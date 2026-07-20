Файндайнинг, который можно выставлять на Cosmoscow, — это к братьям Гребенщиковым. Идеологи интеллектуального ресторана BoBo, обладатели новенького «ножа» в миланском рейтинге The Best Chef Awards 2025, шеф-повар и шеф-кондитер ресторана Bourgeois Bohemians близки с совриском уже минимум десять лет. Артем начинал карьеру в 2016-м с тематических сетов к выставкам в ресторане музея «Эрарта», а сейчас в своем BoBo придумывает супрематические композиции из оленя и поп-ап-объекты из свеклы. И вместе с братом Алексеем выдает авторские сеты дважды в год, практически по графику фэшн-уиков, — соединяют морской гребешок с ванилью и готовят пиво на десерт. Бэнгер этого лета, сет номер XVI из девяти курсов, Гребенщиковы премьерят вместе с классными художниками из Петербурга, чьи работы можно увидеть и на ярмарке blazar, и в MoMA.