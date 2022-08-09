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Как изменился старейший гастроном Петербурга после закрытия? Вот несколько фото

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На углу улиц Некрасова и Маяковского располагался старейший гастроном Петербурга. Он работал на этом месте с 30-х годов прошлого века и повидал многих известных горожан. Но летом этого года там открылась точка сетевого магазина «Магнит». Показываем, как изменился знаменитый продуктовый.

Соцсети
Соцсети
Соцсети

В старейшем гастрономе появилось больше стеллажей, и свободного пространства стало явно меньше. Люстры остались, но их дополняют светодиодные лампы. Оставили нетронутыми также и каменный пол, и массивные деревянные двери.

Местные жители высказались неоднозначно по поводу изменений в магазине. Кто-то поддерживает это, говоря, что за последние 10 лет цены на продукты в гастрономе были «абсолютно неприемлемыми».

«Если бы владелец делал ставку на менее состоятельную прослойку населения нашего квартала, то, возможно, такого финала удалось бы избежать», — говорит одна из пользовательниц. «Теперь рядом с домом будет магазин с доступными ценами. Разве это плохо?» — поддерживает ее другая.

Здание, в котором сейчас расположился «Магнит», простроили еще в 1876 архитектор Михаил Кварт. С 1902 года дом принадлежал купцу Александру Бурцеву. Позже, в 30-ых годах, в постройке в позднем эклектичном стиле появился гастроном. Туда заходил Даниил Хармс и многие другие известные горожане. О закрытии гастронома стало известно еще в феврале, обновленный магазин планировал открыть еще в марте, но сроки несколько раз передвигали.

Напомним, 7 мая появилась информация, что старейший гастроном прекратит работу 10 мая. Тогда активист Ярослав Костров призвал петербуржцев отправлять обращения Беглову во «Вконтакте» или писать в электронную приемную городского правительства. Предыдущую новость о том, что легендарный гастроном Петербурга сохранят, активист назвал преждевременной.

О возможном закрытии гастронома на углу улиц Некрасова и Маяковского стало известно в середине февраля. В середине марта на его месте планировали открыть «Магнит». Петербургский активист и координатор движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров рассказал, какие действия нужно предпринять, чтобы сохранить старейший гастроном. Одним из предложений было обратиться в КГИОП, ГЖИ и районную администрацию по поводу ремонта в объекте культурного наследия Доме Бурцева и попросить «взять этот резонансный вопрос под контроль».

Соцсети
Соцсети
Соцсети

«Страх перемен — плохой помощник»: Мария Элькина — о закрытии старейшего гастронома на углу Некрасова и Маяковского

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