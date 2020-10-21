Пандемия, вопреки ожиданиям, только усугубила конфликт рестораторов и жителей улицы Рубинштейна. Поэтому владельцы заведений объединились в союз, который организовал регулярное патрулирование, выдвинул ряд жестких требований ко всем барам и ресторанам, обсуждает с властями введение здесь платной парковки. Они даже планировали сделать улицу частично пешеходной, но от этой идеи отказались. Представитель бара Crazy Wine Максим Жуков рассказал «Собака.ru», какие права есть у союза, кто в него вошел и как изменится улица Рубинштейна к следующему сезону (спойлер: радикально!).
Как рестораторы Рубинштейна объединились, чтобы контролировать порядок на улице, создать ей единую айдентику и организовать платную парковку
Как развивался конфликт на улице Рубинштейна до и во время пандемии?
Напряженность, которая давно есть на улице Рубинштейна, усилилась перед чемпионатом мира по футболу. Во время ЧМ жители испытали огромный стресс, нагрузка на улицу была зашкаливающей. После этого конфликт достиг своего апогея, но во время пандемии установилось затишье.
Плановый выход из пандемии начался с того, что рестораны начали торговать на вынос — во время карантина это на улице почти никто не делал, было не рентабельно. А буквально в течение одной недели, не сговариваясь, заведения начали готовить. Люди стали приезжать и тусоваться прямо на улице — садились на тротуар, включали музыку в автомобилях. Естественно, жители были этому не рады — если рестораторы стараются соблюдать законодательство, то обычным горожанам на него наплевать, требований Роспотребнадзора они не знают. Все остается на совести людей, но у многих из них после определенного количества алкоголя совесть начинает засыпать. Это вылилось в огромное количество звонков в полицию.
Как появился «Союз улицы Рубинштейна» и кто его создал?
После нескольких рейдов рестораторы поняли, что дальше так жить нельзя — если мы сами не примем активное участие в наведении порядка, то рискуем потерять такое уникальное культурное явление как улица Рубинштейна. И тогда, около трех месяцев назад, сформировалась небольшая инициативная группа из восьми человек: представителей Crazy Wine, Smoke BBQ, «Фартук», Nau Bistro, Duo Asia, Fiddler`s Green, «Бекицер», Punck Brew.
За что борется «Союз»?
Проблема не в ресторанах как таковых, а в том, как ведут себя люди, которые зачастую приезжают сюда просто слоняться, а не сидеть в заведениях. Жителям мешают пьяные крики, музыка, любители погазовать, продажа шариков с веселящим газом, люди, которые справляют нужду в арках. Мы уверены, что бороться нужно не с ресторанами, которые и так испытывают давление в виде постоянных проверок, а за повышение общей культуры поведения. Честная позиция, на наш взгляд, — это диалог и шаги навстречу друг другу всех участников конфликта.
Мы стали активно общаться с коллегами-рестораторами, работающими на Рубинштейна, и приглашать их присоединиться к инициативе, чтобы всем вместе найти здравое равновесие — чтобы и заведения продолжили работу, и у горожан были комфортные условия для жизни здесь. Мы провели встречи с представителями более чем 40 баров и ресторанов, и большинство наши идеи поддерживают. Есть у них, конечно, и опасения — все-таки мы в своем уставе закрепляем целый перечень требований к рестораторам, которые они обязаны строго соблюдать.
Что требует «Союз» от ресторанов на улице?
Требования касаются того, что действительно может мешать жизни людей. Например, рестораторы категорически не имеют права нарушать границы согласованных участков летних террас, превышать нормы громкости музыки, утвержденные Роспотребнадзором, складировать мусор в неположенных местах. Если ресторан выставил пакет с мусором на своем крыльце во дворе, мы это уже считаем нарушением. Мы уверены, что сотрудникам предприятий должно быть запрещено курить и разговаривать по телефону во дворе. Ночью в петербургском колодце обычный разговор по телефону может разбудить весь дом.
Мы обязуем заведения проводить регулярную уборку мусора у своего фасада и в радиусе трех метров вправо и влево — вне зависимости от того, кто этот мусор оставил. Также юридический адрес ресторана теперь должен будет совпадать с фактическим. Это делается, чтобы та часть налогов, которая идет в бюджет муниципального образования, уходила во Владимирский. Чтобы на эти деньги улучшалось качество жизни людей, живущих здесь.
Если жители многоквартирного дома потребовали от заведения заключить договор на использование фасада (а он является общедомовым имуществом, то есть принадлежит всем собственникам квартир), то ресторан будет обязан это сделать и платить ежемесячные взносы за право пользования этой частью дома. На фасаде размещают и рекламные вывески, и блоки кондиционеров, и трубы вентиляции — все это должно быть оплачено. Также мы запрещаем выносить мусор после 22:00 даже в отведенные для этого места, потому что стеклянные бутылки гремят и будят людей.
