Раскрываем имена бенефициаров бейгл-хайпа — это создатели итальянских ресторанов Mozzarella Bar (в 2026 году бренд отмечает 20 лет!) и мясного Grill Station Соня Агабабова, Анна Цой и соучредитель Probka Антон Великанов. В заповедные времена, когда автобусы от площади Восстания до Хельсинки отправлялись несколько раз в день и стоили как сегодняшний бизнес-ланч, Соня, Анна и Антон исследовали финские земли на предмет новых предпринимательских идей, а нашли хлеб. Буквально! Сначала влюбились в местные скандинавские булки в патиссерии шефа Теему Ауры, основателя собственной мегапопулярной сети пекарен-кондитерских. А потом достучались до Теему через 7 рукопожатий и привезли его в Петербург — разработать выпечку для Mozzarella Bar и Grill Station.

В 2026-м рецепты Ауры пригодились в хайповом кафе Kona, и теперь их каждый день совершенствует рокстар-шеф-пекарь Эдуард Бартош — во славу бейглов и крафтовых пончиков с ванилью (матча-малина — хит!). Любовь к музыке привела Эдуарда к гастролям по Европе в составе дэт-метал-группы Pyre (7 виниловых пластинок!), а любовь к гастрономии — в горячий и кондитерский цех (в тесто Бартош добавляет кардамон, а ватрушки посыпает дынным сахаром!).

Очередь за бейглами в Kona — отдельный вид искусства: ресторатор Марк Лапин и музыкант Слава Марлоу встречаются здесь, чтобы позавтракать бейглом с ростбифом, коул слоу, трюфельным соусом и фирменной клубничной айс-матчей от шеф-бариста Лали Заречневой (экс-тренер уважаемой школы локальных обжарщиков Sibaristica!).