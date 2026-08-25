Кто качает? 5 важных гастрономических команд Петербурга

Русский музей только что справедливо возглавил выставочный топ России, но в Корпус Бенуа стоит заглянуть не только ради выставок Шишкина и Кончаловского. Из нарядного Колонного зала теперь отчетливо слышится хруст французской булки — после мишек Ивана Ивановича и садов в цвету Петра Петровича хорошо заходят круассаны и слойки с грюйером.

«Кафе Бенуа» запустила команда кафе Aster — с его кофейной лабораторией, брю-баром и ремесленным хлебом — во главе с Сергеем Глазуновым. Вместе с партнерами ресторатор Глазунов устроил прямо напротив входа в музей красивейшее бистро а-ля рюс, а ответственным за меню был назначен знаток золотых стандартов русской кухни и французской бистрономии шеф-повар Роман Киселев (Rene, Casper, Nothing Fancy).

Читать подробнее