Лучшая шаверма в Курортном районе и котлеты в Репино: гастротур от Марии Евневич

Meat_coin в Комарово (Приморское ш., 466)

Мои дети, когда зашли в комаровский Meat_Coin, сказали: «Мы думали, такие рестораны только в Дубае». Это такой стильный и современный загородный дом с патио, бунгало, каминами, террасами — здесь действительно очень хорошо, особенно на закате. Феерически готовят асадо, лукум из мраморной говядины, фисташковый кебаб, обязательно пробуйте целый бок ягненка. Из необычного у них феерическая баклава с мороженым. Я не особенно люблю сладкое и десерты обычно не беру, но здесь просто не могу удержаться. Однажды целый поднос баклавы с собой домой унесли, а это кусков шестнадцать.

Stroganoff bar & grill (Приморское ш., 418)

Все знают, что в репинском побратиме стейк-хауса с Конногвардейского бульвара — отличные рибаи, шашлыки, бефстроганов, бургеры, — но с рыбами и крабами здесь тоже более чем порядок. Есть собственная пекарня с отменной выпечкой и хлебом. Радует и своя кулинария: от сосиски в тесте до пиццы, пельменей и вареников. Но самое любимое — рыбные закуски к водке, хоть я ее и не пью. Их в Stroganoff делают три вида: форель, ладожский сиг и сельдь домашнего посола с луком в стеклянной банке. Подается с поджаренным бородинским хлебом. Это мой краш, могу слопать целую банку, а потом страдать и раскаиваться.

«Ель» в Серово (Приморское ш., 640А)

«Ель» на Приморском шоссе расположена дальше остальных, уже за Зеленогорском, но если дача в тех краях, то расстояние не критичное. Хороший просторный ресторан с пиццей из дровяной печи и правильным видом на Финский залив — на пляжный песок и воду до горизонта. «Ель» горячо любит моя мама и рекомендует свиную корейку на кости с картофелем и соусом с горгонзолой (свинину вообще готовят незаслуженно мало ресторанов). А еще теплый яблочный татен с мороженым!

«Мясорубка Angus» в Репино (Приморское ш., 414)

По сути это ларек, никакого обеденного зала тут нет. Лучше взять бургер с собой, поехать по Нижнему шоссе вдоль залива в поисках живописного местечка и поесть в машине — желательно летом и в кабриолете. Я обычно беру чизбургер или бургер с сыром дор блю — всегда надежно, или мексиканский с халапеньо и карамелизованным луком. Когда хорошая погода и высокий спрос, ждешь минут по 40, поэтому лайфхак: заказывайте по телефону, только выезжая из Петербурга.