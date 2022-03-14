Старейший гастроном Петербурга на углу Некрасова и Маяковского сохранят

Доходный дом А. Е. Бурцева, на первом этаже которого находится гастроном, был возведен на углу Некрасова, 18 и Маяковского, 30 в 1903-1905 годах по проекту архитектора Михаила Кварта в стиле эклектика. «Я давно переехала с Маяковского, но этот гастроном помню с 1950 года», «Мой любимый, с 1996 года туда хожу», — так говорят о гастрономе петербуржцы сейчас. Горожане называют магазин «объектом культурно-исторического наследия» и планируют запустить петицию, чтобы его спасти.