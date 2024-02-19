40-метровый дракон в Madе in China, новый бар (и шеф!) в «Кабаре ШУМ» и кафе от Андрея Перцева и команды Ognivo

Внутренний бар «ЛИЛЯ» в «Кабаре ШУМ» претерпевает изменения! Помимо ремонта в заведение привнесут специальную коктейльную карту, отправной точкой которой станет цитата Мандельштама: «Русскому человеку биографию заменяет список прочитанных книг». В первой коллекции — посвящение русской классике, где раскрывается тема напитков. Новому бару — новый режим работы: по средам и четвергам до 02:22, а по пятницам и субботам до 03:33.

Параллельно этому открытию команда обновляет кухню всего кабаре вместе с шеф-поваром Романом Киселевым (бренд-шеф René cafe, Solids и совладелец Nothing Fancy). Меню вдохновлено парижскими кабаре, а значит будут французские барные закуски: террины, паштеты, тарталетки, шу и гужеры.