«Собака.ru» проведет открытую конференцию, приуроченную к премии «Что Где Есть в Петербурге 2020». Регистрация уже открыта!

3 ноября в Амфитеатре технопарка «Ленполиграфмаш» «Собака.ru» проведет открытую конференцию, приуроченную к премии «Что Где Есть в Петербурге 2020». Это серия из пяти частей: лекций и круглых столов о том, почему Петербург может считать себя гастростолицей уже сейчас.

Как сделать Петербург чистым, современным, сплоченным и доступным для всех — об этом расскажут совладельцы баров и ресторанов, бизнесмены, чиновники и активисты. Участие в конференции бесплатное — по предварительной регистрации (уже открыта!).