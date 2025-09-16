Что где есть на Васильевском острове? Отвечает гастропродюсер Алена Мельникова

«Монтенегро» (ул. Кораблестроителей, 30А)

Камерный ресторан в «Морском каскаде», о котором мало кто знает. Добротная и сытная средиземноморская еда — цыпленок по-милански и уха из трех видов рыб, плескавица, ризотто с морепродуктами, лосось в картофельных нитях с лаймовым сорбетом. Идите большой компанией и берите в стол закуски: деревенский сыр с фисташками, бочковые греческие оливки и итальянский сыровял.

Багетная мастерская Анны Красовской (Малый пр. В.О., 54)

Наша «Креветка» почти с самого открытия сотрудничает по выпечке с именитым кондитером Аней Красовской и ее пекарней. В меню Crevette есть целый раздел «К багету» — и багеты эти как раз от Красовской: подаем к ним рийет из креветок, мухаммару, хумус. Мне также нравятся слойки и мадлены, которые делает Аня. Да и в принципе очень импонирует Анина французскость и скрупулезное стремление к идеалу.

Tarta (Малый пр. В.О., 52. к.1)

Люди делятся на два типа: одни любят наполеон хрустящий, другие — хорошо пропитанный. А шеф Crevette Олег Перфилов, мой муж, считает, что лучший наполеон — в кондитерской Tarta: нежный, но в балансе и с посыпкой сверху, как в детстве. Плюс на витрине Tarta всегда есть ореховые и лавандовые эклеры, а еще муссовые ягодные пирожные – со смородиной, вишней и черникой