«Страх перемен — плохой помощник»: Мария Элькина — о закрытии старейшего гастронома на углу Некрасова и Маяковского

Есть общее правило выживания исторического наследия Петербурга: чтобы здание продолжало существовать, оно должно использоваться. История сохранения архитектурного наследия сводится тому, что одни функции сменяются другими. Почему Голландия открывает клубы в церквях? Не потому что они ужасные кощунники, а потому что церковь больше не может себя содержать. В этом смысле я сторонник максимально свободного обращения с архитектурным наследием. Это дает возможность нам сберечь антураж и само здание, пусть и утратив его привычное назначение.

Есть, правда, и другая сторона вопроса. В Италии, скажем, существуют довольно серьезные преференции для локальных предпринимателей. В центре Сиракуз вы не обнаружите, наверное, ни одного сетевого заведения. Город мог бы создавать большую стабильность для арендаторов помещений, заключать долгосрочные договора аренды, делать более предсказуемыми и более гуманными ставки для мелкого и местного бизнеса. Таким образом можно защитить уникальные заведения от конкуренции с сетями, в которой сейчас они находятся в заведомо проигрышном положении. Я не до конца представляю себе этот механизм, его нужно обсуждать, но, очевидно, он был бы с самых разных позиций полезен Петербургу, в том числе сделал бы еще интереснее и разнообразнее наш пейзаж.