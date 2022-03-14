Старейший гастроном Петербурга на углу Некрасова и Маяковского сохранят

Один из старейших гастрономов Петербурга, который располагается на пересечении улиц Некрасова и Маковского, будет сохранен. Ранее его планировали закрыть, а освободившиеся квадратные метры отдать магазину «Магнит».
О том, что гастроном на пересечении улиц Некрасова и Маковского будет сохранен, сообщила в «историях» Instagram экскурсовод Лера Дроздецкая. В публикации говорится, что рынок аренды недвижимости сейчас испытывает трудности, поэтому владельцы помещения решили сохранить гастроном — «ибо он любим и прибылен».
Напомним, о возможном закрытии гастронома на углу улиц Некрасова и Маяковского стало известно в середине февраля. В середине марта на его месте планировали открыть «Магнит». Петербургский активист и координатор движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров рассказал, какие действия нужно предпринять, чтобы сохранить старейший гастроном. Одним из предложений было обратиться в КГИОП, ГЖИ и районную администрацию по поводу ремонта в объекте культурного наследия Доме А. Е. Бурцева и попросить «взять этот резонансный вопрос под контроль».
Доходный дом А. Е. Бурцева, на первом этаже которого находится гастроном, был возведен на углу Некрасова, 18 и Маяковского, 30 в 1903-1905 годах по проекту архитектора Михаила Кварта в стиле эклектика. «Я давно переехала с Маяковского, но этот гастроном помню с 1950 года», «Мой любимый, с 1996 года туда хожу», — так говорят о гастрономе петербуржцы сейчас. Горожане называют магазин «объектом культурно-исторического наследия» и планируют запустить петицию, чтобы его спасти.
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