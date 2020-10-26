«Собака.ru» проведет открытую конференцию, приуроченную к премии «Что Где Есть в Петербурге 2020». Регистрация уже открыта!

3 ноября в Амфитеатре технопарка «Ленполиграфмаш» «Собака.ru» проведет открытую конференцию, приуроченную к премии «Что Где Есть в Петербурге 2020». Это серия из пяти частей: лекций и круглых столов о том, почему Петербург может считать себя гастростолицей уже сейчас.
Как сделать Петербург чистым, современным, сплоченным и доступным для всех — об этом расскажут совладельцы баров и ресторанов, бизнесмены, чиновники и активисты. Участие в конференции бесплатное — по предварительной регистрации (уже открыта!).
Старт конференции в 10:00 — с круглого стола на важную тему «Как объединить ресторанный бизнес Санкт-Петербурга и построить взаимный конструктивный диалог бизнеса и власти.». Среди спикеров председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик, председатель Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев, депутат Законодательного собрания Ирина Иванова, представители ресторанного бизнеса Дмитрий Карчевский (I Believe Bar, Every Dog Bar), Павел Штейнлухт (Bekitzer, Babaganoush, Terminal bar), Михаил Гусейнов («Чайникофф»), Виталий Свидовский («Теремок»).
В 12:30 начнется лекция на тему «Дизайн в HORECA. Атмосферный двигатель торговли или залог конвейерного качества блюд?». Основатель ZimaLeto Group Владимир Спирин и управляющий партнер Red Line Полина Погодина расскажут как пандемия повлияет на дизайн заведений и изменится ли объем инвестиций в этой сфере.
Уже в 14:00 начнем обмениваться опытом с профессионалами ресторанной индустрии. Модератором встречи выступит Михаил Стацюк, главный редактор сайта Sobaka.ru. Среди участников совладелец Litera G, Green 28, bar Gringo, Balagan Андрей Перцев, шеф-повар ресторана Commons Антон Абрезов и шеф-повар Anna's Secret Garden Виктория Мосина.
В 15.30 в формате круглого стола обсудим фудпейринг: как и где искать сочетания, что такое коктейльный фудпейринг и как должны взаимодействовать меню кухни и меню бара. Модератором встречи выступит Алена Мельникова, гастроэнтузиаст и креативный директор фестиваля Gourmet Days.
Завершит конференцию public talk на тему «Как вывести ресторан в топ мировых рейтингов и что это значит для шефа и заведения». Модератор — Яна Милорадовская, главный редактор «Собака.ru».
Все лекции и встречи можно посетить бесплатно. Зарегистрироваться на участие можно здесь.
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