Как изменился старейший гастроном Петербурга после закрытия? Вот несколько фото

В старейшем гастрономе появилось больше стеллажей, и свободного пространства стало явно меньше. Люстры остались, но их дополняют светодиодные лампы. Оставили нетронутыми также и каменный пол, и массивные деревянные двери.

Местные жители высказались неоднозначно по поводу изменений в магазине. Кто-то поддерживает это, говоря, что за последние 10 лет цены на продукты в гастрономе были «абсолютно неприемлемыми».

«Если бы владелец делал ставку на менее состоятельную прослойку населения нашего квартала, то, возможно, такого финала удалось бы избежать», — говорит одна из пользовательниц. «Теперь рядом с домом будет магазин с доступными ценами. Разве это плохо?» — поддерживает ее другая.