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Вторая коктейльная неделя в Петербурге от El Copitas Bar пройдет с 3 по 10 июля

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С 3 по 10 июля в Петербурге пройдет Saint Petersburg Cocktail Week 2022 — вторая коктейльная неделя от команды El Copitas Bar, занявшего в прошлом году 8-ю строчку в рейтинге The World’s 50 Best Bars. При поддержке ведущих баров страны и бартендеров событие объединит мастеров сферы гостеприимства и единомышленников, познакомит с последними трендами и актуальным коктейльным опытом мировых барных столиц.

Николай Киселев, Артем Перук, Игорь Зернов

Кураторы и основатели Saint-Petersburg Cocktail Week, как и в прошлый раз: Артем Перук, Игорь Зернов, Николай Киселев и вся команда #FollowTheRabbits (El Copitas Bar, Paloma Cantina, Tagliatella Caffe, Bartenders FAQtory). 

В программе:

  • Гала-открытие в баре Union
  • Масштабная образовательная программа в открытой киностудии «Лендок» и культурном пространстве «Третье место»
  • Фудкорты от российских шеф-поваров 
  • Барный стеллаж в «Подписных изданиях»
  • Барная Премия SPbCW AWARDS (номинации: «Любимый бар года», «Любимое барное СМИ года», «Любимая барная команда года» и др.)
  • Экскурсии с дегустациями на пивоварню AF BREW и в квартиру-музей Иосифа Бродского
  • Коктейльный киномарафон в «Лендоке» («В хлам», «Коктейль, «Эй, бармен», «Дни вина и роз»)
  • Барный pop-up в «Третьем месте» от концептуальных баров страны: Nobody Knows (Новосибирск), O.W. Grand (Ростов-на-Дону), Т1 (Москва), Mitzva Bar (Москва), Лондон Бар (Сочи), The Caribes Bar (Казань), Chainaya Tea&Cocktails (Москва), Mr. Willard (Казань) и др.
  • Вечеринки экватора и закрытия на лайнере Kuznya Cruise

Напомним, в прошлом году проходила первая коктейльная неделя в Санкт-Петербурге, в рамках которой приезжали на гастроли десяток мировых бартендеров. El Copitas Bar стал победителем в номинации «Выбор города» за фестиваль в нашей ресторанной премии «Что где есть в Петербурге» — 2021. 

Текст: Кристина Катышева

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Николай Киселев, Игорь Зернов, Артем Перук

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