Знакомьтесь, команда Da Bureau — они спроектировали рестораны Birch, Osteria Betulla и Cococo Bistro

В российском дизайне команда супервостребованного Da Bureau Пигмалион, фея-крестная и Дягилев одновременно: спроектированные ими рестораны (например, Birch, Osteria Betulla и Cococo Bistro) просыпаются знаменитыми, а мебель и посуда локальных мастеров, которых Da утвердили на роль в их интерьерах, становятся бестселлерами. Это утверждение верно и в обратную сторону: стоит в комнате появиться предмету от любимых брендов Delo, 99recycle и Solid Water, и все пространство организовано без всякого «3D-макса». В общем, вы поняли: все эти люди в черном (дружно!) выводят ДНК дизайна Петербурга.
На фото слева направо: Александр Семенов, 99recycle; Мария Романова и Федор Горегляд, Da Bureau; Анастасия Михайленко и Анатолий Николаев, Solid Water; Арсений Бродач, Delo
На Александре: свитшот и брюки House of Leo; на Тасе: жакет и брюки UShatava; на Марии: блуза и брюки UShatava; на Федоре: свитшот House of Leo; на Анатолии: сорочка House of Leo; на Арсении: куртка и брюки House of Leo
Когда Da Bureau оформили террасу Cococo Bistro в Новой Голландии креслами петербургского бренда Delo, мы сразу побежали в шоурум ребят на Басковом и купили себе такие же на дачу в Комарово. Кажется, нашему примеру последовали многие: аутдор-мебель Delo — всероссийский хит. Вы всегда сотрудничали с местными дизайнерами?
С самого начала мы в Da Bureau были настроены решительно — обязательно интегрировать в наши проекты мебель из Петербурга (и России!). И как только на рынке появились качественные и конкурентные вещи от локальных дизайнеров, мы тут же начали их использовать. Да, сейчас пока что всего этого не так много, как хотелось бы, но статистика и наш ресерч обнадеживают: классных брендов все больше и больше. Кроме того, для интерьеров Da Bureau мы часто сами придумываем и разрабатываем мебель — и столярные работы всегда делала на местных производствах.
Необязательность местных производителей — это фейкньюс? Что скажете?
Скажем об их исключительной обязательности. Например, был у нас случай в начале пандемии. Мы достраивали Bio Mу Bio, очень красивый ЗОЖ-проект Матильды Шнуровой. И произошел форс-мажор с частью поставки мебели из Европы. Тогда мы попросили наших друзей, Арсения Бродача и всю команду петербургского бренда мебели Delo, сделать стулья в этот ресторан — и в очень короткие сроки. А когда стулья Delo пришли на объект, всем стало понятно, что это и есть идеальный вариант — и по дизайну, и по комфорту — и ни на что мы их не променяем.
Репутация Delo действительно безупречна. Кого еще можете нам порекомендовать?
Команду 99recycle! Они делают классные предметы интерьера из переработанного пластика и вторичных материалов. Это очень «био», и мы, конечно же, хотели привлечь ребят к сотрудничеству над Bio, но в тот раз объем нашего заказа оказался слишком велик для небольшого производства. Уверена, мы еще обязательно поработаем вместе! Вообще, мне кажется, самый крутой показатель нашей лояльности локальным брендам — это наш личный выбор их продукции. Например у сооснователей Da Bureau Анны и Бориса Львовских на террасе стоит мебель Delo: она эстетична, красива и качественно сделана. А у меня дома лаконичная посуда Solid Water (как и в интерьере Da Bureau для ресторана Under the Sea!). За каждой тарелкой Solid Water стоит своя история, которую ребята с удовольствием рассказывают. Нам очень близок такой подход.
Посуду и предметы из стекла Solid Water обожают рестораторы по всей России (White Rabbit и Duo Band в деле!). А за тем, как основатели zero-waste-бренда Анастасия Михайленко и Анатолий Николаев перерабатывают бутылки в крафтовые шедевры, наблюдают многочисленные подражатели. Впрочем, повторить Solid Water невозможно: это ручная работа и авторский дизайн. Например, каждое изделие в коллекции Re уникально — и этот кинематографичный графин для воды тоже!
Кресла «Каеф» от Delo (с пуфиком для ног!) — это уже классика!
Прямо сейчас команда Арсения Бродача возводит Delo House 3 — это быстровозводимый каркасный дом (108 м2!) с открытой террасой. Окна в пол, экологичные материалы и система «все включено» — это значит, что на новоселье вас встретят и стулья «Тру», и диван «Шик», и постельное белье «Спок». Все — Delo, сделано в Петербурге.
А что о российских мебели и посуде говорят ваши заказчики? Лояльны?
Скажу так: очень приятно видеть, когда осторожность заказчиков при выборе локальных брендов в начале трансформируется в классные отзывы и желание продолжать работать в дальнейшем.
То есть мы дождались перемен: российский дизайн конкурентоспособен?
У молодых производств из России уровень ответственности и гарантии за свою продукцию намного выше, чем у европейских коллег. А коронавирус и всеобщая изоляция позволили многим заказчикам и дизайнерам интерьера пересмотреть и поменять свою прежнюю стратегию, довериться российскому производителю.
В чем еще наши преимущества?
Отличительная черта локальных брендов — готовность к экспериментам. Все проекты Da Bureau состоят на 90% из кастомных изделий — многие предметы мебели мы действительно рисуем сами, — так что возможность экспериментировать с материалами для нас очень важна. Кроме того, только в такой коллаборации рождается уникальный авторский дизайн.
Над чем российским брендам стоит поработать? Дайте консультацию!
Есть такой стереотип, что раз у локальных брендов небольшое производство, то и вопросы к качеству есть, и объемы они большие не потянут. Приятно видеть, как эта ситуация меняется, как доверия к нашим ребятам все больше. Например, у Delo и Solid Water прекрасно оптимизированы и отлажены процессы, хорошая складская программа. Так что обратите внимание на «операционку» — я вижу в этом главную точку роста для многих производств.
Команда Da Bureau делает по 20 проектов в год. Как у вас сейчас с долгосрочным планированием?
Сейчас мы отменили все долгосрочные планы и пересматриваем стратегию развития. К счастью, долгосрочное планирование потеряло актуальность еще со времен пандемии — и в этом у нас есть опыт. В работе Da Bureau сейчас много проектов разного масштаба, от больших кластеров, например на Блохина, 6/3, до поп-апа для классного петербургского бренда оптики Radius 58. Из ближайших открытий можно выделить наш проект рыбного ресторана Porto 19 для шеф-повара Мурада Бердиева, брата Арслана Бердиева (основатель Birch и Osteria Betulla. — Прим. ред.): минимум материалов, максимум выразительности — расскажем в Porto 19 морскую историю. 10 марта в Екатеринбурге открылся ресторан Grain, бренд-шефом в котором стал Глен Баллис — это совместный проект братьев Борисихиных и Александра Сысоева.
Что посоветуете российским мебельным и вообще интерьерным брендам?
Сейчас этот совет будет универсален для всех — делать то, что любите и в чем вы хороши, и будь что будет. А мы будем рядом — присылайте нам портфолио на work@da-bureau.com. Даже если открытой вакансии на данный момент нет, мы изучим ваши работы и сможем вернуться к вам в будущем. А если портфолио очень понравятся, позовем на собеседование!
Текст: Яна Милорадовская
Фото: Анна Давыдова
Стиль: Эльмира Тулебаева
Ассистент: Лиза Синцова
Визаж и волосы: Оля Змеюка
Свет: Иван Волков Skypoint
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