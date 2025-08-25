9 баров, где пить вино в Петербурге

Utopist

Его невозможно найти и сложно забыть — бар, затерянный в лабиринте петербургских дворов-к олодцев со стрит-а ртом. В «Утописте» наливают редкую натуралку и малотиражный крепкий алкоголь, а готовят просто и вкусно: в хитах шницель и картошка фри. На дегустациях — жюра и петнаты, на вечеринках — резиденты лейблов и listening-клубов ставят пластинки от буги и эмбиента до диско и техно. Летний маст-хэв — джелато со вкусом йогурта и сеанс Хичкока в одноименном камерном (на 30 человек!) кинотеатре по соседству.

Ковенский пер., 14