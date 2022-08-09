Как изменился старейший гастроном Петербурга после закрытия? Вот несколько фото

На углу улиц Некрасова и Маяковского располагался старейший гастроном Петербурга. Он работал на этом месте с 30-х годов прошлого века и повидал многих известных горожан. Но летом этого года там открылась точка сетевого магазина «Магнит». Показываем, как изменился знаменитый продуктовый.
В старейшем гастрономе появилось больше стеллажей, и свободного пространства стало явно меньше. Люстры остались, но их дополняют светодиодные лампы. Оставили нетронутыми также и каменный пол, и массивные деревянные двери.
Местные жители высказались неоднозначно по поводу изменений в магазине. Кто-то поддерживает это, говоря, что за последние 10 лет цены на продукты в гастрономе были «абсолютно неприемлемыми».
«Если бы владелец делал ставку на менее состоятельную прослойку населения нашего квартала, то, возможно, такого финала удалось бы избежать», — говорит одна из пользовательниц. «Теперь рядом с домом будет магазин с доступными ценами. Разве это плохо?» — поддерживает ее другая.
Здание, в котором сейчас расположился «Магнит», простроили еще в 1876 архитектор Михаил Кварт. С 1902 года дом принадлежал купцу Александру Бурцеву. Позже, в 30-ых годах, в постройке в позднем эклектичном стиле появился гастроном. Туда заходил Даниил Хармс и многие другие известные горожане. О закрытии гастронома стало известно еще в феврале, обновленный магазин планировал открыть еще в марте, но сроки несколько раз передвигали.
Напомним, 7 мая появилась информация, что старейший гастроном прекратит работу 10 мая. Тогда активист Ярослав Костров призвал петербуржцев отправлять обращения Беглову во «Вконтакте» или писать в электронную приемную городского правительства. Предыдущую новость о том, что легендарный гастроном Петербурга сохранят, активист назвал преждевременной.
О возможном закрытии гастронома на углу улиц Некрасова и Маяковского стало известно в середине февраля. В середине марта на его месте планировали открыть «Магнит». Петербургский активист и координатор движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров рассказал, какие действия нужно предпринять, чтобы сохранить старейший гастроном. Одним из предложений было обратиться в КГИОП, ГЖИ и районную администрацию по поводу ремонта в объекте культурного наследия Доме Бурцева и попросить «взять этот резонансный вопрос под контроль».
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