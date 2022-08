Знакомьтесь, команда Da Bureau — они спроектировали рестораны Birch, Osteria Betulla и Cococo Bistro

На фото слева направо: Александр Семенов, 99recycle; Мария Романова и Федор Горегляд, Da Bureau; Анастасия Михайленко и Анатолий Николаев, Solid Water; Арсений Бродач, Delo

На Александре: свитшот и брюки House of Leo; на Тасе: жакет и брюки UShatava; на Марии: блуза и брюки UShatava; на Федоре: свитшот House of Leo; на Анатолии: сорочка House of Leo; на Арсении: куртка и брюки House of Leo