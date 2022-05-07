Старейший гастроном Петербурга на углу Некрасова и Маяковского может закрыться 10 мая

«Продавщицы всем сообщают, что выжить никак не выходит. <...> Но как же не хочется, чтобы здесь открылись "Семишагов" или "Магнит". Это же будет ужас», — рассказал он. Предыдущую новость о том, что легендарный гастроном Петербурга сохранят, активист назвал преждевременной.

Активист призвал петербуржцев отправлять обращения Беглову во «Вконтакте» или писать в электронную приемную городского правительства.