Петербургский активист рассказал, как можно спасти старейший гастроном на Некрасова

Петербургский активист и координатор движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров рассказал, какие действия нужно предпринять, чтобы сохранить старейший гастроном на углу улиц Некрасова и Маяковского. На его месте уже в марте планируют открыть «Магнит».
По его мнению, один из вариантов — обратиться в КГИОП, ГЖИ и районную администрацию по поводу ремонта в объекте культурного наследия Доме А.Е. Бурцева и попросить «взять этот резонансный вопрос под контроль». В частности, «предостеречь собственника от возможных нарушений в отношении предметов охраны» и от «возможных нарушений ЖК РФ в части незаконного размещения оборудования кондиционирования, охлаждения, вентиляции, рекламы на фасадах многоквартирного дома».
Кроме того, активист предложил связаться с руководством «Магнита» и предупредить его о рисках работы в здании. Также он призвал собственников запретить в доме «размещение на фасаде во дворе любого вентиляционного и холодильного оборудования, светящихся коробов, вывесок, проводов, а заодно вытяжек, без которых крупный сетевой продовольственный магазин работать не сможет».
При этом Ярослав Костров отметил, что подобные действия могут посчитать давлением бизнес. «Какие времена, такие и нравы. Хотите играть в капитализм, играйте по всем правилам», — заявил он.
Напомним, ранее стало известно о том, что закрывается старейший гастроном Петербурга — магазин, располагающийся на пересечении улиц Некрасова и Маяковского. Предположительно, помещение на углу улиц Некрасова и Маяковского передадут арендатору в середине марта 2022 года.
Доходный дом А. Е. Бурцева, на первом этаже которого находится гастроном, был возведен на углу Некрасова, 18 и Маяковского, 30 в 1903-1905 годах по проекту архитектора Михаила Кварта в стиле эклектика. «Я давно переехала с Маяковского, но этот гастроном помню с 1950 года», «Мой любимый, с 1996 года туда хожу», — так говорят о гастрономе петербуржцы сейчас. Горожане называют магазин «объектом культурно-исторического наследия» и планируют запустить петицию, чтобы его спасти.
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