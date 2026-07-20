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Они делают искусство! Шефы ресторана Bourgeois Bohemians братья Гребенщиковы выступили в коллаборации с современными художниками

Главная коллаборация сезона — это не Audemars Piguet и Swatch! Международные краши Артем и Алексей Гребенщиковы мощно врываются на территорию совриска: их сет XVI в BoBo — коллаборация с самыми классными молодыми художниками из Петербурга.

Они создали арт-сет XVI в Bourgeois Bohemians — шефы Артем и Алексей Гребенщиковы и петербургские художники Лиза Мельник, Настя Петяхина, Глеб
Наталья Скворцова

Они создали арт-сет XVI в Bourgeois Bohemians — шефы Артем и Алексей Гребенщиковы и петербургские художники Лиза Мельник, Настя Петяхина, Глеб Нестреляев, Поляна Шустова, Никита Раевский, Полина Майер

На художниках: костюмы и рубашки Novaya

Фотографу и профи орнаментальной гравировки Алине Утробиной достался курс «Томаты в разных состояниях»: сублимированные, подвяленные и свежие
Фото предоставлено пресс-службой ресторана

Фотографу и профи орнаментальной гравировки Алине Утробиной достался курс «Томаты в разных состояниях»: сублимированные, подвяленные и свежие узбекские помидоры зарифмованы с маринованными листьями артишока, мороженым из шафрана и умами-крошкой из водорослей

Этнофутурист Андрей Малышев подписал свою тарелку с крабом и свеклой в черной смородине шрифтом Брайля
Фото предоставлено пресс-службой ресторана

Этнофутурист Андрей Малышев подписал свою тарелку с крабом и свеклой в черной смородине шрифтом Брайля

Файндайнинг, который можно выставлять на Cosmoscow, — это к братьям Гребенщиковым. Идеологи интеллектуального ресторана BoBo, обладатели новенького «ножа» в миланском рейтинге The Best Chef Awards 2025, шеф-повар и шеф-кондитер ресторана Bourgeois Bohemians близки с совриском уже минимум десять лет. Артем начинал карьеру в 2016-м с тематических сетов к выставкам в ресторане музея «Эрарта», а сейчас в своем BoBo придумывает супрематические композиции из оленя и поп-ап-объекты из свеклы. И вместе с братом Алексеем выдает авторские сеты дважды в год, практически по графику фэшн-уиков, — соединяют морской гребешок с ванилью и готовят пиво на десерт. Бэнгер этого лета, сет номер XVI из девяти курсов, Гребенщиковы премьерят вместе с классными художниками из Петербурга, чьи работы можно увидеть и на ярмарке blazar, и в MoMA.

Акварелистка Поляна Шустова накрыла луговую поляну (только посмотрите на эти цветочки и пчелок!) для стартовых закусок: лангустин с маринованным
Фото предоставлено пресс-службой ресторана

Акварелистка Поляна Шустова накрыла луговую поляну (только посмотрите на эти цветочки и пчелок!) для стартовых закусок: лангустин с маринованным яблоком и лимонной вербеной и копченый лосось с грейпфрутом и ревенем

Вырезка нарьян-марского оленя с сельдереем, соусом из черемши с зеленью любистока, черным чесноком и сублимированным можжевельником досталась адепту
Фото предоставлено пресс-службой ресторана

Вырезка нарьян-марского оленя с сельдереем, соусом из черемши с зеленью любистока, черным чесноком и сублимированным можжевельником досталась адепту графики и поклоннику диаграмм, карт и промышленных схем Никите Раевскому, участнику выставки “Where’s your safe space?”, организованной Mur + Mur Contemporary совместно с DDD Kunst House

Следующее блюдо — файн-дайнинг-окрошка (морской гребешок, маринованная цветная капуста, огурец и сыворотка из юдзу и ванили), для которой мастер
Фото предоставлено пресс-службой ресторана

