Настойчивая восьмерка: лучшие рюмочные Петербурга

Где по рюмкам разливают чебуреки и маковые булочки, а на закуску дают пирожки с колбасным сыром и окрошку на гозе?
Чебуреки и рюмочная «У Ларисы»
Место встречи изменить нельзя! Молниеносно ставшая общегородским феноменом сеть чебуречных «У Ларисы» каждый день с 12 до 6 утра (!) кормит всех петербуржцев, от миллиардеров до студентов Театрального, филигранными хитами Средней Азии — антипохмельный уйгурский лагман с наваристым говяжьим бульоном, овощами и домашней лапшой и чебуреки из-под ножа, обжаренные в сковороде и начиненные говядиной с вишней (или с ничем — такая опция тоже есть). Пьют здесь настойки с вау-вау-вау-эффектом: на шоколаде, «скитлс» и даже на самих чебуреках — стопками или сразу пол-литра.
ул. Рубинштейна, 29/28; Большой пр. В.О., 16/14Б; Кронверкская ул., 7; ул. Маяковского, 39
«Федя, дичь!»
Окрошка на айране с шашлыком — звучит как лето! К Феде — за народной, можно сказать, дачной едой: шашлыки, люля-кебаб, овощной салат со сметаной и печеный баклажан с лечо — всё с открытого огня. А еще накормят жареным пирожком с колбасным сыром и беляшом, и напоят настойками, которые здесь канонические. Берите клюкву или клубнику- гибискус на джине, а также местный спэшл — домашние мацераты, впитавшие ароматы гречихи или чеснока.
Садовая ул., 7–9
«БарВитя»
Пластинка юности моей! Бар в исторической петербургской парадной — с лепниной, майоликой и винным шкафом в шахте лифта. Вспоминаем буйства молодости: пьем на лестнице и читаем бесчинные надписи на стенах, которые на самом деле — строчки коктейльного меню. «Жопой чую, приключения будут», «Парни с окраин знают за жизнь», «Коля, она тебе не даст» соперничают в популярности со сливочной настойкой «Гас.Пром» и ежевичной с горгонзолой. А вот сет ленинградских настоек со вкусами корюшки, рассольника и пышки — истинная ЧПХ!
ул. Восстания, 19
«Синичка»
Физическое воплощение того щемящего чувства, когда душе хорошо. Пельменная-рюмочная рядом с «Ленфильмом» — скрепа! И все тут кроется в деталях: ностальгические конфеты в вазочке, домашние настойки в рюмках с родины российского хрусталя, окрошка — на гозе от пивоварни Zavod. За заглавным блюдом — пельменями (лепят сами и начиняют ягненком и бедром индейки) — приходят как гастрокритики и фуди, так и соседи из кинокомпании СТВ Сергея Сельянова.
Каменноостровский пр., 14
Кабак «Вчера и навсегда»
Расписание концертов кабака объединяет все ЦА, от блогеров до топов «Газпрома», в дружный (и немного пьяный!) хор. С четверга по субботу тут выступают молодые пианисты с классикой поп-музыки, современные музыканты дают каверы, диджеи ставят фанк. Мелодекламации и дискуссии особенно хорошо идут под возрожденный жанр шотов из трех слоев или коктейли — «Бродский мартини» на граппе с кофе или «Довлатов гимлет» с перцем и ананасом.
Казанская ул., 11
Выбор редакции: «Русская рюмочная Nº1»
Интерьер этого ресторана (и отдельного стоячего бара при нем) воспроизводит обстановку интеллигентных петербургских питейных заведений конца XIX века: почтенный гость восседает на венском стуле и ждет, когда ему поднесут лафитник водки из антикварного буфета. Беленькой здесь посвятили целый музей и разливают больше 230 видов, география — от Карелии до Дагестана. Закусывать надо, и здесь в этом знают толк: буженина или сало, балтийская килька или квашеная капуста с огурцами солеными и малосольными, а еще легендарная закуска «Московская» (костный мозг на гренках из бородинского хлеба).
Конногвардейский б-р, 4
«Хроники»
Флагман региональной идентичности и прародитель новой волны петербургских рюмочных бар «Хроники», кажется, живет вне времени, а летними ночами еще и вне периметра заведения — на поребрики улицы Некрасова стекаются все ваши и наши знакомые в одного большого бархоппера. Льют классические миксы, но с душой, делают популярные у москвичей шоты «Северный» и «Западный», а фирменный коктейль с клюквой и морошковым ликером в представлении не нуждается. На закуску — бутерброд с балтийской килькой и сельдь в северных маринадах.
ул. Некрасова, 26
«Хоровод»
Неорюмочной в доме Бассейного товарищества досталось по наследству старинное окно XIX века (с оригинальной рамой!), которое изящно обыграли, сделав из подоконника стол, — здесь и предлагается «нахороводиться» сетами из 6 настоек (подают на брутальных жестяных подносах!). И это челлендж: выбрать вкус среди 20 вариантов решительно невозможно. Вам пончик с ежевикой, грушу с попкорном, маковую булочку или черемшу со шрирачей и лимонный перец? Команда «Хоровода» вообще готова к экспериментам — в роторном испарителе колдуют над дистиллятами с оттенками трюфеля или халвы.
ул. Некрасова, 58
