Знакомьтесь, команда Da Bureau — они спроектировали рестораны Birch, Osteria Betulla и Cococo Bistro

Когда Da Bureau оформили террасу Cococo Bistro в Новой Голландии креслами петербургского бренда Delo, мы сразу побежали в шоурум ребят на Басковом и купили себе такие же на дачу в Комарово. Кажется, нашему примеру последовали многие: аутдор-мебель Delo — всероссийский хит. Вы всегда сотрудничали с местными дизайнерами?

С самого начала мы в Da Bureau были настроены решительно — обязательно интегрировать в наши проекты мебель из Петербурга (и России!). И как только на рынке появились качественные и конкурентные вещи от локальных дизайнеров, мы тут же начали их использовать. Да, сейчас пока что всего этого не так много, как хотелось бы, но статистика и наш ресерч обнадеживают: классных брендов все больше и больше. Кроме того, для интерьеров Da Bureau мы часто сами придумываем и разрабатываем мебель — и столярные работы всегда делала на местных производствах.

Необязательность местных производителей — это фейкньюс? Что скажете?

Скажем об их исключительной обязательности. Например, был у нас случай в начале пандемии. Мы достраивали Bio Mу Bio, очень красивый ЗОЖ-проект Матильды Шнуровой. И произошел форс-мажор с частью поставки мебели из Европы. Тогда мы попросили наших друзей, Арсения Бродача и всю команду петербургского бренда мебели Delo, сделать стулья в этот ресторан — и в очень короткие сроки. А когда стулья Delo пришли на объект, всем стало понятно, что это и есть идеальный вариант — и по дизайну, и по комфорту — и ни на что мы их не променяем.

Репутация Delo действительно безупречна. Кого еще можете нам порекомендовать?

Команду 99recycle! Они делают классные предметы интерьера из переработанного пластика и вторичных материалов. Это очень «био», и мы, конечно же, хотели привлечь ребят к сотрудничеству над Bio, но в тот раз объем нашего заказа оказался слишком велик для небольшого производства. Уверена, мы еще обязательно поработаем вместе! Вообще, мне кажется, самый крутой показатель нашей лояльности локальным брендам — это наш личный выбор их продукции. Например у сооснователей Da Bureau Анны и Бориса Львовских на террасе стоит мебель Delo: она эстетична, красива и качественно сделана. А у меня дома лаконичная посуда Solid Water (как и в интерьере Da Bureau для ресторана Under the Sea!). За каждой тарелкой Solid Water стоит своя история, которую ребята с удовольствием рассказывают. Нам очень близок такой подход.