Как рестораторы Рубинштейна объединились, чтобы контролировать порядок на улице, создать ей единую айдентику и организовать платную парковку

Как развивался конфликт на улице Рубинштейна до и во время пандемии?

Напряженность, которая давно есть на улице Рубинштейна, усилилась перед чемпионатом мира по футболу. Во время ЧМ жители испытали огромный стресс, нагрузка на улицу была зашкаливающей. После этого конфликт достиг своего апогея, но во время пандемии установилось затишье.

Плановый выход из пандемии начался с того, что рестораны начали торговать на вынос — во время карантина это на улице почти никто не делал, было не рентабельно. А буквально в течение одной недели, не сговариваясь, заведения начали готовить. Люди стали приезжать и тусоваться прямо на улице — садились на тротуар, включали музыку в автомобилях. Естественно, жители были этому не рады — если рестораторы стараются соблюдать законодательство, то обычным горожанам на него наплевать, требований Роспотребнадзора они не знают. Все остается на совести людей, но у многих из них после определенного количества алкоголя совесть начинает засыпать. Это вылилось в огромное количество звонков в полицию.

Как появился «Союз улицы Рубинштейна» и кто его создал?

После нескольких рейдов рестораторы поняли, что дальше так жить нельзя — если мы сами не примем активное участие в наведении порядка, то рискуем потерять такое уникальное культурное явление как улица Рубинштейна. И тогда, около трех месяцев назад, сформировалась небольшая инициативная группа из восьми человек: представителей Crazy Wine, Smoke BBQ, «Фартук», Nau Bistro, Duo Asia, Fiddler`s Green, «Бекицер», Punck Brew.

За что борется «Союз»?

Проблема не в ресторанах как таковых, а в том, как ведут себя люди, которые зачастую приезжают сюда просто слоняться, а не сидеть в заведениях. Жителям мешают пьяные крики, музыка, любители погазовать, продажа шариков с веселящим газом, люди, которые справляют нужду в арках. Мы уверены, что бороться нужно не с ресторанами, которые и так испытывают давление в виде постоянных проверок, а за повышение общей культуры поведения. Честная позиция, на наш взгляд, — это диалог и шаги навстречу друг другу всех участников конфликта.

Мы стали активно общаться с коллегами-рестораторами, работающими на Рубинштейна, и приглашать их присоединиться к инициативе, чтобы всем вместе найти здравое равновесие — чтобы и заведения продолжили работу, и у горожан были комфортные условия для жизни здесь. Мы провели встречи с представителями более чем 40 баров и ресторанов, и большинство наши идеи поддерживают. Есть у них, конечно, и опасения — все-таки мы в своем уставе закрепляем целый перечень требований к рестораторам, которые они обязаны строго соблюдать.