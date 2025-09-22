Лучшая шаверма в Курортном районе и котлеты в Репино: гастротур от Марии Евневич

Совладелица компании «Максидом», к. э. н., доцент СПбГУ и админ телеграм-канала «Драники и брют» — бессменный и самый ответственный эксперт премии «Что где есть в Петербурге». А в своем именном гастрономическом блоге «Гид Машлен» Мария информирует, где в Петербурге годная окрошка, и обозревает самые перспективные грибные локации Ленобласти. Бонус-трек: рекомендации, в каких садах и парках нейтрализовать съеденное!
А еще Собака.ru подготовила для вас гастротуры от известных фуди по кварталу писателей, Васильевскому острову и Петроградской стороне.
- Зеленогорский парк культуры и отдыха (Приморское ш., 536)
Прекрасный районный парк для прогулки всей семьей. Есть мини-зоопарк, спортплощадка, аттракционы, аэротруба, музей ретроавто, где можно посмотреть, например, на «волгу» Юрия Гагарина, «чайку» Никиты Хрущева или мотоциклы из 1930-х годов. Хотите остаться на подольше — имеется собственная база отдыха с большими двухэтажными домами.
- Вила «Айнола» (Приморское ш., 521)
Во-первых, это красиво! Старинная деревянная усадьба архитектора Николая Салько, построенная в начале XX века, стоит на берегу пруда с уточками и небольшим водопадом, бегущим по валунам под каменным мостиком. После Великой отечественной войны в здании сделали гостиницу «Ривьера» и до 1960-х она была единственным отелем в Зеленогорске. Сейчас это объект культурного наследия и здесь сидит районная администрация, но по исторической территории можно спокойно погулять.
- Музей муравья (Зеленогорск, пр. Ленина, 12)
В зеленогорской детской библиотеке ищите «Музей муравья» — это небольшая, но классная экспозиция про окружающую природу. На экскурсии расскажут, почему принято считать, что петербуржцы «живут в болоте»; есть макет окрестностей Зеленогорска, проводят мастер-классы, на память ребятам подарят магнит с муравьем. Музей находится, считайте, на крыше, поэтому бонусом чудный вид на Финский залив.
- «Лесная рапсодия» (пос. Ильичево, Линтульская аллея, 8)
В ресторане курорта «Лесная рапсодия» главное — шикарный вид на Большое Симагинское озеро, а еще здесь по-настоящему вкусно кормят. Изумительны пожарские котлеты, летом прекрасны холодный борщ и окрошка. Как наполовину белоруска не могу не отметить драники: можно попытаться попросить повара сделать их не по местной техкарте, а потоньше, вообще будет космос. Да и в принципе картошка — просто жареная с луком, а в сезон с лисичками — получается в «Рапсодии» отлично. Прямо под рестораном (он стоит на горке) — лучшее озеро для купания в часе езды от Петербурга. Но учтите, в жару, когда на местном пляже несколько сотен человек и, соответственно, в «Рапсодии» полная посадка, обслуживать будут медленно.
- «Вкусно в лаваше» (Зеленогорск, пр. Ленина, 23АБ)
Лучшая шаверма в Курортном районе — в Зеленогорске. Ищите павильончик на углу Ленина и Комсомольской — напротив районной зеленогорской библиотеки (у меня даже читательский билет туда есть!). Шаверму здесь готовят в пите и в лаваше, и побольше, и поменьше. Могут сделать острую с халапеньо (а то и с двойным перчиком), а можете попросить положить соуса побольше — он здесь замечательный. На мой вкус эта шаверма даст фору, в том числе, и той знаменитой, что на углу Невского и Литейного.
- «Шаляпин» (Репино, Нагорная ул., 1)
Культовый ресторан в Репино с прекрасной русской кухней — такой же четкий, как и городской на Тверской улице: собственно, загородный как раз был первым и этим летом отмечает 25-летие! В «Шаляпине» я люблю простые блюда: домашние котлеты (по-киевски, из судака или щучьи — хороши все!), пирожки с мясом, бефстроганов из мраморной говядины с пюре и огурцом, жареный картофель с белыми грибами, сельдь под шубой — в целом, следом можно перечислить всё меню. Люблю всё!
- Meat_coin в Комарово (Приморское ш., 466)
Мои дети, когда зашли в комаровский Meat_Coin, сказали: «Мы думали, такие рестораны только в Дубае». Это такой стильный и современный загородный дом с патио, бунгало, каминами, террасами — здесь действительно очень хорошо, особенно на закате. Феерически готовят асадо, лукум из мраморной говядины, фисташковый кебаб, обязательно пробуйте целый бок ягненка. Из необычного у них феерическая баклава с мороженым. Я не особенно люблю сладкое и десерты обычно не беру, но здесь просто не могу удержаться. Однажды целый поднос баклавы с собой домой унесли, а это кусков шестнадцать.
- Stroganoff bar & grill (Приморское ш., 418)
Все знают, что в репинском побратиме стейк-хауса с Конногвардейского бульвара — отличные рибаи, шашлыки, бефстроганов, бургеры, — но с рыбами и крабами здесь тоже более чем порядок. Есть собственная пекарня с отменной выпечкой и хлебом. Радует и своя кулинария: от сосиски в тесте до пиццы, пельменей и вареников. Но самое любимое — рыбные закуски к водке, хоть я ее и не пью. Их в Stroganoff делают три вида: форель, ладожский сиг и сельдь домашнего посола с луком в стеклянной банке. Подается с поджаренным бородинским хлебом. Это мой краш, могу слопать целую банку, а потом страдать и раскаиваться.
- «Ель» в Серово (Приморское ш., 640А)
«Ель» на Приморском шоссе расположена дальше остальных, уже за Зеленогорском, но если дача в тех краях, то расстояние не критичное. Хороший просторный ресторан с пиццей из дровяной печи и правильным видом на Финский залив — на пляжный песок и воду до горизонта. «Ель» горячо любит моя мама и рекомендует свиную корейку на кости с картофелем и соусом с горгонзолой (свинину вообще готовят незаслуженно мало ресторанов). А еще теплый яблочный татен с мороженым!
- «Мясорубка Angus» в Репино (Приморское ш., 414)
По сути это ларек, никакого обеденного зала тут нет. Лучше взять бургер с собой, поехать по Нижнему шоссе вдоль залива в поисках живописного местечка и поесть в машине — желательно летом и в кабриолете. Я обычно беру чизбургер или бургер с сыром дор блю — всегда надежно, или мексиканский с халапеньо и карамелизованным луком. Когда хорошая погода и высокий спрос, ждешь минут по 40, поэтому лайфхак: заказывайте по телефону, только выезжая из Петербурга.
