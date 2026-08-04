В Русском музее теперь кормят авторской кухней! Встречайте «Кафе Бенуа» от команды Aster

Русский музей только что справедливо возглавил выставочный топ России, но в Корпус Бенуа стоит заглянуть не только ради выставок Шишкина и Кончаловского. Из нарядного Колонного зала теперь отчетливо слышится хруст французской булки — после мишек Ивана Ивановича и садов в цвету Петра Петровича хорошо заходят круассаны и слойки с грюйером.

«Кафе Бенуа» запустила команда кафе Aster — с его кофейной лабораторией, брю-баром и ремесленным хлебом — во главе с Сергеем Глазуновым. Вместе с партнерами ресторатор Глазунов устроил прямо напротив входа в музей красивейшее бистро а-ля рюс, а ответственным за меню был назначен знаток золотых стандартов русской кухни и французской бистрономии шеф-повар Роман Киселев (Rene, Casper, Nothing Fancy). Роман изучил привычки главных русских живописцев и прописал в меню «Кафе Бенуа» макароны по-флотски и бефстроганов с пюре. Сибирские пельмени начиняют телятиной и свининой. Вареники — тушеной капустой и подают с щедрой порцией красной и щучьей икры сверху. А медовик с топлеными сливками собирают из медовых коржей, молочной карамели и нежного, как свет в полотнах Серова, крема. И важно: теперь за десертами в Корпус Бенуа приходят специально (бэнгер — торт «Генерал»!).