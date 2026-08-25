Кто качает? 5 важных гастрономических команд Петербурга

Они делают искусство! Выступают в коллаборации с Русским музеем, готовят окрошку из гребешка, превращают бейгл в главную петербургскую булку и раскладывают арт-блюда по арт тарелочкам от современных художников. Шеф-редактор рубрики «Еда» Дарья Павлюкевич представляет пять команд, которые прямо сейчас качают гастровайбы так, что гравитационная волна от них точно долетит за пределы города (а может, и страны!)
Файндайнинг, который можно выставлять на Cosmoscow, — это к братьям Гребенщиковым. Идеологи интеллектуального ресторана BoBo, обладатели новенького «ножа» в миланском рейтинге The Best Chef Awards 2025, шеф-повар и шеф-кондитер ресторана Bourgeois Bohemians близки с совриском уже минимум десять лет. Артем начинал карьеру в 2016-м с тематических сетов к выставкам в ресторане музея «Эрарта», а сейчас в своем BoBo придумывает супрематические композиции из оленя и поп-ап-объекты из свеклы.
Раскрываем имена бенефициаров бейгл-хайпа — это создатели итальянских ресторанов Mozzarella Bar (в 2026 году бренд отмечает 20 лет!) и мясного Grill Station Соня Агабабова, Анна Цой и соучредитель Probka Антон Великанов. В заповедные времена, когда автобусы от площади Восстания до Хельсинки отправлялись несколько раз в день и стоили как сегодняшний бизнес-ланч, Соня, Анна и Антон исследовали финские земли на предмет новых предпринимательских идей, а нашли хлеб. Буквально! Сначала влюбились в местные скандинавские булки в патиссерии шефа Теему Ауры, основателя собственной мегапопулярной сети пекарен-кондитерских. А потом достучались до Теему через 7 рукопожатий и привезли его в Петербург — разработать выпечку для Mozzarella Bar и Grill Station.
У руля самой движовой азиатской закусочной этого лета (по выходным — вечеринки с резидентами Boiler Room!) стоят нью-вейв-рестораторы Александр Гроховский, Полина Маринеско, Виталий Дмитраш и мастер азиатских интерпретаций шеф-повар Алексей Трофимов. В House of Jade готовят по рецептам кухонь разных регионов, но с уважением к требовательным вкусам петербуржцев. Для освежающего салата с фенхелем все овощи выдерживают на льду. Нежные вонтоны взбадривают жгучим сычуаньским перцем. А тайбэйский рис, обжаренный на воке в пряном сливочном масле, подают со стейком и маринованными ростками горчицы.
Русский музей только что справедливо возглавил выставочный топ России, но в Корпус Бенуа стоит заглянуть не только ради выставок Шишкина и Кончаловского. Из нарядного Колонного зала теперь отчетливо слышится хруст французской булки — после мишек Ивана Ивановича и садов в цвету Петра Петровича хорошо заходят круассаны и слойки с грюйером.
«Кафе Бенуа» запустила команда кафе Aster — с его кофейной лабораторией, брю-баром и ремесленным хлебом — во главе с Сергеем Глазуновым. Вместе с партнерами ресторатор Глазунов устроил прямо напротив входа в музей красивейшее бистро а-ля рюс, а ответственным за меню был назначен знаток золотых стандартов русской кухни и французской бистрономии шеф-повар Роман Киселев (Rene, Casper, Nothing Fancy).
В Петербурге опять случилась гастрономическая революция: четверг — теперь не рыбный день, а мясной. Все потому, что шеф-повар модного бистро Casper Егор Рыбалко (прошел мощную гастрономическую школу в знаковом репинском файндайнинге Eclipse и ресторанах Дмитрия Блинова!) на четвертый день недели подает свой ремейк заглавного блюда парижского стейк-хауса Le Relais de l'Entrecôte — сочный мраморный топ-сирлойн под соусом антрекот (с безлимитным картофелем фри!). Вообще-то рецепт фирменного соуса в Le Relais держат в тайне уже более 60 лет, но Егор Рыбалко и бренд-шеф Casper Роман Киселев провели лабораторный ресерч и тайну раскрыли. Секрет оказался непрост: всего 12 ингредиентов, в том числе петрушка, базилик, тархун, сливочное масло, но главное — техника готовки, которая позволяет удержать нестабильный соус.
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