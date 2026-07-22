Как кафе Kona делает бейгл главной петербургской булкой и собирает аншлаг на завтраки даже по будням

Значение маленького, но дико модного кафе Kona на Петроградской велико! Знакомьтесь, команда Kona Cafe — это они готовят бейглы, омлеты-торнадо и кардамоновые булочки, за которыми выстраиваются очереди (буквально!).
Знакомьтесь, команда кафе Kona: Лали Заречнева, Соня Агабабова, Евгений Небутов, Эдуард Бартош, Антон Великанов и Анна Цой — они сформировали нашу зависимость от клубничной матчи и бейглов
Раскрываем имена бенефициаров бейгл-хайпа — это создатели итальянских ресторанов Mozzarella Bar (в 2026 году бренд отмечает 20 лет!) и мясного Grill Station Соня Агабабова, Анна Цой и соучредитель Probka Антон Великанов. В заповедные времена, когда автобусы от площади Восстания до Хельсинки отправлялись несколько раз в день и стоили как сегодняшний бизнес-ланч, Соня, Анна и Антон исследовали финские земли на предмет новых предпринимательских идей, а нашли хлеб. Буквально! Сначала влюбились в местные скандинавские булки в патиссерии шефа Теему Ауры, основателя собственной мегапопулярной сети пекарен-кондитерских. А потом достучались до Теему через 7 рукопожатий и привезли его в Петербург — разработать выпечку для Mozzarella Bar и Grill Station.
В 2026-м рецепты Ауры пригодились в хайповом кафе Kona, и теперь их каждый день совершенствует рокстар-шеф-пекарь Эдуард Бартош — во славу бейглов и крафтовых пончиков с ванилью (матча-малина — хит!). Любовь к музыке привела Эдуарда к гастролям по Европе в составе дэт-метал-группы Pyre (7 виниловых пластинок!), а любовь к гастрономии — в горячий и кондитерский цех (в тесто Бартош добавляет кардамон, а ватрушки посыпает дынным сахаром!).
Очередь за бейглами в Kona — отдельный вид искусства: ресторатор Марк Лапин и музыкант Слава Марлоу встречаются здесь, чтобы позавтракать бейглом с ростбифом, коул слоу, трюфельным соусом и фирменной клубничной айс-матчей от шеф-бариста Лали Заречневой (экс-тренер уважаемой школы локальных обжарщиков Sibaristica!).
На завтрак шеф-повар Евгений Небутов выдает закрученные омлеты «Торнадо» с артишоками и пармезаном и творожную запеканку, в которую добавляет шот эспрессо
Анна Цой:
Раньше помещение Kona было детской комнатой Mozzarella Bar (этот ресторан до сих пор открыт по соседству — и прекрасно себя чувствует!), а затем превратилось в азиатское бистро с акцентом на суши и морепродукты. Но вентиляция в этом зале не потянула ароматы японских гёдза и димсамов… И мы поняли, что если продолжать кормить здесь чем-то из теста, то классными булками! Так родилось кафе Kona с дико популярными в Европе и на Американском континенте бейглами и завтраками весь день. Всю выпечку мы готовим каждый день в отдельном большом цехе и рано утром привозим на Петроградку к открытию Kona в 8:30.
Летом не уходите без эксклюзива: в граниту с ревенем или лимонную просите добавить пару капель игристого!
В следующих выпусках рубрики «Кто качает» шеф-редактор рубрики «Еда» Дарья Павлюкевич представит ресторатора Сергея Глазунова («Кафе Бенуа», Aster), команды Bobo и китайской закусочной House of Jade, шеф-повара бистро Casper Егора Рыбалко.
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