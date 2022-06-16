Вторая коктейльная неделя в Петербурге от El Copitas Bar пройдет с 3 по 10 июля

Кураторы и основатели Saint-Petersburg Cocktail Week, как и в прошлый раз: Артем Перук, Игорь Зернов, Николай Киселев и вся команда #FollowTheRabbits (El Copitas Bar, Paloma Cantina, Tagliatella Caffe, Bartenders FAQtory).

В программе:

Гала-открытие в баре Union

Масштабная образовательная программа в открытой киностудии «Лендок» и культурном пространстве «Третье место»

Фудкорты от российских шеф-поваров

Барный стеллаж в «Подписных изданиях»

Барная Премия SPbCW AWARDS (номинации: «Любимый бар года», «Любимое барное СМИ года», «Любимая барная команда года» и др.)

Экскурсии с дегустациями на пивоварню AF BREW и в квартиру-музей Иосифа Бродского

Коктейльный киномарафон в «Лендоке» («В хлам», «Коктейль, «Эй, бармен», «Дни вина и роз»)

Барный pop-up в «Третьем месте» от концептуальных баров страны: Nobody Knows (Новосибирск), O.W. Grand (Ростов-на-Дону), Т1 (Москва), Mitzva Bar (Москва), Лондон Бар (Сочи), The Caribes Bar (Казань), Chainaya Tea&Cocktails (Москва), Mr. Willard (Казань) и др.

Вечеринки экватора и закрытия на лайнере Kuznya Cruise

Напомним, в прошлом году проходила первая коктейльная неделя в Санкт-Петербурге, в рамках которой приезжали на гастроли десяток мировых бартендеров. El Copitas Bar стал победителем в номинации «Выбор города» за фестиваль в нашей ресторанной премии «Что где есть в Петербурге» — 2021.

Текст: Кристина Катышева