Ужин Собака.ru с экспертами премии «Что Где Есть в Петербурге» — 2025

Ужин стартовал с аперитива — с кростини с лососем и красной икрой и игристым «Anima Millesimato». К началу подали также Siberian Spritz, коктейль на водке. Холодная линейка включала легенды меню: вителло тоннато (за 25 лет это блюдо видели премьер-министры и голливудские артисты), перчики тоннато, салат с камчатским крабом, авокадо и грейпфрутом. К столу подавали многозерновой хлеб на столетней закваске.

Антреме — кростини с черной икрой Aram Mnatsakanov Selection — сопровождала стопка ледяной водки. Икра бренда собрана от осетров, выращенных в быстрых водах реки Суды в Вологодской области. В каждую банку идет икра от одной рыбы.

Пасту представили в двух вариациях. Сначала подали постоянный хит Probka (почти полтора миллиона порций за 25 лет!) — тортелли с бурратой и черным трюфелем. Затем — блюдо, выверенное до миллиграмма, в духе квази-простоты: тальолини с чернилами каракатицы и красной икрой в сопровождении бокала хрустящего рислинга «Высокий Берег». По слухам, за два десятилетия это блюдо успели оценить легенды мирового масштаба: Мик Джаггер и Мерил Стрип.