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Старейший гастроном Петербурга на углу Некрасова и Маяковского может закрыться 10 мая

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Один из старейших гастрономов Петербурга, который находится на пересечении улиц Некрасова и Маяковского, все же могут закрыть. Как пишет активист и координатор движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров, это может произойти 10 мая.

«Продавщицы всем сообщают, что выжить никак не выходит. <...> Но как же не хочется, чтобы здесь открылись "Семишагов" или "Магнит". Это же будет ужас», — рассказал он. Предыдущую новость о том, что легендарный гастроном Петербурга сохранят, активист назвал преждевременной.

Активист призвал петербуржцев отправлять обращения Беглову во «Вконтакте» или писать в электронную приемную городского правительства.

Напомним, о возможном закрытии гастронома на углу улиц Некрасова и Маяковского стало известно в середине февраля. В середине марта на его месте планировали открыть «Магнит». Петербургский активист и координатор движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров рассказал, какие действия нужно предпринять, чтобы сохранить старейший гастроном. Одним из предложений было обратиться в КГИОП, ГЖИ и районную администрацию по поводу ремонта в объекте культурного наследия Доме А. Е. Бурцева и попросить «взять этот резонансный вопрос под контроль».

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