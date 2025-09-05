Настойчивая восьмерка: лучшие рюмочные Петербурга

Чебуреки и рюмочная «У Ларисы»

Место встречи изменить нельзя! Молниеносно ставшая общегородским феноменом сеть чебуречных «У Ларисы» каждый день с 12 до 6 утра (!) кормит всех петербуржцев, от миллиардеров до студентов Театрального, филигранными хитами Средней Азии — антипохмельный уйгурский лагман с наваристым говяжьим бульоном, овощами и домашней лапшой и чебуреки из-под ножа, обжаренные в сковороде и начиненные говядиной с вишней (или с ничем — такая опция тоже есть). Пьют здесь настойки с вау-вау-вау-эффектом: на шоколаде, «скитлс» и даже на самих чебуреках — стопками или сразу пол-литра.

ул. Рубинштейна, 29/28; Большой пр. В.О., 16/14Б; Кронверкская ул., 7; ул. Маяковского, 39