Знакомьтесь, команда самой движовой закусочной этого лета House of Jade — они готовят по рецептам разных регионов Китая и устраивают вечеринки с резидентами Boiler Room

Идем на восток (улицы Некрасова!) за гонконгской, тайваньской, кантонской и сычуаньской кухнями от команды модных Giallo и Ezo Izakaya.
Свой «нефритовый дом» Алексей Трофимов, Александр Гроховский, Полина Маринеско и Виталий Дмитраш открыли вместе с ресторанной империей italy
У руля самой движовой азиатской закусочной этого лета (по выходным — вечеринки с резидентами Boiler Room!) стоят нью-вейв-рестораторы Александр Гроховский, Полина Маринеско, Виталий Дмитраш и мастер азиатских интерпретаций шеф-повар Алексей Трофимов. В House of Jade готовят по рецептам кухонь разных регионов, но с уважением к требовательным вкусам петербуржцев. Для освежающего салата с фенхелем все овощи выдерживают на льду. Нежные вонтоны взбадривают жгучим сычуаньским перцем. А тайбэйский рис, обжаренный на воке в пряном сливочном масле, подают со стейком и маринованными ростками горчицы. И важно: шеф Трофимов взломал чит-код — нашел тайный китайский склад в промзоне, куда из Поднебесной огромными коробками привозят редкие соусы, маринады и лапшу. Сложнее логистика у вьетнамского джина, тайваньского виски, японского пива и бутиковых чаев, на которых в House of Jade настаивают отличный колд-брю: зеленый оранжерейный чай моли чжен джу соединяют с османтусом, а дянь хун миксуют со сгущенкой в гонконгском стиле.
Баклажаны готовят по методу юйсян: в пасте табаджан из ферментированных бобов, имбиря, чеснока и чили, которые вместе придают овощам легкий рыбный аромат
Александр Гроховский
«Мы не делали дизайн ради дизайна и не хотели смущать гостей дорогим декором — в House of Jade все очень функционально. На первом этаже поставили аудиосистему Pioneer конца 1970-х и акустику Bowers&Wilkins, а мебель купили в Голландии, Германии и Италии. Мы везли знакомые модели, основательных рабочих лошадок. К примеру, Casala — хорошая фабрика, производящая мебель для школ или заводских столовых. Еще закупили две группы стульев, прослуживших одному немецкому отелю больше тридцати лет. Кожаный секси-диван на втором этаже — оригинал 1974 года. Мы не стесняемся благородной пошарпанности на предметах. Это кайфово!»
Одно из знаковых блюд сычуаньской кухни — цыпленок по-чунцински. Мелко нарезанную бедреную часть маринуют в специях мала (китайская приправа из сычуаньского перца и чили, от которой немеет язык) и обжаривают во фритюре
В других выпусках рубрики «Кто качает» шеф-редактор рубрики «Еда» Дарья Павлюкевич представит ресторатора Сергея Глазунова («Кафе Бенуа», Aster), команды Bobo и Kona cafe, шеф-повара бистро Casper Егора Рыбалко.
Комментарии (0)