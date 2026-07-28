Знакомьтесь, команда самой движовой закусочной этого лета House of Jade — они готовят по рецептам разных регионов Китая и устраивают вечеринки с резидентами Boiler Room

У руля самой движовой азиатской закусочной этого лета (по выходным — вечеринки с резидентами Boiler Room!) стоят нью-вейв-рестораторы Александр Гроховский, Полина Маринеско, Виталий Дмитраш и мастер азиатских интерпретаций шеф-повар Алексей Трофимов. В House of Jade готовят по рецептам кухонь разных регионов, но с уважением к требовательным вкусам петербуржцев. Для освежающего салата с фенхелем все овощи выдерживают на льду. Нежные вонтоны взбадривают жгучим сычуаньским перцем. А тайбэйский рис, обжаренный на воке в пряном сливочном масле, подают со стейком и маринованными ростками горчицы. И важно: шеф Трофимов взломал чит-код — нашел тайный китайский склад в промзоне, куда из Поднебесной огромными коробками привозят редкие соусы, маринады и лапшу. Сложнее логистика у вьетнамского джина, тайваньского виски, японского пива и бутиковых чаев, на которых в House of Jade настаивают отличный колд-брю: зеленый оранжерейный чай моли чжен джу соединяют с османтусом, а дянь хун миксуют со сгущенкой в гонконгском стиле.