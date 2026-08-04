В Русском музее теперь кормят авторской кухней! Встречайте «Кафе Бенуа» от команды Aster

Кажется, Русский музей теперь везде первый: главные бэнгеры лета — мегаретроспективы Шишкина и Кончаловского, а в Корпусе Бенуа теперь воспевают авторскую кухню! Нашу давнишнюю мечту — классное «Кафе Бенуа» в музее (с завтраком Репина от шеф-повара Киселева и легендарным бутербродом с красной икрой!) — продюсируют ресторатор Сергей Глазунов и команда Aster.
Ресторатор Сергей Глазунов и «Освобожденный человек» — четырехметровая скульптура Сергея Конёнкова занимает почетное место в оформлении зала «Кафе Бенуа»
Русский музей только что справедливо возглавил выставочный топ России, но в Корпус Бенуа стоит заглянуть не только ради выставок Шишкина и Кончаловского. Из нарядного Колонного зала теперь отчетливо слышится хруст французской булки — после мишек Ивана Ивановича и садов в цвету Петра Петровича хорошо заходят круассаны и слойки с грюйером.
«Кафе Бенуа» запустила команда кафе Aster — с его кофейной лабораторией, брю-баром и ремесленным хлебом — во главе с Сергеем Глазуновым. Вместе с партнерами ресторатор Глазунов устроил прямо напротив входа в музей красивейшее бистро а-ля рюс, а ответственным за меню был назначен знаток золотых стандартов русской кухни и французской бистрономии шеф-повар Роман Киселев (Rene, Casper, Nothing Fancy). Роман изучил привычки главных русских живописцев и прописал в меню «Кафе Бенуа» макароны по-флотски и бефстроганов с пюре. Сибирские пельмени начиняют телятиной и свининой. Вареники — тушеной капустой и подают с щедрой порцией красной и щучьей икры сверху. А медовик с топлеными сливками собирают из медовых коржей, молочной карамели и нежного, как свет в полотнах Серова, крема. И важно: теперь за десертами в Корпус Бенуа приходят специально (бэнгер — торт «Генерал»!).
Пусть едят пирожные! Сладким в «Кафе Бенуа» заведует шеф-кондитер Дарья Захаренко: непременно пробуйте ее многослойный торт «Генерал» из медовых и маково-ореховых коржей с маринованным черносливом и кремом из вареной сгущенки
Чем завтракал Репин? Яйцом-шестиминуткой, кабачковой икрой, жареной картошкой, свежим огурцом и редиской. Такой завтрак сервируют в «Кафе Бенуа» ежедневно до богемных 14:00
Сергей Глазунов, сооснователь «Кафе Бенуа», Aster, Rene
Чтобы подчеркнуть величие и красоту Колонного зала, мы с Машей Качаловой, фаундером архитектурного бюро Aurore, сделали бланковый интерьер — никаких ярких цветов, только натуральное дерево, металл и очень красивая белая текстильная ширма, которая позволяет уменьшать или увеличивать зал в зависимости от нужд музея. Нам хотелось, чтобы после просмотра выставок гости «Кафе Бенуа» могли дать отдых глазам.
Должен сказать, что работать в помещениях под охраной КГИОП — это челлендж, ведь на вопрос «Сколько стоит эта деталь интерьера?» тебе отвечают: «Бесценно». И прямо сейчас, благодаря руководству Русского музея, в «Кафе Бенуа» можно увидеть две по-настоящему бесценные работы народного художника СССР, соцреалиста Сергея Конёнкова. Это шедевр монументальной пластики — скульптура «Освобожденный человек» и о бъект-гигант — пятиметровое мозаичное панно (с 1918 года украшало Сенатскую башню Московского Кремля, а с 1960-х годов было скрыто от глаз публики!).
В других выпусках рубрики «Кто качает» шеф-редактор раздела «Еда» Дарья Павлюкевич представляет команду китайской закусочной House of Jade, главных героев Bobo и Kona cafe, шеф-повара бистро Casper Егора Рыбалко.
Текст: Дарья Павлюкевич
Фото: Наталья Скворцова
Продюсер: Дарья Венгерская
Визаж и волосы: Мария Швец
Свет: Данил Тарасов
Ретушь: Анастасия Билык
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