Многие задачи, которые мы ставим перед собой, взяты из реального опыта взаимодействия с горожанами. Я как представитель Crazy Wine общаюсь с жителями дома 6, в котором мы находимся, уже много лет — примерно раз в квартал. И многие правила, которые мы утвердили с союзом, я уже проверил на своем баре, могу давать советы, как контролировать их соблюдение.
В начале мы разумеется будем объяснять, учить, делиться опытом. И только в случае полного отсутствия реакции будем передавать просьбы контролирующим органам вмешаться и навести порядок.
Какие заведения будут приняты в союз?
В союз будут приниматься только те рестораны, которые пройдут проверку нашего менеджера. При этом мы будем контролировать исполнение требований не только членами союза, но и всеми остальными заведениями на улице.
Мы заинтересованы в том, чтобы привлечь в союз максимум ресторанов, потому что так будет и больше порядка. Кроме того, тем больше членских взносов — например, патруль из четырех человек влетит в копеечку. Мы надеемся до мая следующего года наладить нашу работу, чтобы в следующем летнем сезоне всем уже было спокойно.
Патрулирование улицы
Мы запустили патрулирование — в пятницу и субботу с 22:00 до 8 утра четыре сотрудника частного охранного предприятия постоянно ходят по обеим сторонам улицы. Оплачивает это союз. Права их, конечно, ограничены, но они могут предупреждать, разъяснять, пресекать правонарушения. Как показывает наша практика, большинство людей, услышав замечание, перестают нарушать общественный порядок.
Мы понимаем, что только этого мало, поэтому обратились к правительству города — чтобы был установлен также постоянный полицейский контроль. Все-таки к их требований больше прислушиваются. Это также только на выходных. Мы уверены, что именно систематическая работа, а не разовые рейды приведет к результату.
Платная парковка
Мы хотим, чтобы вся улица стала зоной платной парковки — это будет сделано в ближайшие месяцы. Но, естественно, для жителей эти места будут бесплатными. Это делается в первую очередь для того, чтобы исчезли люди, которые приезжают на автомобиле, паркуются, открывают двери и окна, включают музыку и пьют алкоголь прямо на улице. Мы повесим знаки, запрещающие сигналить и громко слушать музыку.
Станет ли улица пешеходной?
Также мы обсуждали вариант в пятницу и субботу с 20:00 до 8 утра сделать улицу частично пешеходной — так, чтобы она была расчищена от проезда автомобилей, не принадлежащих жителям улицы и заведениям. Но от этой идеи мы отказались.
Сотрудничество с властями города
Все это мы разрабатываем вместе с властями — мы рады, что они активно идут нам навстречу и готовы помогать. По отдельности мы бы не справились или наломали дров. Нас заверили, что жалобы союза на недобросовестных представителей коммерческих структур будут рассматриваться в максимально короткие сроки. Так люди смогут увидеть, что союз — это не какой-то междусобойчик для отстаивания своих корыстных интересов, а реально работающий инструмент, который ставит задачей создать культурное пространство для всех.
Мы подали документы на официальную регистрацию союза в Минфин — в ближайшее время он станет зарегистрированной некоммерческой организацией.
Общий бренд и айдентика
Также мы хотели бы, чтобы у улицы Рубинштейна был свой бренд, айдентика. Уже сейчас с комитетом по туризму мы обсуждаем общий стиль всех летних террас улицы. Мы стремимся к здравому компромиссу: оставить рестораторам поле для своих корпоративных цветов и знаков, но в то же время зашить это в единую стилистику. Мы хотим, чтобы улица стала культурным и туристическим пространством, который был бы важной частью бренда города наравне с музеями и дворцами.
Как вы отнеслись к запрету на работу после 23:00 для общепита (он вступает в силу с 26 октября)?
Вице-губернатор ошибается, утверждая, что после 23:00 люди только танцуют и обнимаются. В обычных ресторанах такого не происходит, люди общаются и активно заказывают еду и напитки. Несложно понять, что доля танцевальных форматов в общей структуре общепита ничтожна. Получается, что ради контроля 2-3% сейчас снова скинут в пропасть всю отрасль. Представители ресторанной и барной индустрии считают это распоряжение губительным, так как именно в пятницу и субботу делается половина всей выручки ресторана за неделю, а после 23 — половина выручки этих дней. То есть потеря оборота составит 25% в месяц. А рентабельность бизнеса — 15-20% от оборота. При такой мере ресторанная сфера уйдет в минус. Кроме ущерба отрасли, данные меры эффекта не принесут, а на распространение инфекции это не окажет заметного влияния.
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