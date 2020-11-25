«Нас никто не слушает!»: возможен ли диалог между ресторанным бизнесом и властью?

Что не так в диалоге между властью и бизнесом? Версия рестораторов

Михаил Гусейнов: Нас никто не слушает. Последнее, что сказал Губернатор: «Мы будем вводить более жесткие меры». Какие меры, когда они будут введены, будем ли мы работать в следующий понедельник – мы не знаем. Есть общепит, он на уровне тряпки – пинает любой. Есть продуктовые магазины – их же вообще никто не трогает. В марте мы были закрыты вглухую, я заехал в Ашан, там вообще как-будто никакой пандемии. Почему так? Потому что продуктовые магазины – это компании, которые котируются на лондонской бирже. Это многомиллиардные долларовые обороты, крупные богатые компании с богатыми лоббистами. Их чревато трогать.

Павел Штейнлухт: Сторона бизнеса должна быть уверенной в том, что другая сторона (власть) принимает решения адекватные и продуманные. Когда мы говорим о закрытии в 23 часа и ссылаемся на Европу, у меня есть конфликт логики: конец августа, все понимают, что школьный сезон приведет к колоссальному росту заболевших, я спрашиваю представителя Роспотребнадзора: «зачем мы идем к катастрофе?», мне был дан ответ: «у нас отличный запас коечного фонда». Мне как ресторатору непонятно – какой смысл закрывать рестораны после 23 часов, если рядом есть огромный поток потенциальных разносчиков коронавируса.

В целом у нас нет платформы для коммуникации. Мы о большинстве уже (!) принятых решений узнаем из Фонтанки. Я им периодически даю комментарии и то, что они публикуют иногда – искажение процентов на двадцать. Я задумываюсь, интересно, а что же представители власти им сказали, как мне это перевести на мой язык. Я все понимаю и Фонтанку не осуждаю: они делают свою работу и огромное им за это спасибо. Диалог с властью был бы намного более эффективным, если бы была внятная структура, платформа или канал связи.

Когда мы входили в локдаун, то о каждом решении мы узнавали накануне. Эта та нестабильность, которую власть нам создавала своими руками. Когда ожидали выход из локдауна, было совещание с представителем Роспотребнадзора во вторник. При этом официальное решение было опубликовано в пятницу вечером, что нас выпускают в понедельник утром. Коллеги рестораторы понимают, если в пятницу вечером тебе говорят, что в понедельник ты должен работать, то это просто почти невозможно осуществить.

Виталий Свидовский: Мы выходим в прямой эфир с манифестом – хотим пригласить в свое объединение здравомыслящие, активные и законопослушные компании. Общественное питание становится изгоем. Нас первыми закрывают и последними открывают.

Я тоже знаю эту историю про вторник и совещание, знаю, какие решения были приняты. Нам четко сказали заранее, когда будет парад – время назначили и дату. Нам точно назвали, когда будет голосование по поправкам к Конституции. Почему? Потому что это важные государственные задачи. Мы хотим, чтобы важной государственной задачей было и уважать предпринимателей. Власть не понимает, что нам нужно время на подготовку? Вечер пятницы и суббота, воскресенье – это выходные дни. Это неуважение к людям, которые занимаются предпринимательством.

Дмитрий Карчевский: В заведении, в котором и так посадка сокращена на 50%, нужно закрыться пораньше. Я получил на этих выходных еще минус 50% выручки. При том, что ходят сапсаны, работает метро, открыты магазины, в пятницу по соседству с моим баром пройдет концерт Алисы, на стадион пускают болельщиков (прим.редакции: Губернатор все же ввел ограничения на работу концертных залов и стадионов с 14 ноября). Власть решила: «Давайте мы покажем какие-то эффективные меры борьбы. Кого нам ограничивать? Вот же сидят «козлы отпущения», давайте их».