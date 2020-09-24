Улица Рубинштейна станет пешеходной по выходным, а парковка — платной всегда

Знаки «Движение запрещено» начнут размещать на улице Рубинштейна в выходные и праздничные дни уже с конца октября 2020 года. Их действие не будет распространяться на автомобили тех, кто живет или работает на главной ресторанной, машины «Почты России» и инвалидов, а также транспорт, который обслуживает предприятия.

Также на Рубинштейна вводится платная парковка — как пишет «Фонтанка» со ссылкой на Комитет по развитию транспортной инфраструктуры, улица уже включена в адресный перечень таких зон, в настоящее время прорабатываются несколько вариантов организации платного парковочного пространства.

В дальнейшем на Рубинштейна могут создать систему цифровых пропусков. Для этого предлагается установить выдвижные дорожные столбы, которые будут преграждать дорогу в неурочное время. Номера местных жителей будут внесены в специальную базу, система видео-наблюдения распознает их и даст проехать.

Кроме того, за порядком на главной ресторанной улице Петербурга с 1 декабря начнет следить постоянный патруль. Ранее «частную полицию» наняли владельцы общепита — в рамках эксперимента по саморегулированию порядка на Рубинштейна. Также ими был разработан кодекс поведения и организована «горячая линия» для жалоб и предложений.

Напомним, о том, что парковка на Рубинштейна станет платной, а проезд по улице ограниченным на выходных, начали говорить еще в июле 2019 года — соответствующее решение обсуждалось администрацией Центрального района как альтернатива полному прекращению движения. В январе 2020-го в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербург объяснили, почему невозможно сделать улицу полностью пешеходной.