9 баров, где пить вино в Петербурге

Пейринг итальянских оранжей со стрипсами, петнатов — с «дошиком», Жюры — со шницелем, а Корпинната — с сыровяленным оленем!
Utopist
Его невозможно найти и сложно забыть — бар, затерянный в лабиринте петербургских дворов-к олодцев со стрит-а ртом. В «Утописте» наливают редкую натуралку и малотиражный крепкий алкоголь, а готовят просто и вкусно: в хитах шницель и картошка фри. На дегустациях — жюра и петнаты, на вечеринках — резиденты лейблов и listening-клубов ставят пластинки от буги и эмбиента до диско и техно. Летний маст-хэв — джелато со вкусом йогурта и сеанс Хичкока в одноименном камерном (на 30 человек!) кинотеатре по соседству.
Ковенский пер., 14
«Винный Склад»
Грандиозного размаха винный гипермаркет формата cash & carry: берете тележку и закупаете классное вино ящиками. В центре зала — аттракцион: лифт поднимает гостей на 30 метров вверх, прямиком к самым дорогим бутылкам. «Склад» — это целый клуб по интересам в бывшем заводском пространстве: здесь и библиотека- лаунж, и салюмерия, и двор с хот-догами, и винный бутик, и даже фэшн-сцена. Предупреждаем: здесь по забывчивости можно провести все лето и при этом каждый день пробовать что-то новое.
Инструментальная ул., 3В
«Винный факультет»
Филиал московского винного бара для миллениалов, которых не триггерят двойные листочки: дизайн меню цитирует классическую тетрадку, а интерьер — советские библиотеки. Цены максимально гуманные, еда крутится вокруг фастфуда с амбициями (если дошик, то с лангустинами, если «крошка-картошка», то с креветками), наливают образцы от новомодных российских виноделов, они же ведут лекции по выходным. На факультете есть кафедра команды «На вина!» — поп-ап-бар, где наливают петнат.
Ординарная ул., 4
«Ласточки»
Винное бистро в доходном доме (и памятнике модерна) Сажина на Петроградке — идеальный пит-стоп на каждый день. Когда распахнуты панорамные окна в пол — залетай в «Ласточки» хоть прямо с улицы (и с собакой —здесь дог-фрэндли!). Исчерпывающее меню: пицца, брускетты, стрипсы из цыпленка и утиное магре неро венеро. Льется рекой просекко, в винотеке найдутся хоть российские петнаты, хоть редкие оранжи из Италии. А еще рядом открыли «Комнату» — для частных вечеринок с бильярдом и музыкой.
ул. Воскова, 31/20
Bacchus Bar
К этому «Бахусу» направляемся за эксклюзивным импортом, когда совиньоны-рислинги надоели и хочется чего-то в духе дягилевского «удиви меня». Нет фиксированной карты, постоянно привозят новое. Хиты — вина из Восточной Европы: Венгрия, Чехия и другие небанальные регионы. Каждую неделю собирают тематические винные сеты по приятному прайсу: можно выпить свою Словению на компактной террасе в двух шагах от шумного Невского. Закусывают сливочным грибным кремом и картошкой фри.
Караванная ул., 7
Lenina 20
Если на Петрогардской, идем пить шампанское по очень приятным ценам на закате: летняя терраса Lenina 20 (сталинский неоклассицизм!) утопает в цветах, а к игристому выносят спэшлы — устрицы и сыровяленый ямальский олень. Здесь собрали более 2 000 органических вин от собственной виноторговой компании: все самое модное плюс классика. И кажется, единственное место в городе, где откроют бутылку испанского корпинната и расскажут, что это.
ул. Ленина, 20
«На вина!»
Главные винные панки страны летом открывают окна с видом на Александровский парк и выносят пластиковые ящики на звенящий трамваями Кронверский — вот и вся терраса. К выбору вина относятся без компромиссов: собирают все передовое- современное и условно дорогое из категории natural and organic. На закусь — хулиганский джанкфуд, где рулят бутеры с докторской колбасой от мясников из Beefzavod. В уикенд наливают до 2:00, а там и на развод мостов в белые ночи любоваться пора.
Кронверкский пр., 65
ProstoVino
Легендарный полуподвал, прославившийся вином без немилосердной ресторанной наценки. При этом бутылки выбирает один из самых авторитетных сомелье России Анатолий Жданов. Приходим с друзьями, берем интересные вина без страха остаться с пустым кошельком. Еда тоже по честным ценам, с акцентом на сифуд: устрицы, тартары из лосося и осьминога, пасты с креветками или гребешками — все это здесь вполне доступный люкс. Каждое воскресенье проводят дегустации, летом — в формате пикников.
Итальянская ул., 3
«Бар 8»
Если хотите красиво выпить в старинной петербургской парадной, то вам в необарочную ротонду дома Колобовых 1908–1910 гг. к матриарху светской жизни Кате Бокучаве. Винная карта со старым светом плюс легкие закуски (колбаски, перцы с рикоттой и козий сыр!), танцы на подоконнике под каверы «На сиреневой луне» и гости — тоже космические: миллиардеры и кураторы Русского музея, креативная молодежь и премьеры Мариинского театра, заслуженные труженики арт-индустрии и лучшие меццо-сопрано страны.
ул. Ленина, 8
