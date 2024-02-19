40-метровый дракон в Madе in China, новый бар (и шеф!) в «Кабаре ШУМ» и кафе от Андрея Перцева и команды Ognivo

«Собака.ru» собрала самые горячие гастрономические новости, любопытные открытия и слухи этого месяца.
Реконцепция месяца
Внутренний бар «ЛИЛЯ» в «Кабаре ШУМ» претерпевает изменения! Помимо ремонта в заведение привнесут специальную коктейльную карту, отправной точкой которой станет цитата Мандельштама: «Русскому человеку биографию заменяет список прочитанных книг». В первой коллекции — посвящение русской классике, где раскрывается тема напитков. Новому бару — новый режим работы: по средам и четвергам до 02:22, а по пятницам и субботам до 03:33.
Параллельно этому открытию команда обновляет кухню всего кабаре вместе с шеф-поваром Романом Киселевым (бренд-шеф René cafe, Solids и совладелец Nothing Fancy). Меню вдохновлено парижскими кабаре, а значит будут французские барные закуски: террины, паштеты, тарталетки, шу и гужеры.
Превью месяца
1. Ресторан Made in China закрылся на глобальную реновацию. Откроются уже в марте с новым дескриптором — new wave chinese cuisine — мэшап из мировых трендов и кулинарных тенденций, приправленный соусом из местных ингредиентов и рецептов. Будет открытая кухня, а в интерьере от городских дарлингов Da Bureau — дерево, камень, мрамор и метал, инсталляция 40-метрового дракона, парящего над баром (создан вручную петербургскими художниками-декораторами).
2. Новая эра Коломны! Светлана Михалева и Полина Юрова, основательницы Eggsellent, открывают первое (в Петербурге) полноценное кафе на набережной Мойки, 102, уже в конце февраля. Раньше проект был представлен только в формате корнера на Василеостровском рынке. Обещают завтраки с 8:00 до 18:00, игристое с блестками и барную стойку в форме желтка.
Трансфер месяца
В ресторане Regions смена шефа! Вместо Рустама Тангирова, запускавшего кухню проекта, у руля теперь Евгений Далдин — экс су-шеф Harvest, Recolte, Futurist. Его новые блюда можно попробовать уже сейчас: тарталетка с вег-салом из трубача (алтайский гриб) с картофельным муссом, бриошь с камчатским крабом и копченой сметаной, манты с крабом и сливочным сыром. Вскоре основное меню тоже ждет большое обновление (останутся только действующие хиты вроде тарталетки с красной икрой и карельских калиток).
Слух месяца
Андрей Перцев, создатель фудмолла Balagan и ресторана Ognivo в подковно-гвоздильном заводе Посселя на Васильевском острове, оккупирует здание по соседству — на Малом проспекте Васильевского острова, 55. Там будет нео-коворкинг и кафе Spica с акцентом на кофе и выпечке (говорят про модный и технологичный пекарный цех!).
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