Следующее блюдо — файн-дайнинг-окрошка (морской гребешок, маринованная цветная капуста, огурец и сыворотка из юдзу и ванили), для которой мастер типографики Настя Петяхина украсила тарелку надписью «Видеть — еще не значит замечать»

Художница Полина Майер сначала взорвала ярмарку совриска Port Art Fair, а потом вызвала эффект Пруста самой трогательной тарелкой в виде бабушкиного
Фото предоставлено пресс-службой ресторана

Художница Полина Майер сначала взорвала ярмарку совриска Port Art Fair, а потом вызвала эффект Пруста самой трогательной тарелкой в виде бабушкиного одеяла с цветочными мотивами. В ней — фуа-гра с обжаренными белыми грибами, грушей, крошкой выдержанного сыра и чипсами из домашних блинчиков

Артем Гребенщиков: 

Гости возвращаются к нам за интеллектуальным удовольствием, как от книги или от спектакля. Я всегда прокачивал нейроны, которые отвечают за связь моей работы с искусством. Развивал насмотренность и старался оставаться в контексте, отслеживая лучшие выставки. Сейчас очень рекомендую персональную инсталляцию Владимира Копейкина «Свинцовое время» в галерее современного искусства «Джессика». С Вовой мы вместе работали над сетом BoBo Signature XV в прошлом году. И еще с художником и мастером по работе с металлом Михаилом Першко — на выкованной им тарелке из чугуна мы в BoBo подавали язык дагестанского ягненка с семью видами капусты. А осенний сет XVII (ловите клиффхэнгер!) сделаем вместе с его студентами.

Десертный гейм открывает освежающий рецепторы ко- косовый мусс с цитрусами, сорбет из ананаса и кинзы, посыпанный деликатным красным перцем эспелет
Фото предоставлено пресс-службой ресторана

Десертный гейм открывает освежающий рецепторы ко- косовый мусс с цитрусами, сорбет из ананаса и кинзы, посыпанный деликатным красным перцем эспелет. Все это — в сказочной тарелке с богатыми иллюстрациями выпускника Академии художеств им. Репина и участника ярмарки blazar Глеба Нестреляева

Тарелку-семечку придумал пионер графического дизайна нового времени и член AGI (Alliance Graphique Internationale) Петр Банков, чьи работы находятся в
Фото предоставлено пресс-службой ресторана

Тарелку-семечку придумал пионер графического дизайна нового времени и член AGI (Alliance Graphique Internationale) Петр Банков, чьи работы находятся в музейных коллекциях Лувра и нью-йоркского MoMA. Блюдо скрывает главный десерт — мороженое из стаута с пивным желе, кремом из квасного сусла с фиником и вяленым персиком и крамблом из семечек подсолнуха

В гранд-финале, как и всегда, конфеты ручной работы (мармелад из лайма, юдзу и мяты или шоколадная с трюфельной карамелью) поданы на очень красивом
Фото предоставлено пресс-службой ресторана

В гранд-финале, как и всегда, конфеты ручной работы (мармелад из лайма, юдзу и мяты или шоколадная с трюфельной карамелью) поданы на очень красивом блюде от художницы и керамистки Лизы Мельник, создательницы макабрического бренда фарфора «Хтонь»

В следующих выпусках рубрики «Кто качает» шеф-редактор рубрики «Еда» Дарья Павлюкевич представит ресторатора Сергея Глазунова («Кафе Бенуа», Aster), команды кафе Kona и китайской закусочной House of Jade, шеф-повара бистро Casper  Егора Рыбалко. 

Текст: Дарья Павлюкевич

Фото: Наталья Скворцова

Продюсер: Дарья Венгерская

Стиль: Вадим Дуров

Визаж и волосы: Регина Садыкова

Свет: Данил Тарасов

Ассистент продюсера: Алена Чиркова

Ретушь: Анастасия Билык

Материал из номера:
Июль
Места:
Bourgeois Bohemians
Люди:
Алексей Гребенщиков, Артем Гребенщиков

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