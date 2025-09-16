Что где есть на Васильевском острове? Отвечает гастропродюсер Алена Мельникова

Соавтор ресторана Crevette в квартале «Брусницын» и выдающийся гастропродюсер составляет секретные гурмэ-маршруты по всему миру для друзей, а по просьбе редакции Собака.ru собрала лучшие места для завтраков, обедов и ужинов на Васильевском острове.
Бонус-трек: культурные и оздоровительные локации острова!
- «Монтенегро» (ул. Кораблестроителей, 30А)
Камерный ресторан в «Морском каскаде», о котором мало кто знает. Добротная и сытная средиземноморская еда — цыпленок по-милански и уха из трех видов рыб, плескавица, ризотто с морепродуктами, лосось в картофельных нитях с лаймовым сорбетом. Идите большой компанией и берите в стол закуски: деревенский сыр с фисташками, бочковые греческие оливки и итальянский сыровял.
- Багетная мастерская Анны Красовской (Малый пр. В.О., 54)
Наша «Креветка» почти с самого открытия сотрудничает по выпечке с именитым кондитером Аней Красовской и ее пекарней. В меню Crevette есть целый раздел «К багету» — и багеты эти как раз от Красовской: подаем к ним рийет из креветок, мухаммару, хумус. Мне также нравятся слойки и мадлены, которые делает Аня. Да и в принципе очень импонирует Анина французскость и скрупулезное стремление к идеалу.
- Tarta (Малый пр. В.О., 52. к.1)
Люди делятся на два типа: одни любят наполеон хрустящий, другие — хорошо пропитанный. А шеф Crevette Олег Перфилов, мой муж, считает, что лучший наполеон — в кондитерской Tarta: нежный, но в балансе и с посыпкой сверху, как в детстве. Плюс на витрине Tarta всегда есть ореховые и лавандовые эклеры, а еще муссовые ягодные пирожные – со смородиной, вишней и черникой
- Bist (Большой пр. В.О., 18)
Красиво, модно — и паста отличная: самое то, если хочется нарядного ужина не уезжая с острова. Из фаворитов меню — качо э пепе с трюфелем и аньолотти alla carbonara с пармой. Bist находится в гастрокластере Андреевского двора, и летом у него, как у многих тут, работают две террасы — с видом на пастельный собор Андрея Первозванного и в тихом внутреннем дворе.
- Gaijin (Средний пр. В.О., 16)
Идеальное место для бранча в легкой стадии похмелья — когда хочется не яиц-сырников, а всякой азиатчины. В Gaijin иду за почти пол-литровым том ямом и классными роллами от сырных или с лососем и соленой карамелью до олдскульной филадельфии. Берите друзей, чтобы попробовать всего побольше!
- Takadaya (Кожевенная лин., 34)
Самое любимое заведение на барной линии «Севкабель Порта» — трушный сакебар от Кадзухико Кидзимы, главного японца гастрономической России и популяризатора рамена №1. Рекомендую: сею рамэн, гедза с говядиной и мою любовь (и редкость!) — мороженое из осадка саке с юдзу. Заполировать всё это берите коктейли от Юты Инагаки: в твисте на мартини вместо оливки он добавляет соленые цветы сакуры.
- «Смоленская трапезная» (Камская ул., 22)
Если вы затеяли прогулку по легендарному кладбищу (не пропустите саркофаг одной из богатейших женщин Российской империи Надежды Яковлевой — из белого мрамора, в цветах и херувимах), то трапезная как нельзя кстати. Отличная монастырская снедь вроде голубцов и рыбы под маринадом, пирожки — и все очень доступно. Летом даже есть терраса с видом на Воскресенскую церковь.
- Crevette (Кожевенная лин., 30)
Не буду лукавить: в теплый летний день лучшая терраса — наша в Crevette с видом на Финский залив в квартале «Брусницын», особенно в закатный golden hour, «золотой час». Тут тебе и креветки, какие хочешь, и вино, и вид на залив. Советовать — глаза разбегаются, сценарии могут быть разные. В белые ночи я всегда за шампань и холодный томатный суп с авокадо и креветками. А прямо над нами — концертная площадка Roof Place, так что слушать этим летом Лолиту, Диму Билана и Dabro можно не покидая стола в Crevette.
- Василеостровские бани (5-я лин. В.О., 42)
Культовый старожил с историей, уходящей в 1830-е годы: тогда — бани графа Эссен-Стенбок-Фермора. Сейчас — три этажа с парными, бассейнами и массажными кабинетами. А еще сюда любил ходить режиссер Алексей Балабанов и снял здесь эпизод фильма «Брат 2»: киношники и телевизионщики тут вообще бывали часто — что «Тайны следствия», что «Городок» Олейникова со Стояновым.
- Jessica Gallery (Кожевенная лин., 32)
Наши новые соседи по кварталу «Брусницын» — самая хайповая арт-галерея Петербурга здесь и сейчас: на секундочку, это их стенд был признан лучшим на ярмарке Cosmoscow 2024. Открылись недавно, площади, да и амбиции у Джессики, галеристки и девушки влиятельного коллекционера Сергея Лимонова большие; представляют и эпатажную молодежь, и грандов. Люблю, когда искусство находит отклик в душе, и в Jessica Gallery это происходит на каждом шагу благодаря работам художников Нестора Энгельке, Веры Светловой, Matiush First и Маши Ша.
- Музей-аптека доктора Пеля (7-я лин. В.О., 16)
Знаменитая аптека, основанная в XVIII веке — то есть существует с екатерининских времен (а восстановлена Эдуардом Захрабековым – главой холдинга «БСС» и лауреатом премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга». — Прим. ред.). В симпатичную экспозицию собрали утварь зелейных лавок, старинные лекарства в гербовых флаконах и прочие артефакты. Водят экскурсии также в подвал-бомбоубежище времен ВОВ, в башню грифонов и в импровизированную алхимическую лабораторию.
