«Фотка на память. Зашел сегодня и спросил — закрывают или с 1-го [марта], или с середины марта. Будет точно «Магнит». Увы», — подтверждают петербуржцы в сообществе «Пять углов: соседский паблик жителей Петербурга».

«Очень жаль. Отличный гастроном! Высший пилотаж организации торговли по-советски! Именно так — советская (не совдеповская) школа видна везде: выкладка, ассортимент, повадки продавцов. Сильные товароведы — видно по товару: все вкусное, свежее, ходовое. Отличное, хоть и старомодное оборудование — и в этом есть свой шарм! Уходит эпоха, заменяется суррогатами — штатом с плохим русским, товарным матрицами, пятерками, магнитами, яндекс-едой... Блевотиной... Тошнит», — комментируют закрытие гастронома горожане.

«Только в «Елисеевском» теперь и можно будет увидеть продавцов за прилавком, привести сюда детей-внуков, чтобы те почувствовали, какими были магазины в 19-20 веке. Жаль», — добавляют петербуржцы.

Как пишет «Бумага», как в гастрономе, так и в «Магните» от комментариев отказались. Предположительно, помещение на углу улиц Некрасова и Маяковского передадут арендатору в средине марта 2022 года.

Доходный дом А. Е. Бурцева, на первом этаже которого располагается гастроном, был возведен на углу Некрасова, 18 и Маяковского, 30 в 1903-1905 годах по проекту архитектора Михаила Кварта в стиле эклектика. По данным портала Citywalls, различные магазины, в том числе продуктовые, располагались в нежилых помещениях начина с 1923 года. «Я давно переехала с Маяковского, но этот гастроном помню с 1950 года», «Мой любимый, с 1996 года туда хожу», — так говорят о гастрономе петербуржцы сейчас. Горожане называют магазин «объектом культурно-исторического наследия» и планируют запустить петицию, чтобы его спасти.