я вышла через 6 лет — уже в статусе директора по маркетингу всего ресторанного комплекса центра: на балансе у него были не только 7SkyBar, но и рестораны Lumiere, Cafe d’Or, кейтеринг Carte Blanche, сеть кафе на заправках и знаменитая столовая Сantina для сотрудников, куда ходил весь фэшн-бомонд. Что сказать, недаром меня в университете называли Андерсен-Рабинович: я всегда умела и складно рассказывать, и считать деньги».

Конкурсы и повара мирового масштаба приходят в Россию

Физика и лирика в Алене Мельниковой сложились в такое активное химическое соединение, что в благотворной среде гастрономии привело к высвобождению невероятной энергии. За пиаром к ней стало обращаться все больше ресторанов, и в 2011 году для работы с ними она открывает агентство AMPR. Именно оно сопровождало главный гастропрорыв 2010-х — первый ресторан авторской кухни в Петербурге, сделанный под звездного повара (и какого!) — Ивана Березуцкого. AMPR пропагандировал и Дмитрия Блинова — как рождение сверхновой (тогда еще в ресторане Freeman’s — за несколько лет до изменившего ресторанный Петербург Duo!).

Локальный маркетинговый бизнес не устоял перед перспективами, которые открывает транснациональный — в том плане, что через пару лет Алена свернула свое агентство и переключилась на работу директора по коммуникации в компании Lenmix — импортера люксовых продуктов глобальных брендов: минеральной воды S. Pellegrino, Perrier, кофе illy и других. И вот тут все сложилось: под эгидой S. Pellegrino проходят главные события гастромира — премия The 50 World’s Best Restaurants и оревнования молодых поваров S. Pellegrino Young Chef. Когда бренд воды захотел распахнуть этим конкурсам дверь в Россию, товарищ Мельникова взялась за ручку этой двери решительно: плавали-знаем — этому напору и правда проще отдаться. При деятельном участии Алены лучшие шеф-повара из рейтинга The 50 World’s Best Restaurants решались и открывать для себя Россию и открываться ей — приезжали давать ужины в Москве и Петербурге. Это важная точка отсчета развития культуры гастрономических гастролей в стране: важнейшие повара мира начали ездить к нам, мы — на них ходить.

Во многом с этого начала складываться культура гастролей важнейших шефов мира в нашей стране. Мельникова приложила руку и к тому, чтобы два российских этапа конкурса S. Pellegrino Young Chef 2015 для поваров-ньюкамеров прошли с особым размахом. Этап 2015 года, кстати, выиграл Эльдар Мурадов из Петербурга, этап 2016-го — Арслан Бердиев. У первого сейчас собственный ресторан Mr. Bo на пару с Дмитрием Богачевым, у второго — сенсационный Birch.

Я в то время сама совершила кучу ошибок, была не очень сильна как менеджер — не выстроила операционку, не умела делегировать.

«Справедливости ради про недолгую жизнь AMPR надо сказать, что я в то время сама совершила кучу ошибок, была не очень сильна как менеджер — не выстроила операционку, не умела делегировать. Ради оборота надо было привечать всех клиентов, а это компромисс с собой — зачем браться за мертвый проект, когда его не качнуть?

Что еще было сложно качнуть в начале 2010-х, так это гастроли шефов, на которые сейчас билеты раскупают влет. Работая с портфелем Lenmix, в 2012 году я придумала проект Acqua Panna Chefs Discovery, который международный хэд-офис не раз признавал лучшей практикой для всех рынков. Посыл — путешествуйте, не покидая страны. Мы предлагали нашим рестораторам гастроли лучших поваров мира, а в ответ получали: зачем они нам, оплатите лучше концерт «ВИА Гра», — и могли под Норберта Нидеркофлера, мишленовское светило, выделить лишь тапас-бар на входе в ресторан. Принимать гастроли на своей кухне тоже мало кто умел. Как-то на один ужин вместо 50 позвали 150 человек и выкручивались не лучшим образом — выдавая за блюда от гостя местное меню.