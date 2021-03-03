В подковно-гвоздильном заводе Посселя на Васильевском острове откроется ресторан Ognivo площадью более 1000 кв. метров

Ресторан расположится в цеху подковно-гвоздильного завода Посселя начала ХХ века на Малом проспекте Васильевского острова (сам завод разместился в цехах середины ХIХ века). Площадь ресторана более 1000 кв. метров, а потолки — 7 метров. В заведении будет большой бар и оборудованная детская комната (только она займет 120 кв. метров).

Ognivo окнами выходит на внутренний сквер с фонтанам, а внутри заведения — столетние трехметровые оливы бонсай из Италии. Огонь, на котором собираются готовить почти все меню, будет гореть на открытой кухне в центре ресторана.

Над освещением пространства ресторана работают производители профессиональных световых систем Aledo.