Петербургский активист рассказал, как можно спасти старейший гастроном на Некрасова

По его мнению, один из вариантов — обратиться в КГИОП, ГЖИ и районную администрацию по поводу ремонта в объекте культурного наследия Доме А.Е. Бурцева и попросить «взять этот резонансный вопрос под контроль». В частности, «предостеречь собственника от возможных нарушений в отношении предметов охраны» и от «возможных нарушений ЖК РФ в части незаконного размещения оборудования кондиционирования, охлаждения, вентиляции, рекламы на фасадах многоквартирного дома».

Кроме того, активист предложил связаться с руководством «Магнита» и предупредить его о рисках работы в здании. Также он призвал собственников запретить в доме «размещение на фасаде во дворе любого вентиляционного и холодильного оборудования, светящихся коробов, вывесок, проводов, а заодно вытяжек, без которых крупный сетевой продовольственный магазин работать не сможет».

При этом Ярослав Костров отметил, что подобные действия могут посчитать давлением бизнес. «Какие времена, такие и нравы. Хотите играть в капитализм, играйте по всем правилам», — заявил он.