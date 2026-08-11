Знакомьтесь, шеф-повар Егор Рыбалко! За антректором и котлетами фрешмена бистро Casper выстраиваются очереди

Егор Рыбалко:

Наша база — легендарные блюда из первой редакции меню Casper, разработанного нашим бренд-шефом Романом Киселевым к открытию бистро. Она с нами с первого дня, и в планах сохранить их в оригинальной рецептуре еще не одно десятилетие. К примеру, тартар — блюдо, за которым гости возвращаются в Casper специально. Мясо мы режем, а не перебиваем в фарш. Заправляем желтком и дижонской горчицей по классике парижской школы. А вот подаем (со сверхзвуковой скоростью за полторы минуты!) по-своему — с луковым майонезом, сыром грана падано и крокетами из нутовой муки (традиционная прованская закуска!).

Из позиций, сочиненных мной, рекомендую попробовать судака с гарниром из перца рамиро, томатов черри, радичио. Эта рыба отлично рифмуется с шафраново-апельсиновой редукцией, которую я готовлю по афганской технике вытягивания вкуса и цвета из пряностей. А куриное бедро с зелеными овощами сдабриваю сливочным маслом с нюансом ромеско. Но я не только придумываю и прорабатываю блюда: в Casper я провожу мастер-классы для сотрудников и курирую программу стажировок — так что приходите к нам учиться!

В других выпусках рубрики «Кто качает» шеф-редактор раздела «Еда» Дарья Павлюкевич представляет ресторатора Сергея Глазунова («Кафе Бенуа», Aster), команды кафе Kona и китайской закусочной House of Jade, а также главных героев Bobo.

Текст: Дарья Павлюкевич

Фото: Ильяс Даудов

Продюсер: Дарья Венгерская

Ассистент продюсера: Алёна Чиркова

Свет: Алексей Галенин

Ретушь: Анастасия Билык