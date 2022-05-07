Старейший гастроном Петербурга на углу Некрасова и Маяковского может закрыться 10 мая

Один из старейших гастрономов Петербурга, который находится на пересечении улиц Некрасова и Маяковского, все же могут закрыть. Как пишет активист и координатор движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров, это может произойти 10 мая.
«Продавщицы всем сообщают, что выжить никак не выходит. <...> Но как же не хочется, чтобы здесь открылись "Семишагов" или "Магнит". Это же будет ужас», — рассказал он. Предыдущую новость о том, что легендарный гастроном Петербурга сохранят, активист назвал преждевременной.
Активист призвал петербуржцев отправлять обращения Беглову во «Вконтакте» или писать в электронную приемную городского правительства.
Напомним, о возможном закрытии гастронома на углу улиц Некрасова и Маяковского стало известно в середине февраля. В середине марта на его месте планировали открыть «Магнит». Петербургский активист и координатор движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров рассказал, какие действия нужно предпринять, чтобы сохранить старейший гастроном. Одним из предложений было обратиться в КГИОП, ГЖИ и районную администрацию по поводу ремонта в объекте культурного наследия Доме А. Е. Бурцева и попросить «взять этот резонансный вопрос под контроль».
Комментарии (0)